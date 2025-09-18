Рейтинг@Mail.ru
Беспорядки во Франции: протестующие вошли на территорию минфина - РИА Новости Крым, 18.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250918/besporyadki-vo-frantsii-protestuyuschie-voshli-na-territoriyu-minfina-1149544658.html
Беспорядки во Франции: протестующие вошли на территорию минфина
Беспорядки во Франции: протестующие вошли на территорию минфина - РИА Новости Крым, 18.09.2025
Беспорядки во Франции: протестующие вошли на территорию минфина
Более миллиона человек принимают участие в массовых забастовках против мер жесткой экономии, предложенных правительством в законопроекте о бюджете на 2026 год... РИА Новости Крым, 18.09.2025
2025-09-18T19:56
2025-09-18T19:56
франция
в мире
протесты
новости
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/12/1149544544_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_6e156f740f5cb90888a825e4909ad06d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Более миллиона человек принимают участие в массовых забастовках против мер жесткой экономии, предложенных правительством в законопроекте о бюджете на 2026 год на фоне бюджетного дефицита и огромного госдолга. Группа демонстрантов ворвалась на территорию минфина страны, полиция применяет силу против демонстрантов. Об этом сообщают местные издания.Полиция применила слезоточивый газ и силу против участников массового протеста в центре Парижа. По данным РИА Новости, десятки полицейских в полной экипировке пытаются сдержать продвижение толпы, используя щиты и дубинки. Они кидают в сторону манифестантов шашки со слезоточивым газом.По данным местных телеканалов, более 180 человек задержаны в ходе массовых манифестаций.Среди правоохранителей пострадали по меньшей мере 11 человек. Также ранены по меньшей мере 10 манифестантов и один журналист.Ведущий профсоюз Франции "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) сообщил, что на массовые манифестации против мер жесткой экономии вышли более одного миллиона человек.По данным властей, к демонстрациям по всей стране, не считая Парижа, присоединились 427 тысяч протестующих. Крупные акции проходят в Тулузе (18 тысяч человек), Нанте (16 тысяч) и Марселе (15 тысяч), сообщают французские издания.Старшеклассники и студенты перекрыли входы в учебные заведения — во французской столице с утра учащиеся заблокировали 13 старших школ и один из кампусов университета Париж I, в некоторых случаях в ситуацию вмешивалась полиция. Многие протестующие кричали пропалестинские и анархистские лозунги.Аналогичные инциденты произошли в Лионе, Бордо, Марселе, Лилле, Алансоне, Шамбери и Сен-Брие. В протестах участвуют также учителя.Во многих крупных городах Франции протестующие перекрыли дороги. Также они блокировали военные заводы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
франция
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/12/1149544544_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_c823680fdc24c7c002c5535d9fb40e50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
франция, в мире, протесты, новости, происшествия
Беспорядки во Франции: протестующие вошли на территорию минфина

Во Франции в акциях протеста против мер жесткой экономии участвуют более миллиона человек

19:56 18.09.2025
 
© AP Photo Aurelien MorissardАкции протеста во Франции
Акции протеста во Франции - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© AP Photo Aurelien Morissard
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Более миллиона человек принимают участие в массовых забастовках против мер жесткой экономии, предложенных правительством в законопроекте о бюджете на 2026 год на фоне бюджетного дефицита и огромного госдолга. Группа демонстрантов ворвалась на территорию минфина страны, полиция применяет силу против демонстрантов. Об этом сообщают местные издания.
"Ситуация перед министерством экономики и финансов обострилась... Протестующие собрались у здания министерства... прорвав ограждения" - пишут местные газеты и прикрепляют кадры проникновения манифестантов на территорию госучреждения.
Полиция применила слезоточивый газ и силу против участников массового протеста в центре Парижа. По данным РИА Новости, десятки полицейских в полной экипировке пытаются сдержать продвижение толпы, используя щиты и дубинки. Они кидают в сторону манифестантов шашки со слезоточивым газом.
По данным местных телеканалов, более 180 человек задержаны в ходе массовых манифестаций.
"Сто восемьдесят один человек был задержан, из них 31 - в Париже", - говорится в сообщениях.
Среди правоохранителей пострадали по меньшей мере 11 человек. Также ранены по меньшей мере 10 манифестантов и один журналист.
Ведущий профсоюз Франции "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) сообщил, что на массовые манифестации против мер жесткой экономии вышли более одного миллиона человек.
"К концу дня CGT сообщил, что насчитал "более одного миллиона человек", - говорится в материале.
По данным властей, к демонстрациям по всей стране, не считая Парижа, присоединились 427 тысяч протестующих. Крупные акции проходят в Тулузе (18 тысяч человек), Нанте (16 тысяч) и Марселе (15 тысяч), сообщают французские издания.
Старшеклассники и студенты перекрыли входы в учебные заведения — во французской столице с утра учащиеся заблокировали 13 старших школ и один из кампусов университета Париж I, в некоторых случаях в ситуацию вмешивалась полиция. Многие протестующие кричали пропалестинские и анархистские лозунги.
Аналогичные инциденты произошли в Лионе, Бордо, Марселе, Лилле, Алансоне, Шамбери и Сен-Брие. В протестах участвуют также учителя.
Во многих крупных городах Франции протестующие перекрыли дороги. Также они блокировали военные заводы.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ФранцияВ миреПротестыНовостиПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:56Беспорядки во Франции: протестующие вошли на территорию минфина
19:38В Саках планируют расширить городское кладбище
19:18Шторм бушует в Крыму – что произошло к этому часу
19:04Крымский мост сейчас: обстановка с очередями и временем ожидания
18:52Военные из четырех стран отрабатывают боевые действия в горах Кыргызстана
18:36От любви до реанимации: крымчанка порезала сожителя в пьяной ссоре
18:14Трамп анонсировал хорошие новости по Украине
18:01Когда в Крым вернется тепло
17:43На Украину доставили первый пакет военной помощи за счет НАТО
17:24Путин призвал не игнорировать проблему миграции в России
17:16Путин назвал число российских военных в зоне СВО
17:07В Севастополе восстановили подачу света и график транспорта после ливня
17:01Путин назвал конкурентное преимущество России в авиастроении
16:46В центре Симферополя "накрыли" замаскированное казино
16:33Ветер вырывает деревья и рвет провода: Ялту накрыл шторм
16:23Лавров: Запад не собирается менять режим Зеленского на Украине
16:16В заказнике "Ласпи" вырубили краснокнижные растения на миллион рублей
16:05Путин призвал выдвигать участников СВО на руководящие посты
15:51Гарантии безопасности Украины обозначили в МИД России
15:44Керчь готова к отопительному сезону на 96 процентов – что сделано
Лента новостейМолния