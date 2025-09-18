https://crimea.ria.ru/20250918/tramp-anonsiroval-khoroshie-novosti-po-ukraine-1149543585.html

Трамп анонсировал хорошие новости по Украине

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп рассчитывает на хорошие новости в контексте урегулирования на Украине. Об этом американский лидер заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.Он также заявил, что конфликт на Украине мог бы вылиться в Третью мировую войну, но на данный момент к этому не идет и что, несмотря на сложность, "ситуация с Россией и Украиной будет улажена", также как и вопрос Израиля и Газы. Трамп также признался, что рассчитывал на быстрое урегулирование ситуации вокруг Украины из-за отношений с российским лидером Владимиром Путиным, однако на деле достижение этой цели оказалось намного сложнее."Мы разрешили семь войн, которые были неразрешимыми. Я думал, эта будет самой легкой из-за моих отношений с президентом Путиным", – цитирует американского лидера РИА Новости.Также президент США назвал урегулирование по Украине своим долгом.Ранее Трамп заявлял, что главе киевского режима Владимиру Зеленскому в итоге придется заключить соглашение с Россией по урегулированию ситуации на Украине. При этом американский лидер также грозил ввести жесткие санкции против РФ при поддержке всех стран НАТО, так как у него "заканчивается терпение".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия и Украина взяли паузу в переговорахЗеленский заявил о готовности встретиться с Путиным и ТрампомПентагон одобрил отправку военной помощи Украине за счет стран НАТО

