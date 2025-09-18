https://crimea.ria.ru/20250918/tramp-anonsiroval-khoroshie-novosti-po-ukraine-1149543585.html
Трамп анонсировал хорошие новости по Украине
2025-09-18T18:14
Трамп анонсировал хорошие новости по Украине
Трамп выразил надежду на скорые хорошие новости по Украине
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп рассчитывает на хорошие новости в контексте урегулирования на Украине. Об этом американский лидер заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
"Что касается ситуации с Украиной, я надеюсь, что скоро у нас будут для вас хорошие новости", — сказал Трамп на пресс-конференции, которую транслировал Белый Дом из Великобритании.
Он также заявил, что конфликт на Украине мог бы вылиться в Третью мировую войну, но на данный момент к этому не идет и что, несмотря на сложность, "ситуация с Россией и Украиной будет улажена", также как и вопрос Израиля и Газы.
Трамп также признался, что рассчитывал на быстрое урегулирование ситуации вокруг Украины из-за отношений с российским лидером Владимиром Путиным, однако на деле достижение этой цели оказалось намного сложнее.
"Мы разрешили семь войн, которые были неразрешимыми. Я думал, эта будет самой легкой из-за моих отношений с президентом Путиным", – цитирует американского лидера РИА Новости.
Также президент США назвал урегулирование по Украине своим долгом.
Ранее Трамп заявлял, что главе киевского режима Владимиру Зеленскому в итоге придется заключить соглашение с Россией
по урегулированию ситуации на Украине. При этом американский лидер также грозил ввести жесткие санкции против РФ при поддержке всех стран НАТО, так как у него "заканчивается терпение".
