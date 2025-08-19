https://crimea.ria.ru/20250819/putin-rassmotrit-predlozheniya-kryma-po-migratsionnoy-politike-1148836586.html

Путин рассмотрит предложения Крыма по миграционной политике

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Предложения Крыма по ужесточению миграционной политики рассмотрит президент российской Федерации Владимир Путин. Об этом сообщил во вторник глава республики Сергей Аксенов.Ранее крымские власти направили в Госдуму предложения по поводу ужесточения действующего миграционного законодательства. В частности, предложено установить запрет трудовым мигрантам привозить семьи в Россию и исключить возможности получения российского гражданства на основании трудовой визы. Госдума рассмотрит инициативы Крыма, сообщал первый замглавы комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев.Глава региона подчеркнул: россияне разных вероисповеданий и национальностей давно научились жить в согласии и взаимопомощи, однако трудовые мигранты чаще всего расценивают страну исключительно в качестве донора и далеко не всегда уважают российские законы."Кто честно зарабатывает – честно оплатим, но при этом отношение к нашей стране у значительного большинства абсолютно недопустимое. Поэтому моя позиция неизменна. Мои предложения будут рассмотрены на Комитете Госдумы, они точно попали в доклад МВД главе государства. Соответственно, решение примет лидер", – сказал Аксенов.В Крыму ранее расширили перечень сфер, куда запрещено привлекать работающих по патенту трудовых мигрантов. Доступными для мигрантов в республике остаются только две сферы – строительство и туризм.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму раскрыли схему фиктивной регистрации мигрантовВербовали мигрантов: в Москве раскрыта ячейка исламистовСколько детей мигрантов прошли тестирование в школах Крыма

