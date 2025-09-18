Шторм бушует в Крыму – что произошло к этому часу
В Крыму создан оперативный штаб в связи с обрушившейся непогодой – МЧС
19:18 18.09.2025 (обновлено: 19:28 18.09.2025)
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоПоследствия непогоды в Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. В Крыму в течение дня выпало до 50 миллиметров осадков, ветер в порывах достигал скорости до 35 метров в секунду, в результате чего зафиксировано 11 происшествий в Большой Ялте и Феодосии. О последствиях шторма сообщили в республиканском главке МЧС России.
Отмечается, что больше всего осадков выпало в Ленинском и Бахчисарайском районах – 50 и 40 миллиметров соответственно. Максимальные порывы ветра были зарегистрированы на горе Ай-Петри – 35 м/с, и в городском округе Ялта – 22 м/с.
"По состоянию на 18:00 в результате муниципальными службами были ликвидированы 11 происшествий в Ялте, Ливадии и Феодосии, связанных с падением деревьев. Повреждены три автомобиля, жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Для ликвидации последствий разгула стихии привлекались 34 спасателя и 12 единиц техники. Организована работа оперативного штаба.
Непогода обрушилась на Севастополь и Крым в ночь на четверг, улицы и дороги буквально ушли под воду. В отдельных районах уже выпала месячная норма осадков, сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Произошли аварийные отключения света в ряде районов полуострова.
На территории всего полуострова действует штормовое предупреждение. Ожидаются порывы ветра до 30 метров в секунду. На предприятии "Крымэнерго" из-за непогоды ввели режим повышенной готовности. В Ялте ветер повалил деревья на проезжую часть и порвал провода. В городе из-за непогоды разрешили детям не приходить в школу.
В Севастополе для ликвидации последствий непогоды создан оперативный штаб. Все городские службы работают в режиме повышенной готовности. К вечеру электричество вернули жителям балки Бермана, на Монастырском шоссе и проспекте Генерала Острякова. На Фиоленте подали электричество в дома садовых товариществ. Аварийно-восстановительные работы на сетях продолжаются.
В Симферополе из-за непогоды ввели режим повышенной готовности. Для оперативного реагирования к дежурству привлечены усиленные бригады оперативных служб и подготовлена спецтехника.
