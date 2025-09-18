https://crimea.ria.ru/20250918/besporyadki-vo-frantsii-protestuyuschie-voshli-na-territoriyu-minfina-1149544658.html

Беспорядки во Франции: протестующие вошли на территорию минфина

Беспорядки во Франции: протестующие вошли на территорию минфина - РИА Новости Крым, 18.09.2025

Беспорядки во Франции: протестующие вошли на территорию минфина

Более миллиона человек принимают участие в массовых забастовках против мер жесткой экономии, предложенных правительством в законопроекте о бюджете на 2026 год... РИА Новости Крым, 18.09.2025

2025-09-18T19:56

2025-09-18T19:56

2025-09-18T19:56

франция

в мире

протесты

новости

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/12/1149544544_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_6e156f740f5cb90888a825e4909ad06d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Более миллиона человек принимают участие в массовых забастовках против мер жесткой экономии, предложенных правительством в законопроекте о бюджете на 2026 год на фоне бюджетного дефицита и огромного госдолга. Группа демонстрантов ворвалась на территорию минфина страны, полиция применяет силу против демонстрантов. Об этом сообщают местные издания.Полиция применила слезоточивый газ и силу против участников массового протеста в центре Парижа. По данным РИА Новости, десятки полицейских в полной экипировке пытаются сдержать продвижение толпы, используя щиты и дубинки. Они кидают в сторону манифестантов шашки со слезоточивым газом.По данным местных телеканалов, более 180 человек задержаны в ходе массовых манифестаций.Среди правоохранителей пострадали по меньшей мере 11 человек. Также ранены по меньшей мере 10 манифестантов и один журналист.Ведущий профсоюз Франции "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) сообщил, что на массовые манифестации против мер жесткой экономии вышли более одного миллиона человек.По данным властей, к демонстрациям по всей стране, не считая Парижа, присоединились 427 тысяч протестующих. Крупные акции проходят в Тулузе (18 тысяч человек), Нанте (16 тысяч) и Марселе (15 тысяч), сообщают французские издания.Старшеклассники и студенты перекрыли входы в учебные заведения — во французской столице с утра учащиеся заблокировали 13 старших школ и один из кампусов университета Париж I, в некоторых случаях в ситуацию вмешивалась полиция. Многие протестующие кричали пропалестинские и анархистские лозунги.Аналогичные инциденты произошли в Лионе, Бордо, Марселе, Лилле, Алансоне, Шамбери и Сен-Брие. В протестах участвуют также учителя.Во многих крупных городах Франции протестующие перекрыли дороги. Также они блокировали военные заводы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

франция

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

франция, в мире, протесты, новости, происшествия