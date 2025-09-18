https://crimea.ria.ru/20250918/v-krymu-pobit-sutochnyy-rekord-po-kolichestvu-osadkov-za-40-let-1149546379.html

В Крыму побит суточный рекорд по количеству осадков за 40 лет

В Крыму побит суточный рекорд по количеству осадков за 40 лет - РИА Новости Крым, 18.09.2025

В Крыму побит суточный рекорд по количеству осадков за 40 лет

В Крыму во время шторма 18 сентября выпало рекордное за последние 40 лет количество осадков. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист... РИА Новости Крым, 18.09.2025

2025-09-18T21:02

2025-09-18T21:02

2025-09-18T21:02

радио "спутник в крыму"

крым

штормовое предупреждение

крымская погода

погода в крыму

центр погоды "фобос"

евгений тишковец

новости крыма

рекорды

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0c/1130000127_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_bf0f95e570457df41abec45ea62437a5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. В Крыму во время шторма 18 сентября выпало рекордное за последние 40 лет количество осадков. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.По словам эксперта, в течение четверга в столице Крыма выпало 53 миллиметра осадков при месячной норме 37.В этот день Ангарский перевал "принял" 51 мм осадков на единицу площади, Севастополь - 32 мм, а больше всего налилось дождевой воды в селе Владиславовка – 60 мм, добавил Тишковец.Непогода обрушилась на Севастополь и Крым в ночь на четверг, улицы и дороги буквально ушли под воду. В отдельных районах уже выпала месячная норма осадков, сообщал ранее ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Произошли аварийные отключения света в ряде районов полуострова.На территории всего полуострова действует штормовое предупреждение. Ожидаются порывы ветра до 30 метров в секунду. На предприятии "Крымэнерго" из-за непогоды ввели режим повышенной готовности. В Ялте ветер повалил деревья на проезжую часть и порвал провода. В городе из-за непогоды разрешили детям не приходить в школу.По данным МЧС, в Крыму в течение дня выпало до 50 миллиметров осадков, ветер в порывах достигал скорости до 35 метров в секунду, в результате чего зафиксировано 11 происшествий в Большой Ялте и Феодосии, упавшие деревья повредили три автомобиля.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, штормовое предупреждение, крымская погода, погода в крыму, центр погоды "фобос", евгений тишковец, новости крыма, рекорды