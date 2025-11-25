https://crimea.ria.ru/20251125/v-chetyrekh-rayonakh-novorossiyska-zafiksirovany-povrezhdeniya-posle-ataki-vsu-1151170652.html
В четырех районах Новороссийска зафиксированы повреждения после атаки ВСУ
В четырех районах Новороссийска зафиксированы повреждения после атаки ВСУ
2025-11-25T15:17
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Четыре района Новороссийска пострадали после ночной атаки БПЛА киевского режима. В многоквартирных и частных домах посечены кровли, выбиты стекла, в некоторых местах из-за обломков возникли пожары. Об этом сообщил глава муниципального образования города Андрей Кравченко.После ночной атаки на Новороссийск городские службы незамедлительно приступили к оценке ущерба и наведению санитарного порядка. Специалисты администрации проводят обследование пострадавших зданий.По его информации, повреждения получили Южный, Центральный, Приморский районы и село Мысхако. В различных частных и многоквартирных домах повреждены кровли, остекление, фасады и заборы. В некоторых жилищах после попадания обломков БПЛА возникли пожары.Двое жителей, находившиеся в пункте временного размещения, вернулись домой. Известно о четверых пострадавших, которые получили осколочные ранения средней и легкой степени тяжести. Следком России возбудил уголовное дело о теракте в связи с атакой ВСУ на Краснодарский край и Ростовскую область. Режим ЧС ввели в Таганроге. В Туапсинском округе два детских сада временно не принимают детей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли школу и ударили по машине с детьми в Херсонской областиПодросток готовил теракт в православном храме Калининградской областиУбивают взрослых и детей: 53 мирных жителя РФ стали жертвами атак ВСУ
