Путин призвал не игнорировать проблему миграции в России

Путин призвал не игнорировать проблему миграции в России

Власть не должна делать вид, что проблемы в сфере миграции не существует. Об этом заявил в четверг президент России Владимир Путин на встрече с лидерами фракций РИА Новости Крым, 18.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Власть не должна делать вид, что проблемы в сфере миграции не существует. Об этом заявил в четверг президент России Владимир Путин на встрече с лидерами фракций политических партий в Госдуме РФ.Он подчеркнул, что решения невозможны без постоянного контроля и назвал востребованным дальнейшее совершенствование принятых решений.Ранее крымские власти направили в Госдуму предложения по поводу ужесточения действующего миграционного законодательства. В частности, предложено установить запрет трудовым мигрантам привозить семьи в Россию и исключить возможности получения российского гражданства на основании трудовой визы. Эти предложения рассмотрит президент Владимир Путин, сообщал глава республики Сергей Аксенов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Госдума рассмотрит инициативы Крыма о запрете въезда семей мигрантовБолее 87% детей мигрантов не могут быть зачислены в школы - РособрнадзорПочему вопросами миграции должно заниматься отдельное ведомство – мнение

