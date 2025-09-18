В Крыму побит суточный рекорд по количеству осадков за 40 лет
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. В Крыму во время шторма 18 сентября выпало рекордное за последние 40 лет количество осадков. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
По словам эксперта, в течение четверга в столице Крыма выпало 53 миллиметра осадков при месячной норме 37.
"И тем самым был побит суточный рекорд осадков вообще для всего сентября, который держался с далекого 1985 года. У нас таких осадков в Крыму в сентябре не было последние 40 лет", – сказал Тишковец.
В этот день Ангарский перевал "принял" 51 мм осадков на единицу площади, Севастополь - 32 мм, а больше всего налилось дождевой воды в селе Владиславовка – 60 мм, добавил Тишковец.
"Все это сопровождалось штормовым ветром. По побережью было 19 – 24 м/с. На море шторм, высота волн до 2-3 метров. А Ай-Петри выдавал (метеостанция – ред.) скорость 36 м/с. Это ураганный ветер, соответственно, это 130 км/ч. Отсюда те последствия, которым жители Крыма стали свидетелями того, что творилось в течение четверга", - отметил он.
Непогода обрушилась на Севастополь и Крым в ночь на четверг, улицы и дороги буквально ушли под воду. В отдельных районах уже выпала месячная норма осадков, сообщал ранее ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Произошли аварийные отключения света в ряде районов полуострова.
На территории всего полуострова действует штормовое предупреждение. Ожидаются порывы ветра до 30 метров в секунду. На предприятии "Крымэнерго" из-за непогоды ввели режим повышенной готовности. В Ялте ветер повалил деревья на проезжую часть и порвал провода. В городе из-за непогоды разрешили детям не приходить в школу.
По данным МЧС, в Крыму в течение дня выпало до 50 миллиметров осадков, ветер в порывах достигал скорости до 35 метров в секунду, в результате чего зафиксировано 11 происшествий в Большой Ялте и Феодосии, упавшие деревья повредили три автомобиля.
