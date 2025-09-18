Рейтинг@Mail.ru
Путин призвал выдвигать участников СВО на руководящие посты - РИА Новости Крым, 18.09.2025
Путин призвал выдвигать участников СВО на руководящие посты
Путин призвал выдвигать участников СВО на руководящие посты - РИА Новости Крым, 18.09.2025
Путин призвал выдвигать участников СВО на руководящие посты
Участников спецоперации нужно выдвигать на руководящие посты в том числе на федеральном уровне. Об этом заявил в четверг президент России Владимир Путин на... РИА Новости Крым, 18.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Участников спецоперации нужно выдвигать на руководящие посты в том числе на федеральном уровне. Об этом заявил в четверг президент России Владимир Путин на встрече с лидерами фракций политических партий в Госдуме РФ.Он отметил, что в ряды парламентариев уже вливаются ветераны спецоперации, выразил уверенность, что они внесут свой позитивный вклад в работу политических партий и на местах, и в Государственной Думе, и в федеральных органах власти. Президент поблагодарил лидеров фракций за выдвижение таких людей.Власть в России будет и впредь опираться на ветеранов специальной военной операции, поскольку именно они являются настоящей элитой страны, заявлял ранее президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения медалей "Золотая Звезда" Героям России.
Путин призвал выдвигать участников СВО на руководящие посты

Участников СВО нужно выдвигать на руководящие посты – Путин

16:05 18.09.2025 (обновлено: 16:16 18.09.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Участников спецоперации нужно выдвигать на руководящие посты в том числе на федеральном уровне. Об этом заявил в четверг президент России Владимир Путин на встрече с лидерами фракций политических партий в Госдуме РФ.

"Я уже многократно говорил и знаю, что вы поддерживаете такой подход: мы должны искать, находить и выдвигать людей, которые ничего не боятся в служении Родине, и пошли на то, чтобы рисковать своим здоровьем, жизнью рисковать. И таких людей нужно выдвигать на руководящие посты. Это будет наша смена", - сказал президент.

Он отметил, что в ряды парламентариев уже вливаются ветераны спецоперации, выразил уверенность, что они внесут свой позитивный вклад в работу политических партий и на местах, и в Государственной Думе, и в федеральных органах власти. Президент поблагодарил лидеров фракций за выдвижение таких людей.
Власть в России будет и впредь опираться на ветеранов специальной военной операции, поскольку именно они являются настоящей элитой страны, заявлял ранее президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения медалей "Золотая Звезда" Героям России.
