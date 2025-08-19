Рейтинг@Mail.ru
Путин рассмотрит предложения Крыма по миграционной политике - РИА Новости Крым, 19.08.2025
Путин рассмотрит предложения Крыма по миграционной политике
Путин рассмотрит предложения Крыма по миграционной политике - РИА Новости Крым, 19.08.2025
Путин рассмотрит предложения Крыма по миграционной политике
Предложения Крыма по ужесточению миграционной политики рассмотрит президент российской Федерации Владимир Путин. Об этом сообщил во вторник глава республики... РИА Новости Крым, 19.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Предложения Крыма по ужесточению миграционной политики рассмотрит президент российской Федерации Владимир Путин. Об этом сообщил во вторник глава республики Сергей Аксенов.Ранее крымские власти направили в Госдуму предложения по поводу ужесточения действующего миграционного законодательства. В частности, предложено установить запрет трудовым мигрантам привозить семьи в Россию и исключить возможности получения российского гражданства на основании трудовой визы. Госдума рассмотрит инициативы Крыма, сообщал первый замглавы комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев.Глава региона подчеркнул: россияне разных вероисповеданий и национальностей давно научились жить в согласии и взаимопомощи, однако трудовые мигранты чаще всего расценивают страну исключительно в качестве донора и далеко не всегда уважают российские законы."Кто честно зарабатывает – честно оплатим, но при этом отношение к нашей стране у значительного большинства абсолютно недопустимое. Поэтому моя позиция неизменна. Мои предложения будут рассмотрены на Комитете Госдумы, они точно попали в доклад МВД главе государства. Соответственно, решение примет лидер", – сказал Аксенов.В Крыму ранее расширили перечень сфер, куда запрещено привлекать работающих по патенту трудовых мигрантов. Доступными для мигрантов в республике остаются только две сферы – строительство и туризм.
Путин рассмотрит предложения Крыма по миграционной политике

Аксенов: предложения Крыма по ужесточению миграционной политики рассмотрит Путин

14:04 19.08.2025 (обновлено: 14:05 19.08.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Предложения Крыма по ужесточению миграционной политики рассмотрит президент российской Федерации Владимир Путин. Об этом сообщил во вторник глава республики Сергей Аксенов.
Ранее крымские власти направили в Госдуму предложения по поводу ужесточения действующего миграционного законодательства. В частности, предложено установить запрет трудовым мигрантам привозить семьи в Россию и исключить возможности получения российского гражданства на основании трудовой визы. Госдума рассмотрит инициативы Крыма, сообщал первый замглавы комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев.

"Вопросы национальной безопасности выше вопросов экономической целесообразности. Межнациональный конфликт – самый страшный и самый сложный. Соцопросы показывают, что до 43% мигрантов при защите своих интересов готовы браться за оружие. Зачем нам такие приключения? Нельзя этого ни в коем случае допустить", – пояснил Аксенов свою позицию эфире телеканала "Крым 24".

Глава региона подчеркнул: россияне разных вероисповеданий и национальностей давно научились жить в согласии и взаимопомощи, однако трудовые мигранты чаще всего расценивают страну исключительно в качестве донора и далеко не всегда уважают российские законы.
"Кто честно зарабатывает – честно оплатим, но при этом отношение к нашей стране у значительного большинства абсолютно недопустимое. Поэтому моя позиция неизменна. Мои предложения будут рассмотрены на Комитете Госдумы, они точно попали в доклад МВД главе государства. Соответственно, решение примет лидер", – сказал Аксенов.
В Крыму ранее расширили перечень сфер, куда запрещено привлекать работающих по патенту трудовых мигрантов. Доступными для мигрантов в республике остаются только две сферы – строительство и туризм.
