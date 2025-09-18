https://crimea.ria.ru/20250918/burya-prodolzhaetsya-situatsiya-v-sevastopole-seychas--1149545688.html

Буря продолжается: ситуация в Севастополе сейчас

Буря продолжается: ситуация в Севастополе сейчас - РИА Новости Крым, 18.09.2025

Буря продолжается: ситуация в Севастополе сейчас

Все городские службы Севастополя привлечены в ликвидации последствий непогоды и работают в усиленном режиме. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 18.09.2025

2025-09-18T20:16

2025-09-18T20:16

2025-09-18T20:16

севастополь

михаил развожаев

погода

крымская погода

погода в крыму

новости севастополя

штормовое предупреждение

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/12/1149545372_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_038993ba39f2e72390eafd0af23d41ad.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Все городские службы Севастополя привлечены в ликвидации последствий непогоды и работают в усиленном режиме. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По словам главы города, в дежурные службы поступило 176 обращений, из которых на данный момент выполнено 71."Остальные в работе у наших служб... "Водоканал" и "Севавтодор" продолжают расчищать ливневую канализацию от нанесенного мусора в разных районах города. "Парки и скверы" убирают упавшие деревья и ветки, работы уже проведены по 11 адресам", – уточнил Развожаев.Также коммунальщики расчистили наносы гравия на 64-м километре дороги Севастополь – Ялта, убрали листву из ливнестока на трассе Симферополь – Бахчисарай – Севастополь, добавил Развожаев.Он подчеркнул, что управляющие компании продолжают мониторить придомовые территории, подвальные помещения, кровли и подъезды на предмет подтопления.Тремя часами ранее Развожаев сообщил, что в Севастополе восстановили подачу света и график транспорта после ливня.По информации МЧС, ночью и утром 19 сентября ожидается усиление северного ветра до 20-25 м/с, волны в море могут достигнуть высоты 2-3 метра.Непогода обрушилась на Севастополь и Крым в ночь на четверг, улицы и дороги буквально ушли под воду. В отдельных районах уже выпала месячная норма осадков, сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Произошли аварийные отключения света в ряде районов полуострова.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250918/shtorm-bushuet-v-krymu--chto-proizoshlo-k-etomu-chasu-1149544305.html

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, погода, крымская погода, погода в крыму, новости севастополя, штормовое предупреждение, крым