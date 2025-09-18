https://crimea.ria.ru/20250918/burya-prodolzhaetsya-situatsiya-v-sevastopole-seychas--1149545688.html
Буря продолжается: ситуация в Севастополе сейчас
Все городские службы Севастополя привлечены в ликвидации последствий непогоды и работают в усиленном режиме. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 18.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Все городские службы Севастополя привлечены в ликвидации последствий непогоды и работают в усиленном режиме. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По словам главы города, в дежурные службы поступило 176 обращений, из которых на данный момент выполнено 71."Остальные в работе у наших служб... "Водоканал" и "Севавтодор" продолжают расчищать ливневую канализацию от нанесенного мусора в разных районах города. "Парки и скверы" убирают упавшие деревья и ветки, работы уже проведены по 11 адресам", – уточнил Развожаев.Также коммунальщики расчистили наносы гравия на 64-м километре дороги Севастополь – Ялта, убрали листву из ливнестока на трассе Симферополь – Бахчисарай – Севастополь, добавил Развожаев.Он подчеркнул, что управляющие компании продолжают мониторить придомовые территории, подвальные помещения, кровли и подъезды на предмет подтопления.Тремя часами ранее Развожаев сообщил, что в Севастополе восстановили подачу света и график транспорта после ливня.По информации МЧС, ночью и утром 19 сентября ожидается усиление северного ветра до 20-25 м/с, волны в море могут достигнуть высоты 2-3 метра.Непогода обрушилась на Севастополь и Крым в ночь на четверг, улицы и дороги буквально ушли под воду. В отдельных районах уже выпала месячная норма осадков, сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Произошли аварийные отключения света в ряде районов полуострова.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Все городские службы Севастополя привлечены в ликвидации последствий непогоды и работают в усиленном режиме. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Задействованы 42 бригады, 425 человек и 73 единицы техники... Все городские службы занимаются ликвидацией последствий и работают в усиленном режиме", – написал Развожаев в своем Telegram-канале.
По словам главы города, в дежурные службы поступило 176 обращений, из которых на данный момент выполнено 71.
"Остальные в работе у наших служб... "Водоканал" и "Севавтодор" продолжают расчищать ливневую канализацию от нанесенного мусора в разных районах города. "Парки и скверы" убирают упавшие деревья и ветки, работы уже проведены по 11 адресам", – уточнил Развожаев.
Электроснабжение в селах Широкое, Передовое, Ново-Бобровка, Россошанка, Родниковое на данный момент восстановлено. Вода в районе школы "Экотех+" откачана, а упавшее дерево по адресу улица Очаковцев, 4 убрано.
Также коммунальщики расчистили наносы гравия на 64-м километре дороги Севастополь – Ялта, убрали листву из ливнестока на трассе Симферополь – Бахчисарай – Севастополь, добавил Развожаев.
Он подчеркнул, что управляющие компании продолжают мониторить придомовые территории, подвальные помещения, кровли и подъезды на предмет подтопления.
Тремя часами ранее Развожаев сообщил
, что в Севастополе восстановили подачу света и график транспорта после ливня.
По информации МЧС, ночью и утром 19 сентября ожидается усиление северного ветра до 20-25 м/с, волны в море могут достигнуть высоты 2-3 метра.
Непогода обрушилась
на Севастополь и Крым в ночь на четверг, улицы и дороги буквально ушли под воду. В отдельных районах уже выпала месячная норма осадков, сообщил
ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Произошли аварийные отключения света в ряде районов полуострова.
