Рекордный шторм в Крыму и заявление Путина об СВО: главное за день - РИА Новости Крым, 18.09.2025
Рекордный шторм в Крыму и заявление Путина об СВО: главное за день
Рекордный шторм в Крыму и заявление Путина об СВО: главное за день - РИА Новости Крым, 18.09.2025
Рекордный шторм в Крыму и заявление Путина об СВО: главное за день
Президент РФ Владимир Путин сделал ряд заявлений на встрече с лидерами фракций в Госдуме. На Украину доставлен первый пакет военной помощи, сформированный по... РИА Новости Крым, 18.09.2025
2025-09-18T22:43
2025-09-18T21:39
главное за день
крым
севастополь
россия
владимир путин (политик)
сша
украина
в мире
новости
новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин сделал ряд заявлений на встрече с лидерами фракций в Госдуме. На Украину доставлен первый пакет военной помощи, сформированный по совместной программе США и НАТО. В массовых беспорядках во Франции против правительственных мер жесткой экономии участвуют миллион человек, полиция применила силу против демонстрантов. Президент США Дональд Трамп анонсировал "хорошие новости" об Украине в ближайшее время. В Крыму из-за шторма побит суточный рекорд осадков за 40 лет.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Главные заявление Путина в ГосдумеВ ходе встречи с лидерами фракций политических партий в Госдуме президент России Владимир Путин призвал выдвигать участников СВО на руководящие постыв том числе на федеральном уровне.Также он сообщил, сколько всего бойцов Вооруженных сил России находится прямо сейчас на линии боевого соприкосновения в зоне СВО.Помимо этого, российский лидер коснулся проблемы миграции в России и назвал конкурентное преимущество страны в авиастроении.Украина получила помощь от НАТО и СШАНа Украину прибыла первая партия военной помощи по совместной программе США и НАТО PURL (Prioritized Ukraine Requirements List)"В ближайшее время ожидается новые поставки. Еще больше пакетов помощи "уже в пути", – сообщили украинские СМИ со ссылкой на представителя НАТО.Беспорядки во ФранцииБолее миллиона человек во Франции приняли участие в массовых забастовках против мер жесткой экономии предложенных правительством в законопроекте о бюджете на 2026 год на фоне бюджетного дефицита и огромного госдолга. Группа демонстрантов ворвалась на территорию минфина страны, полиция применяет силу против демонстрантов. Об этом сообщали в течение дня местные издания."Сто восемьдесят один человек был задержан, из них 31 - в Париже", - говорится в сообщениях.Трамп пообещал "хорошие новости" об УкраинеПрезидент США Дональд Трамп ожидает хороших новостей в контексте урегулирования на Украине. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.В МИД России в этот день заявили о планах стран Европы оккупировать часть Украины.Рекорд осадков в КрымуВ Симферополе во время шторма 18 сентября выпало рекордное для Крыма за последние 40 лет количество осадков. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.Ветер повалил деревья в Севастополе, Ялте, Феодосии, в результате были повреждены автомобили. При этом пострадавших и погибших в результате разгула стихии нет.Об обстановке к вечеру в Республике Крым и ситуации в Севастополе докладывали МЧС и местные власти.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Рекордный шторм в Крыму и заявление Путина об СВО: главное за день

Шторм с рекордами осадков в Крыму и заявления Путина об СВО – главное за день

22:43 18.09.2025
 
© Telegram Михаил РазвожаевПоследствия непогоды в Севастополе
Последствия непогоды в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин сделал ряд заявлений на встрече с лидерами фракций в Госдуме. На Украину доставлен первый пакет военной помощи, сформированный по совместной программе США и НАТО. В массовых беспорядках во Франции против правительственных мер жесткой экономии участвуют миллион человек, полиция применила силу против демонстрантов. Президент США Дональд Трамп анонсировал "хорошие новости" об Украине в ближайшее время. В Крыму из-за шторма побит суточный рекорд осадков за 40 лет.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Главные заявление Путина в Госдуме

В ходе встречи с лидерами фракций политических партий в Госдуме президент России Владимир Путин призвал выдвигать участников СВО на руководящие постыв том числе на федеральном уровне.
Также он сообщил, сколько всего бойцов Вооруженных сил России находится прямо сейчас на линии боевого соприкосновения в зоне СВО.
Помимо этого, российский лидер коснулся проблемы миграции в России и назвал конкурентное преимущество страны в авиастроении.
Путин назвал число российских военных в зоне СВО

Украина получила помощь от НАТО и США

На Украину прибыла первая партия военной помощи по совместной программе США и НАТО PURL (Prioritized Ukraine Requirements List)
"В ближайшее время ожидается новые поставки. Еще больше пакетов помощи "уже в пути", – сообщили украинские СМИ со ссылкой на представителя НАТО.
Беспорядки во Франции

Более миллиона человек во Франции приняли участие в массовых забастовках против мер жесткой экономии предложенных правительством в законопроекте о бюджете на 2026 год на фоне бюджетного дефицита и огромного госдолга. Группа демонстрантов ворвалась на территорию минфина страны, полиция применяет силу против демонстрантов. Об этом сообщали в течение дня местные издания.
"Сто восемьдесят один человек был задержан, из них 31 - в Париже", - говорится в сообщениях.
Трамп пообещал "хорошие новости" об Украине

Президент США Дональд Трамп ожидает хороших новостей в контексте урегулирования на Украине. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
В МИД России в этот день заявили о планах стран Европы оккупировать часть Украины.
Рекорд осадков в Крыму

В Симферополе во время шторма 18 сентября выпало рекордное для Крыма за последние 40 лет количество осадков. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
Ветер повалил деревья в Севастополе, Ялте, Феодосии, в результате были повреждены автомобили. При этом пострадавших и погибших в результате разгула стихии нет.
Об обстановке к вечеру в Республике Крым и ситуации в Севастополе докладывали МЧС и местные власти.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
