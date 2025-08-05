https://crimea.ria.ru/20250805/skolko-detey-migrantov-proshli-testirovanie-v-shkolakh-kryma-1148505202.html
Сколько детей мигрантов прошли тестирование в школах Крыма
Сколько детей мигрантов прошли тестирование в школах Крыма - РИА Новости Крым, 05.08.2025
Сколько детей мигрантов прошли тестирование в школах Крыма
В школы Крыма на сегодняшний день подали заявления на обучение более 30 детей-мигрантов, из них на данный момент шесть успешно прошли тестирование и зачислены в РИА Новости Крым, 05.08.2025
2025-08-05T15:33
2025-08-05T15:33
2025-08-05T15:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. В школы Крыма на сегодняшний день подали заявления на обучение более 30 детей-мигрантов, из них на данный момент шесть успешно прошли тестирование и зачислены в общеобразовательные организации. Об этом РИА Новости Крым сообщили в республиканском министерстве образования. "По состоянию на 5 августа общее количество детей, подавших документы в образовательные организации, - 31", - говорится в ответе.Из этого числа четыре заявления пока находятся на рассмотрении, по трем получен отказ (один - по причине представления неполного комплекта документов и два - из-за того, что не предоставлены документы, подтверждающие законность нахождения ребенка на территории России).На сегодняшний день прошли тестирование по русскому языку 10 человек, четыре из них не сдали тест (один первоклассник и ученики 5, 6 и 7 классов).Всего до конца августа должны пройти тестирование еще 14 человек, добавили в министерстве.В июне спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что к экзамену по русскому языку были допущены лишь 498 детей мигрантов (17%) из 2868, подавших заявления. А за два месяца тестирования, обязательного для приема в школы, по его результатам только 4% от общего числа заявившихся приняты в учебные заведения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Володин просит принять меры против мошенничества с тестами мигрантовАксенов инициирует ужесточение миграционной полити
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РИА Новости Крым
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мигранты, образование в крыму и севастополе, крым, новости крыма, минобраз крыма, дети, миграционная политика
Сколько детей мигрантов прошли тестирование в школах Крыма
В школах Крыма к тестированию допустили 24 ребенка из семей мигрантов
15:33 05.08.2025 (обновлено: 15:38 05.08.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. В школы Крыма на сегодняшний день подали заявления на обучение более 30 детей-мигрантов, из них на данный момент шесть успешно прошли тестирование и зачислены в общеобразовательные организации. Об этом РИА Новости Крым сообщили в республиканском министерстве образования.
"По состоянию на 5 августа общее количество детей, подавших документы в образовательные организации, - 31", - говорится в ответе.
Из этого числа четыре заявления пока находятся на рассмотрении, по трем получен отказ (один - по причине представления неполного комплекта документов и два - из-за того, что не предоставлены документы, подтверждающие законность нахождения ребенка на территории России).
На сегодняшний день прошли тестирование по русскому языку 10 человек, четыре из них не сдали тест (один первоклассник и ученики 5, 6 и 7 классов).
"Количество детей, успешно прошедших тестирование и зачисленных в общеобразовательные организации, - шесть (четыре первоклассника, а также по одному ученику 2-го и 5-го классов)", - уточнили в минобразования.
Всего до конца августа должны пройти тестирование еще 14 человек, добавили в министерстве.
В июне спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщал
, что к экзамену по русскому языку были допущены лишь 498 детей мигрантов (17%) из 2868, подавших заявления. А за два месяца тестирования, обязательного для приема в школы, по его результатам только 4% от общего числа заявившихся приняты в учебные заведения.
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