Трамп анонсировал хорошие новости по Украине - РИА Новости Крым, 18.09.2025
Трамп анонсировал хорошие новости по Украине
Трамп анонсировал хорошие новости по Украине - РИА Новости Крым, 18.09.2025
Трамп анонсировал хорошие новости по Украине
Президент США Дональд Трамп рассчитывает на хорошие новости в контексте урегулирования на Украине. Об этом американский лидер заявил на совместной... РИА Новости Крым, 18.09.2025
Трамп анонсировал хорошие новости по Украине

Трамп выразил надежду на скорые хорошие новости по Украине

18:14 18.09.2025
 
© AP Photo Win McNameeПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© AP Photo Win McNamee
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп рассчитывает на хорошие новости в контексте урегулирования на Украине. Об этом американский лидер заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

"Что касается ситуации с Украиной, я надеюсь, что скоро у нас будут для вас хорошие новости", — сказал Трамп на пресс-конференции, которую транслировал Белый Дом из Великобритании.

Он также заявил, что конфликт на Украине мог бы вылиться в Третью мировую войну, но на данный момент к этому не идет и что, несмотря на сложность, "ситуация с Россией и Украиной будет улажена", также как и вопрос Израиля и Газы.
Трамп также признался, что рассчитывал на быстрое урегулирование ситуации вокруг Украины из-за отношений с российским лидером Владимиром Путиным, однако на деле достижение этой цели оказалось намного сложнее.
"Мы разрешили семь войн, которые были неразрешимыми. Я думал, эта будет самой легкой из-за моих отношений с президентом Путиным", – цитирует американского лидера РИА Новости.
Также президент США назвал урегулирование по Украине своим долгом.
Ранее Трамп заявлял, что главе киевского режима Владимиру Зеленскому в итоге придется заключить соглашение с Россией по урегулированию ситуации на Украине. При этом американский лидер также грозил ввести жесткие санкции против РФ при поддержке всех стран НАТО, так как у него "заканчивается терпение".
