https://crimea.ria.ru/20250805/skolko-detey-migrantov-proshli-testirovanie-v-shkolakh-kryma-1148505202.html

Сколько детей мигрантов прошли тестирование в школах Крыма

Сколько детей мигрантов прошли тестирование в школах Крыма - РИА Новости Крым, 05.08.2025

Сколько детей мигрантов прошли тестирование в школах Крыма

В школы Крыма на сегодняшний день подали заявления на обучение более 30 детей-мигрантов, из них на данный момент шесть успешно прошли тестирование и зачислены в РИА Новости Крым, 05.08.2025

2025-08-05T15:33

2025-08-05T15:33

2025-08-05T15:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. В школы Крыма на сегодняшний день подали заявления на обучение более 30 детей-мигрантов, из них на данный момент шесть успешно прошли тестирование и зачислены в общеобразовательные организации. Об этом РИА Новости Крым сообщили в республиканском министерстве образования. "По состоянию на 5 августа общее количество детей, подавших документы в образовательные организации, - 31", - говорится в ответе.Из этого числа четыре заявления пока находятся на рассмотрении, по трем получен отказ (один - по причине представления неполного комплекта документов и два - из-за того, что не предоставлены документы, подтверждающие законность нахождения ребенка на территории России).На сегодняшний день прошли тестирование по русскому языку 10 человек, четыре из них не сдали тест (один первоклассник и ученики 5, 6 и 7 классов).Всего до конца августа должны пройти тестирование еще 14 человек, добавили в министерстве.В июне спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что к экзамену по русскому языку были допущены лишь 498 детей мигрантов (17%) из 2868, подавших заявления. А за два месяца тестирования, обязательного для приема в школы, по его результатам только 4% от общего числа заявившихся приняты в учебные заведения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Володин просит принять меры против мошенничества с тестами мигрантовАксенов инициирует ужесточение миграционной полити

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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