Более 87% детей мигрантов не могут быть зачислены в школы - Рособрнадзор - РИА Новости Крым, 10.09.2025
Более 87% детей мигрантов не могут быть зачислены в школы - Рособрнадзор
Более 87% детей мигрантов не могут быть зачислены в школы - Рособрнадзор - РИА Новости Крым, 10.09.2025
Более 87% детей мигрантов не могут быть зачислены в школы - Рособрнадзор
Около 90% детей мигрантов не смогли попасть на обучение в школы России. Большая часть претендентов не предоставила основной пакет документов, остальные – не... РИА Новости Крым, 10.09.2025
2025-09-10T12:06
2025-09-10T12:06
россия
новости
мигранты
дети
школа
образование в крыму и севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. Около 90% детей мигрантов не смогли попасть на обучение в школы России. Большая часть претендентов не предоставила основной пакет документов, остальные – не прошли тестирование на знание русского языка для несовершеннолетних иностранных граждан, сообщили в пресс-службе Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.Всего, по данным ведомства, за апрель-август в образовательные организации были поданы документы на 23 616 детей, имеющих иностранное гражданство. При этом полный комплект документов был подан только на 8 223 ребенка, которые были направлены на тестирование.Тестирование детей мигрантов в России было введено с 1 апреля 2025 года. В целях обеспечения качественного образовательного процесса для всех его участников, несовершеннолетние иностранные граждане и лица без гражданства обязаны подтвердить необходимый уровень владения русским языком, напомнили в ведомстве. Отсутствие положительного результата тестирования является основанием для отказа в зачислении в российские общеобразовательные организации.Ранее РИА Новости Крым в республиканском министерстве образования сообщили, что школы Крыма на сегодняшний день подали заявления на обучение более 30 детей-мигрантов.
Более 87% детей мигрантов не могут быть зачислены в школы - Рособрнадзор

В школы России зачислено только 13% детей мигрантов из общего числа желающих в 2025 году

12:06 10.09.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДень знаний
День знаний - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. Около 90% детей мигрантов не смогли попасть на обучение в школы России. Большая часть претендентов не предоставила основной пакет документов, остальные – не прошли тестирование на знание русского языка для несовершеннолетних иностранных граждан, сообщили в пресс-службе Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.
Всего, по данным ведомства, за апрель-август в образовательные организации были поданы документы на 23 616 детей, имеющих иностранное гражданство. При этом полный комплект документов был подан только на 8 223 ребенка, которые были направлены на тестирование.
"Проходили тестирование 5940 детей, из них успешно с ним справились 2964 претендента. Это 50%, или 12,6% от общего количества детей, на которых были поданы документы для обучения в российских школах", – сказано в сообщении.
Тестирование детей мигрантов в России было введено с 1 апреля 2025 года. В целях обеспечения качественного образовательного процесса для всех его участников, несовершеннолетние иностранные граждане и лица без гражданства обязаны подтвердить необходимый уровень владения русским языком, напомнили в ведомстве. Отсутствие положительного результата тестирования является основанием для отказа в зачислении в российские общеобразовательные организации.
Ранее РИА Новости Крым в республиканском министерстве образования сообщили, что школы Крыма на сегодняшний день подали заявления на обучение более 30 детей-мигрантов.
