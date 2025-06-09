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Только 4% детей мигрантов приняты в школы за два месяца тестирования - РИА Новости Крым, 09.06.2025
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Только 4% детей мигрантов приняты в школы за два месяца тестирования
Только 4% детей мигрантов приняты в школы за два месяца тестирования - РИА Новости Крым, 09.06.2025
Только 4% детей мигрантов приняты в школы за два месяца тестирования
К экзамену по русскому языку допущены лишь 498 детей мигрантов (17%) из 2868 подавших заявления. За два месяца обязательного для приема в школы тестирования... РИА Новости Крым, 09.06.2025
2025-06-09T11:16
2025-06-09T11:16
вячеслав володин
новости
государственная дума рф
закон и право
миграционная политика
мигранты
трудовые мигранты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. К экзамену по русскому языку допущены лишь 498 детей мигрантов (17%) из 2868 подавших заявления. За два месяца обязательного для приема в школы тестирования только 4% от общего числа заявившихся приняты в учебные заведения. Такие данные привел спикер Госдумы Вячеслав Володин.Он сообщил, что на текущей неделе Госдума приступит к рассмотрению очередного законопроекта, направленного на совершенствование миграционной политики. Органы управления образованием в регионах страны будут обмениваться с МВД данными о детях мигрантов, в частности, итогами их тестирования в школах и сведениями о постановке на регистрационный учет.В частности, согласно документу, передаваться правоохранителями будут персональные данные ребенка и его родителей, информация об обращении в образовательную организацию иностранных граждан, включенных в реестр контролируемых лиц, зачислении и отчислении из нее, а также результаты тестирования."МВД, в свою очередь, будет предоставлять органам управления образованием сведения о регистрации или постановке на миграционный учет детей иностранных граждан", – добавил Володин.По словам Володина, все это позволит оперативно обмениваться информацией о законности нахождения ребенка и его родителей на территории Российской Федерации, от чего в том числе будет зависеть принятие дальнейших решений.Он отметил, что принятый ранее по инициативе депутатов закон, которым запрещается зачислять в школы детей мигрантов без знания русского языка и проверки легальности их нахождения на территории России, за два месяца действия доказал свою эффективность.Так, по словам Володина, от общего числа заявившихся на тестирование в школы приняты были только 4%."По состоянию на 22 мая было подано 2868 заявлений на участие в тестировании, допущены до экзамена 498 человек (17%)", – уточнил он.Володин отметил также, что новым законопроектом предлагается в обязательном порядке вносить сведения о результатах тестирования на знание русского языка всех иностранных граждан в федеральную информационную систему.Ранее Володин призвал разобраться с мошенничеством в вузах России при тестировании мигрантов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов инициирует ужесточение миграционной политики в РоссииТолько 27 детей мигрантов из 1762 сдали экзамен на знание русского языкаМигрантов-нелегалов обнаружили на стройке в Крыму
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РИА Новости Крым
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4.7
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вячеслав володин, новости, государственная дума рф, закон и право, миграционная политика, мигранты, трудовые мигранты
Только 4% детей мигрантов приняты в школы за два месяца тестирования

Только 4% детей мигрантов приняты в школы за 2 месяца обязательного тестирования – Володин

11:16 09.06.2025
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкТестирование детей мигрантов на знание русского языка в школе
Тестирование детей мигрантов на знание русского языка в школе - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. К экзамену по русскому языку допущены лишь 498 детей мигрантов (17%) из 2868 подавших заявления. За два месяца обязательного для приема в школы тестирования только 4% от общего числа заявившихся приняты в учебные заведения. Такие данные привел спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Он сообщил, что на текущей неделе Госдума приступит к рассмотрению очередного законопроекта, направленного на совершенствование миграционной политики. Органы управления образованием в регионах страны будут обмениваться с МВД данными о детях мигрантов, в частности, итогами их тестирования в школах и сведениями о постановке на регистрационный учет.

"На этой неделе приступим к рассмотрению очередного законопроекта, направленного на совершенствование миграционной политики... Законопроектом предлагается обязать региональные и муниципальные органы управления образованием передавать в территориальные подразделения МВД сведения о детях мигрантов", – сообщил Володин.

В частности, согласно документу, передаваться правоохранителями будут персональные данные ребенка и его родителей, информация об обращении в образовательную организацию иностранных граждан, включенных в реестр контролируемых лиц, зачислении и отчислении из нее, а также результаты тестирования.
"МВД, в свою очередь, будет предоставлять органам управления образованием сведения о регистрации или постановке на миграционный учет детей иностранных граждан", – добавил Володин.
По словам Володина, все это позволит оперативно обмениваться информацией о законности нахождения ребенка и его родителей на территории Российской Федерации, от чего в том числе будет зависеть принятие дальнейших решений.
"Кроме того, выявление МВД не поступивших в школы детей мигрантов позволит предостеречь их от вовлечения в противозаконную деятельность, защитить от необдуманных поступков", – подчеркнул спикер Госдумы.
Он отметил, что принятый ранее по инициативе депутатов закон, которым запрещается зачислять в школы детей мигрантов без знания русского языка и проверки легальности их нахождения на территории России, за два месяца действия доказал свою эффективность.
Так, по словам Володина, от общего числа заявившихся на тестирование в школы приняты были только 4%.
"По состоянию на 22 мая было подано 2868 заявлений на участие в тестировании, допущены до экзамена 498 человек (17%)", – уточнил он.
Володин отметил также, что новым законопроектом предлагается в обязательном порядке вносить сведения о результатах тестирования на знание русского языка всех иностранных граждан в федеральную информационную систему.
Ранее Володин призвал разобраться с мошенничеством в вузах России при тестировании мигрантов.
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Вячеслав ВолодинНовостиГосударственная Дума РФЗакон и правоМиграционная политикаМигрантыТрудовые мигранты
 
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