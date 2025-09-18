https://crimea.ria.ru/20250918/besporyadki-vo-frantsii-protestuyuschie-voshli-na-territoriyu-minfina-1149544658.html
Беспорядки во Франции: протестующие вошли на территорию минфина
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Более миллиона человек принимают участие в массовых забастовках против мер жесткой экономии, предложенных правительством в законопроекте о бюджете на 2026 год на фоне бюджетного дефицита и огромного госдолга. Группа демонстрантов ворвалась на территорию минфина страны, полиция применяет силу против демонстрантов. Об этом сообщают местные издания.Полиция применила слезоточивый газ и силу против участников массового протеста в центре Парижа. По данным РИА Новости, десятки полицейских в полной экипировке пытаются сдержать продвижение толпы, используя щиты и дубинки. Они кидают в сторону манифестантов шашки со слезоточивым газом.По данным местных телеканалов, более 180 человек задержаны в ходе массовых манифестаций.Среди правоохранителей пострадали по меньшей мере 11 человек. Также ранены по меньшей мере 10 манифестантов и один журналист.Ведущий профсоюз Франции "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) сообщил, что на массовые манифестации против мер жесткой экономии вышли более одного миллиона человек.По данным властей, к демонстрациям по всей стране, не считая Парижа, присоединились 427 тысяч протестующих. Крупные акции проходят в Тулузе (18 тысяч человек), Нанте (16 тысяч) и Марселе (15 тысяч), сообщают французские издания.Старшеклассники и студенты перекрыли входы в учебные заведения — во французской столице с утра учащиеся заблокировали 13 старших школ и один из кампусов университета Париж I, в некоторых случаях в ситуацию вмешивалась полиция. Многие протестующие кричали пропалестинские и анархистские лозунги.Аналогичные инциденты произошли в Лионе, Бордо, Марселе, Лилле, Алансоне, Шамбери и Сен-Брие. В протестах участвуют также учителя.Во многих крупных городах Франции протестующие перекрыли дороги. Также они блокировали военные заводы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
франция, в мире, протесты, новости, происшествия
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Более миллиона человек принимают участие в массовых забастовках против мер жесткой экономии, предложенных правительством в законопроекте о бюджете на 2026 год на фоне бюджетного дефицита и огромного госдолга. Группа демонстрантов ворвалась на территорию минфина страны, полиция применяет силу против демонстрантов. Об этом сообщают местные издания.
"Ситуация перед министерством экономики и финансов обострилась... Протестующие собрались у здания министерства... прорвав ограждения" - пишут местные газеты и прикрепляют кадры проникновения манифестантов на территорию госучреждения.
Полиция применила слезоточивый газ и силу против участников массового протеста в центре Парижа. По данным РИА Новости, десятки полицейских в полной экипировке пытаются сдержать продвижение толпы, используя щиты и дубинки. Они кидают в сторону манифестантов шашки со слезоточивым газом.
По данным местных телеканалов, более 180 человек задержаны в ходе массовых манифестаций.
"Сто восемьдесят один человек был задержан, из них 31 - в Париже", - говорится в сообщениях.
Среди правоохранителей пострадали по меньшей мере 11 человек. Также ранены по меньшей мере 10 манифестантов и один журналист.
Ведущий профсоюз Франции "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) сообщил, что на массовые манифестации против мер жесткой экономии вышли более одного миллиона человек.
"К концу дня CGT сообщил, что насчитал "более одного миллиона человек", - говорится в материале.
По данным властей, к демонстрациям по всей стране, не считая Парижа, присоединились 427 тысяч протестующих. Крупные акции проходят в Тулузе (18 тысяч человек), Нанте (16 тысяч) и Марселе (15 тысяч), сообщают французские издания.
Старшеклассники и студенты перекрыли входы в учебные заведения — во французской столице с утра учащиеся заблокировали 13 старших школ и один из кампусов университета Париж I, в некоторых случаях в ситуацию вмешивалась полиция. Многие протестующие кричали пропалестинские и анархистские лозунги.
Аналогичные инциденты произошли в Лионе, Бордо, Марселе, Лилле, Алансоне, Шамбери и Сен-Брие. В протестах участвуют также учителя.
Во многих крупных городах Франции протестующие перекрыли дороги. Также они блокировали военные заводы.
