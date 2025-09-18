https://crimea.ria.ru/20250918/putin-nazval-konkurentnoe-preimuschestvo-rossii-v-aviastroenii-1149541134.html

Путин назвал конкурентное преимущество России в авиастроении

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Российские авиадвигатели являются одними из конкурентных преимуществ страны, в частности речь идет о созданном в РФ авиадвигателе ПД-14, который превосходит мировые стандарты. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с лидерами фракций политических партий в Госдуме РФ.По его словам, сейчас Россия нуждается в двигателях для широкофюзеляжного и дальнемагистрального самолета – это ПД-35. Промежуточным вариантом будет двигатель ПД-26 – работа над его строительством идет самым активным образом. Кроме того, президент отметил очень хороший уровень развития боевой авиации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда первые самолеты с российскими системами поступят в авиакомпанииПолностью отечественный российский самолет SJ-100 совершил первый полетБелоруссия и Россия создадут легкий самолет "Освей"

