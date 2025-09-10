Более 87% детей мигрантов не могут быть зачислены в школы - Рособрнадзор
В школы России зачислено только 13% детей мигрантов из общего числа желающих в 2025 году
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. Около 90% детей мигрантов не смогли попасть на обучение в школы России. Большая часть претендентов не предоставила основной пакет документов, остальные – не прошли тестирование на знание русского языка для несовершеннолетних иностранных граждан, сообщили в пресс-службе Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.
Всего, по данным ведомства, за апрель-август в образовательные организации были поданы документы на 23 616 детей, имеющих иностранное гражданство. При этом полный комплект документов был подан только на 8 223 ребенка, которые были направлены на тестирование.
"Проходили тестирование 5940 детей, из них успешно с ним справились 2964 претендента. Это 50%, или 12,6% от общего количества детей, на которых были поданы документы для обучения в российских школах", – сказано в сообщении.
Тестирование детей мигрантов в России было введено с 1 апреля 2025 года. В целях обеспечения качественного образовательного процесса для всех его участников, несовершеннолетние иностранные граждане и лица без гражданства обязаны подтвердить необходимый уровень владения русским языком, напомнили в ведомстве. Отсутствие положительного результата тестирования является основанием для отказа в зачислении в российские общеобразовательные организации.
Ранее РИА Новости Крым в республиканском министерстве образования сообщили, что школы Крыма на сегодняшний день подали заявления на обучение более 30 детей-мигрантов.
