Путин назвал конкурентное преимущество России в авиастроении - РИА Новости Крым, 18.09.2025
Путин назвал конкурентное преимущество России в авиастроении
Путин назвал конкурентное преимущество России в авиастроении - РИА Новости Крым, 18.09.2025
Путин назвал конкурентное преимущество России в авиастроении
Российские авиадвигатели являются одними из конкурентных преимуществ страны, в частности речь идет о созданном в РФ авиадвигателе ПД-14, который превосходит... РИА Новости Крым, 18.09.2025
владимир путин (политик)
россия
авиация
новости
импортозамещение
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Российские авиадвигатели являются одними из конкурентных преимуществ страны, в частности речь идет о созданном в РФ авиадвигателе ПД-14, который превосходит мировые стандарты. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с лидерами фракций политических партий в Госдуме РФ.По его словам, сейчас Россия нуждается в двигателях для широкофюзеляжного и дальнемагистрального самолета – это ПД-35. Промежуточным вариантом будет двигатель ПД-26 – работа над его строительством идет самым активным образом. Кроме того, президент отметил очень хороший уровень развития боевой авиации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда первые самолеты с российскими системами поступят в авиакомпанииПолностью отечественный российский самолет SJ-100 совершил первый полетБелоруссия и Россия создадут легкий самолет "Освей"
владимир путин (политик), россия, авиация, новости, импортозамещение
Путин назвал конкурентное преимущество России в авиастроении

Российские авиадвигатели являются одними из конкурентных преимуществ страны – Путин

17:01 18.09.2025 (обновлено: 17:03 18.09.2025)
 
© Пресс-служба Минпромторга / Перейти в фотобанкРоссийский авиадвигатель ПД-8
Российский авиадвигатель ПД-8
© Пресс-служба Минпромторга
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Российские авиадвигатели являются одними из конкурентных преимуществ страны, в частности речь идет о созданном в РФ авиадвигателе ПД-14, который превосходит мировые стандарты. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с лидерами фракций политических партий в Госдуме РФ.
"Хочу отметить, у нас давно не делали таких успехов в области авиационного двигателестроения. ПД-14 мы сделали. С советских времен ничего не было. Даже не помню в каком году последний двигатель был. И мы сделали двигатель просто отличный. Не просто соответствующий мировым стандартам – лучше. Четыре страны всего делают двигатели подобного типа. И это точно одно из наших конкурентных преимуществ в реальном секторе экономики", - сказал президент.
По его словам, сейчас Россия нуждается в двигателях для широкофюзеляжного и дальнемагистрального самолета – это ПД-35. Промежуточным вариантом будет двигатель ПД-26 – работа над его строительством идет самым активным образом. Кроме того, президент отметил очень хороший уровень развития боевой авиации.

"Сохранили, восстановили и сделали много шагов вперед. И сейчас, несмотря на то, что нам боевая авиация самим нужна в условиях проведения спецоперации… Мы не только полностью удовлетворяем потребности Вооруженных Сил Российской Федерации, но и поставляем необходимую технику на экспорт. Она пользуется огромным спросом. Причем, это самая современная, эффективная техника, проверенная в боях в рамках СВО", - сказал российский лидер.

Владимир Путин (политик)РоссияАвиацияНовостиИмпортозамещение
 
