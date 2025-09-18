https://crimea.ria.ru/20250918/lavrov-zapad-ne-sobiraetsya-menyat-rezhim-zelenskogo-na-ukraine-1149540207.html

Лавров: Запад не собирается менять режим Зеленского на Украине

Лавров: Запад не собирается менять режим Зеленского на Украине - РИА Новости Крым, 18.09.2025

Лавров: Запад не собирается менять режим Зеленского на Украине

Европейские страны не намерены менять нынешнюю власть в Киеве, чтобы оккупировать часть украинской территории под контролем режима Владимира Зеленского после... РИА Новости Крым, 18.09.2025

2025-09-18T16:23

2025-09-18T16:23

2025-09-18T16:23

сергей лавров

политика

европа

сша

новости

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/1c/1146778769_0:0:1265:712_1920x0_80_0_0_b1d8743a94d171620c10d8608bb3661f.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Европейские страны не намерены менять нынешнюю власть в Киеве, чтобы оккупировать часть украинской территории под контролем режима Владимира Зеленского после урегулирования конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире программы "Большая игра" на "Первом канале".При этом Европа пытается втянуть США в "игры" по сдерживанию России, в том числе в обеспечение прикрытия с воздуха при задуманном европейскими лидерами вводе контингента на Украину."(Европа пытается – ред.) вновь втянуть Соединенные Штаты в какие-то свои игры по сдерживанию России, включая обеспечение воздушного прикрытия тем войскам, которые натовцы, евросоюзовцы надеются ввести на украинскую территорию, которая останется или остается под контролем режима Зеленского", - сказал министр.При этом он напомнил, что в отличие от Европы США выступают уже не за краткосрочное перемирие, а за долгосрочное и устойчивое урегулирование конфликта. Такая позиция сложилась после встречи президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске.Лавров отметил, что в администрации Трампа понимают, что итоги референдумов в Крыму и других присоединенных российских регионах невозможно игнорировать."Я сказал, что в позиции администрации Трампа есть понимание проблем, связанных с НАТО, и они это публично сказали. И есть понимание того, что референдумы, состоявшиеся в Крыму и на других территориях, проигнорировать нельзя. И в любой договоренности надо обязательно результаты этих референдумов учитывать", – подчеркнул министр.Он добавил, что Россия намерена продолжать диалог с США по украинскому вопросу и видит со стороны Вашингтона встречное стремление к контакту.Кроме того, глава российского внешнеполитического ведомства выразил мнение, что нынешняя администрация США стремится убрать с повестки дня тему Украины, "искусственно созданную предыдущими властями", чтобы устранить препятствия для нормальных экономических и технологических отношений с Россией.Трамп, по словам Лаврова, "никогда не юлит" и нацелен на результат и взаимовыгодные сделки в экономике, космосе и высоких технологиях. Однако, как он отметил, президенту мешает так называемое "глубинное государство" и давление демократической партии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лавров: жители Крыма и новых регионов России не примут киевскую властьЗеленский заявил о готовности встретиться с Путиным и ТрампомПентагон одобрил отправку военной помощи Украине за счет стран НАТО

европа

сша

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров, политика, европа, сша, новости, россия