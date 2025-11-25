Рейтинг@Mail.ru
Морской терминал поврежден в Новороссийске после удара ВСУ по Кубани - РИА Новости Крым, 25.11.2025
Морской терминал поврежден в Новороссийске после удара ВСУ по Кубани
Морской терминал поврежден в Новороссийске после удара ВСУ по Кубани - РИА Новости Крым, 25.11.2025
Морской терминал поврежден в Новороссийске после удара ВСУ по Кубани
Морской терминал Каспийского Трубопроводного Консорциума под Новороссийском пострадал в результате ночного обстрела ВСУ, сообщают в пресс-службе организации. РИА Новости Крым, 25.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Морской терминал Каспийского Трубопроводного Консорциума под Новороссийском пострадал в результате ночного обстрела ВСУ, сообщают в пресс-службе организации.По данным пресс-службы, пострадавших среди персонала нет – все покинули территорию по сигналу тревоги.В ночь на вторник на Кубани отражали массированную атаку ВСУ. Самая сложная обстановка – в Новороссийске и Геленджике. В Новороссийске, по предварительным данным, повреждены семь многоквартирных и не менее семи частных домов. В городе развернут пункт временного размещения. В селе Кабардинка Геленджика повреждены несколько частных домов.
Морской терминал поврежден в Новороссийске после удара ВСУ по Кубани

Морской терминал поврежден в Новороссийске после массированного удара ВСУ по Кубани

14:32 25.11.2025 (обновлено: 14:41 25.11.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Морской терминал Каспийского Трубопроводного Консорциума под Новороссийском пострадал в результате ночного обстрела ВСУ, сообщают в пресс-службе организации.

"25 ноября 2025 года в результате ночного удара БПЛА по МО Новороссийск повреждения от поражающих элементов боевой части БПЛА получил административный корпус Морского терминала КТК под Новороссийском. В Южной Озереевке расположен Главный центр управления Каспийского Трубопроводного Консорциума, из которого осуществляется контроль за работой всей трубопроводной системы Тенгиз – Новороссийск в России и в Казахстане", – говорится в публикации.

По данным пресс-службы, пострадавших среди персонала нет – все покинули территорию по сигналу тревоги.
В ночь на вторник на Кубани отражали массированную атаку ВСУ. Самая сложная обстановка – в Новороссийске и Геленджике. В Новороссийске, по предварительным данным, повреждены семь многоквартирных и не менее семи частных домов. В городе развернут пункт временного размещения. В селе Кабардинка Геленджика повреждены несколько частных домов.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Режим ЧС ввели в Таганроге после атаки ВСУ
В Туапсе закрыты два детских сада из-за падения обломков БПЛА
Над Крымом, Черным и Азовским морями за ночь сбили 143 беспилотника ВСУ
 
