В четырех районах Новороссийска зафиксированы повреждения после атаки ВСУ
В четырех районах Новороссийска зафиксированы повреждения после атаки ВСУ
Четыре района Новороссийска пострадали после ночной атаки БПЛА киевского режима. В многоквартирных и частных домах посечены кровли, выбиты стекла, в некоторых... РИА Новости Крым, 25.11.2025
2025-11-25T15:17
2025-11-25T15:17
россия
краснодарский край
новости
атаки всу
новороссийск
происшествия
андрей кравченко
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/19/1151170135_112:0:1278:656_1920x0_80_0_0_83c650d2a9b67558be6607e0aca26da9.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Четыре района Новороссийска пострадали после ночной атаки БПЛА киевского режима. В многоквартирных и частных домах посечены кровли, выбиты стекла, в некоторых местах из-за обломков возникли пожары. Об этом сообщил глава муниципального образования города Андрей Кравченко.После ночной атаки на Новороссийск городские службы незамедлительно приступили к оценке ущерба и наведению санитарного порядка. Специалисты администрации проводят обследование пострадавших зданий.По его информации, повреждения получили Южный, Центральный, Приморский районы и село Мысхако. В различных частных и многоквартирных домах повреждены кровли, остекление, фасады и заборы. В некоторых жилищах после попадания обломков БПЛА возникли пожары.Двое жителей, находившиеся в пункте временного размещения, вернулись домой. Известно о четверых пострадавших, которые получили осколочные ранения средней и легкой степени тяжести. Следком России возбудил уголовное дело о теракте в связи с атакой ВСУ на Краснодарский край и Ростовскую область. Режим ЧС ввели в Таганроге. В Туапсинском округе два детских сада временно не принимают детей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли школу и ударили по машине с детьми в Херсонской областиПодросток готовил теракт в православном храме Калининградской областиУбивают взрослых и детей: 53 мирных жителя РФ стали жертвами атак ВСУ
россия
краснодарский край
новороссийск
россия, краснодарский край, новости, атаки всу, новороссийск, происшествия, андрей кравченко
В четырех районах Новороссийска зафиксированы повреждения после атаки ВСУ

В Новороссийске в четырех районах города зафиксированы разрушения после атаки ВСУ

15:17 25.11.2025
 
© Telegram-канал Андрей КравченкоПоследствия атаки ВСУ на Новороссийск
Последствия атаки ВСУ на Новороссийск
© Telegram-канал Андрей Кравченко
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Четыре района Новороссийска пострадали после ночной атаки БПЛА киевского режима. В многоквартирных и частных домах посечены кровли, выбиты стекла, в некоторых местах из-за обломков возникли пожары. Об этом сообщил глава муниципального образования города Андрей Кравченко.
После ночной атаки на Новороссийск городские службы незамедлительно приступили к оценке ущерба и наведению санитарного порядка. Специалисты администрации проводят обследование пострадавших зданий.
"По предварительным данным повреждения зафиксированы в четырех внутригородских районах", – сказано в сообщении.
По его информации, повреждения получили Южный, Центральный, Приморский районы и село Мысхако. В различных частных и многоквартирных домах повреждены кровли, остекление, фасады и заборы. В некоторых жилищах после попадания обломков БПЛА возникли пожары.
"В районных администрациях уже организован сбор документов для оформления компенсационных выплат. Городские службы убирают общественные пространства", – добавил Кравченко.
Двое жителей, находившиеся в пункте временного размещения, вернулись домой. Известно о четверых пострадавших, которые получили осколочные ранения средней и легкой степени тяжести.
Следком России возбудил уголовное дело о теракте в связи с атакой ВСУ на Краснодарский край и Ростовскую область. Режим ЧС ввели в Таганроге. В Туапсинском округе два детских сада временно не принимают детей.
