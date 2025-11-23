https://crimea.ria.ru/20251123/kak-v-krymu-raskhoduyut-byudzhetnye-sredstva-i-gde-est-narusheniya-1151066499.html

Как в Крыму расходуют бюджетные средства и где есть нарушения

Как в Крыму расходуют бюджетные средства и где есть нарушения - РИА Новости Крым, 23.11.2025

Как в Крыму расходуют бюджетные средства и где есть нарушения

По итогам проверок расходов бюджетных денег в Крыму Счетная палата РК выявляет больше всего нарушений, связанных с бухгалтерским учетом при отображении... РИА Новости Крым, 23.11.2025

2025-11-23T07:02

2025-11-23T07:02

2025-11-23T07:02

бюджет

радио "спутник в крыму"

счетная палата крыма

сергей додонов

новости крыма

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1a/1149749931_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b60823f1924d36f7cb97fad1438f5a97.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. По итогам проверок расходов бюджетных денег в Крыму Счетная палата РК выявляет больше всего нарушений, связанных с бухгалтерским учетом при отображении хозяйственных операций, а также в сфере закупок при оказании услуг и проведении строительных работ. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил председатель Счетной палаты Крыма Сергей Додонов.По словам Додонова, в Крыму на сегодняшний день "стало меньше авантюристов среди подрядчиков".Тем не менее, нарушения в части расходования бюджетных средства выявляются, хоть и не носят системный характер."Очень много мы выявляем нарушений, которые связаны с бухгалтерским учетом, то есть с отображением хозяйственных операций", – сказа Додонов.Как правило, это следствие не злого умысла, а отсутствия необходимой информации, уточнил он.Если отметить конкретные профильные направлений, то чаще всего нарушения обнаруживаются в сфере закупок там, где речь идет об объектах строительства или реконструкции, сказал глава Счетной палаты Крыма."Это потому, что ситуация там требует постоянного контроля и координации. У вас, например, есть сегодня утвержденная смета, которая даже прошла госэкспертизу, но через определенный момент меняется стоимость материалов и требуется перерасчет. И необходимо применять коэффициенты, именно те, которые необходимы. Плюс не ошибиться в документации", – поделился Додонов.Кроме того, по его словам, "не все заказчики, которые отвечают за реализацию средств в сфере реконструкции и строительства, обладают должными знаниями по строительным нормам и подходам"."В итоге все это светится, все видно в риск-мониторинге по заключенным сделкам, и мы обращаем внимание, куда нам можно выйти", – заметил эксперт.Иногда на такие объекты представителей Счетной палаты Крыма зовут и сами муниципалитеты, добавил он."Говорят нам: "Пожалуйста, можно вот это проверить". И это самый лучший результат нашей работы. То есть когда к нам относятся не со страхом, а доверительно, понимая, что мы можем разобраться и рекомендовать то, что позволит дальнейшем избежать аналогичных ситуаций", – сказала Додонов.Он отметил, что проверки проводятся "с глубиной в два года", при этом Счетная палата работает совместно со Службой финансового надзора РК, и есть план работы на объектах."Допустим, в 2026-м году мы будем проверять 2024-й, 2025-й и текущий 2026-й. Практически все объекты, которые сегодня построены, уже проверены. А те, что находятся в реконструкции или завершаются, по ним сегодня организованы проверки", – пояснил он.При этом определяются основные объекты контроля – те, где в исследуемый период проходили значимые суммы бюджетных денег. Например, в 2025 году среди таких были "Служба автомобильных дорог" и "Крымэнерго", сказал Додонов."Но также заходили на контроль денежных средств, направленных на лечение онкологических заболеваний, по министерству спорта смотрели реализацию проекта "Спорт – норма жизни", музейные объекты и объекты культурного наследия были в нашем внимании и программа рождаемости. То есть деятельность у нас разноплановая", – добавил он.В приоритете в ходе проверок именно аудит, отметил он, хотя у Счетной палаты Крыма есть в полномочиях и контрольно-ревизионные функции.Оценивая ситуацию вокруг такого проблемного крымского долгостроя, как Театр кукол в Симферополе, председатель Счетной палаты Крыма отметил, что происходящее здесь непременно будет под контролем."Он находится прямо рядом с нами, и все визуально наблюдается. Но проверки именно финансовых ресурсов там еще не происходило", – сказал Додонов.По его словам, на данный момент то, что Счетная палата может видеть, это поэтапная реализация бюджетных средств в закупке, и "пока там нет каких-то чрезвычайных отклонений".Под контролем Счетной палаты оказываются все те объекты в Крыму, где были "выделены средства и которые могут носить имиджевый характер для республики, при этом "есть риски что там что-то не так". В некоторых случаях контроль ведется одновременно с коллегами-федералами."Например, берегоукрепительные сооружения после шторма века до сих пор не восстановили в полном объеме. За этим следит и федеральная структура, и мы тоже. Очень важны для нашей экологии очистные сооружения, и по ним тоже сегодня ведется работа. Стараемся совместно охватить все, что интересно для республики", – заключил эксперт.Напомним, в декабре 2024 года Счетная палата Крыма анонсировала проверки в 2025 году и изменение работы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вывести бизнес из тени: что изменится в правилах налогообложения в России В Севастополе появятся бесплатные нотариусыЦентробанк назвал условие быстрого снижения ключевой ставки

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бюджет, счетная палата крыма, сергей додонов, новости крыма, крым