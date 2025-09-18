Рейтинг@Mail.ru
Путин призвал не игнорировать проблему миграции в России - РИА Новости Крым, 18.09.2025
Путин призвал не игнорировать проблему миграции в России
Путин призвал не игнорировать проблему миграции в России - РИА Новости Крым, 18.09.2025
Путин призвал не игнорировать проблему миграции в России
Власть не должна делать вид, что проблемы в сфере миграции не существует. Об этом заявил в четверг президент России Владимир Путин на встрече с лидерами фракций РИА Новости Крым, 18.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Власть не должна делать вид, что проблемы в сфере миграции не существует. Об этом заявил в четверг президент России Владимир Путин на встрече с лидерами фракций политических партий в Госдуме РФ.Он подчеркнул, что решения невозможны без постоянного контроля и назвал востребованным дальнейшее совершенствование принятых решений.Ранее крымские власти направили в Госдуму предложения по поводу ужесточения действующего миграционного законодательства. В частности, предложено установить запрет трудовым мигрантам привозить семьи в Россию и исключить возможности получения российского гражданства на основании трудовой визы. Эти предложения рассмотрит президент Владимир Путин, сообщал глава республики Сергей Аксенов.
Путин призвал не игнорировать проблему миграции в России

Власть не должна игнорировать проблему миграции – Путин

17:24 18.09.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Власть не должна делать вид, что проблемы в сфере миграции не существует. Об этом заявил в четверг президент России Владимир Путин на встрече с лидерами фракций политических партий в Госдуме РФ.
"Миграция. Действительно, многие решения приняты. Надо добиться их исполнения. Это чувствительная очень сфера для граждан, и власть ни на федеральном уровне, ни на местах не должна делать вид, что проблемы не существует. Есть эти вопросы и их нужно решать", – заявил президент.
Он подчеркнул, что решения невозможны без постоянного контроля и назвал востребованным дальнейшее совершенствование принятых решений.
Ранее крымские власти направили в Госдуму предложения по поводу ужесточения действующего миграционного законодательства. В частности, предложено установить запрет трудовым мигрантам привозить семьи в Россию и исключить возможности получения российского гражданства на основании трудовой визы. Эти предложения рассмотрит президент Владимир Путин, сообщал глава республики Сергей Аксенов.
