https://crimea.ria.ru/20251125/morskoy-terminal-povrezhden-v-novorossiyske-posle-udara-vsu-po-kubani-1151169076.html
Морской терминал поврежден в Новороссийске после удара ВСУ по Кубани
Морской терминал поврежден в Новороссийске после удара ВСУ по Кубани - РИА Новости Крым, 25.11.2025
Морской терминал поврежден в Новороссийске после удара ВСУ по Кубани
Морской терминал Каспийского Трубопроводного Консорциума под Новороссийском пострадал в результате ночного обстрела ВСУ, сообщают в пресс-службе организации. РИА Новости Крым, 25.11.2025
2025-11-25T14:32
2025-11-25T14:32
2025-11-25T14:41
новороссийск
новости
краснодарский край
нефть
нефтепровод
казахстан
беспилотник (бпла, дрон)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/19/1151168933_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_975ceaeafab4653d1739c36ce240095f.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Морской терминал Каспийского Трубопроводного Консорциума под Новороссийском пострадал в результате ночного обстрела ВСУ, сообщают в пресс-службе организации.По данным пресс-службы, пострадавших среди персонала нет – все покинули территорию по сигналу тревоги.В ночь на вторник на Кубани отражали массированную атаку ВСУ. Самая сложная обстановка – в Новороссийске и Геленджике. В Новороссийске, по предварительным данным, повреждены семь многоквартирных и не менее семи частных домов. В городе развернут пункт временного размещения. В селе Кабардинка Геленджика повреждены несколько частных домов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Режим ЧС ввели в Таганроге после атаки ВСУВ Туапсе закрыты два детских сада из-за падения обломков БПЛАНад Крымом, Черным и Азовским морями за ночь сбили 143 беспилотника ВСУ
новороссийск
краснодарский край
казахстан
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/19/1151168933_89:0:1512:1067_1920x0_80_0_0_1b08bf5c20f00e9099911c80251c02b5.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новороссийск, новости, краснодарский край, нефть, нефтепровод, казахстан, беспилотник (бпла, дрон)
Морской терминал поврежден в Новороссийске после удара ВСУ по Кубани
Морской терминал поврежден в Новороссийске после массированного удара ВСУ по Кубани
14:32 25.11.2025 (обновлено: 14:41 25.11.2025)