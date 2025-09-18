https://crimea.ria.ru/20250918/putin-prizval-vydvigat-uchastnikov-svo-na-rukovodyaschie-posty-1149539180.html

Путин призвал выдвигать участников СВО на руководящие посты

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Участников спецоперации нужно выдвигать на руководящие посты в том числе на федеральном уровне. Об этом заявил в четверг президент России Владимир Путин на встрече с лидерами фракций политических партий в Госдуме РФ.Он отметил, что в ряды парламентариев уже вливаются ветераны спецоперации, выразил уверенность, что они внесут свой позитивный вклад в работу политических партий и на местах, и в Государственной Думе, и в федеральных органах власти. Президент поблагодарил лидеров фракций за выдвижение таких людей.Власть в России будет и впредь опираться на ветеранов специальной военной операции, поскольку именно они являются настоящей элитой страны, заявлял ранее президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения медалей "Золотая Звезда" Героям России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Завтрашний день России должен быть связан с героями СВО – ПутинАксенов: на фронтах СВО формируется новая элита России650 заявок подали на участие в программе "Севастополь – Город Героев"

