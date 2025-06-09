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Только 4% детей мигрантов приняты в школы за два месяца тестирования

Только 4% детей мигрантов приняты в школы за два месяца тестирования - РИА Новости Крым, 09.06.2025

Только 4% детей мигрантов приняты в школы за два месяца тестирования

К экзамену по русскому языку допущены лишь 498 детей мигрантов (17%) из 2868 подавших заявления. За два месяца обязательного для приема в школы тестирования... РИА Новости Крым, 09.06.2025

2025-06-09T11:16

2025-06-09T11:16

2025-06-09T11:16

вячеслав володин

новости

государственная дума рф

закон и право

миграционная политика

мигранты

трудовые мигранты

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. К экзамену по русскому языку допущены лишь 498 детей мигрантов (17%) из 2868 подавших заявления. За два месяца обязательного для приема в школы тестирования только 4% от общего числа заявившихся приняты в учебные заведения. Такие данные привел спикер Госдумы Вячеслав Володин.Он сообщил, что на текущей неделе Госдума приступит к рассмотрению очередного законопроекта, направленного на совершенствование миграционной политики. Органы управления образованием в регионах страны будут обмениваться с МВД данными о детях мигрантов, в частности, итогами их тестирования в школах и сведениями о постановке на регистрационный учет.В частности, согласно документу, передаваться правоохранителями будут персональные данные ребенка и его родителей, информация об обращении в образовательную организацию иностранных граждан, включенных в реестр контролируемых лиц, зачислении и отчислении из нее, а также результаты тестирования."МВД, в свою очередь, будет предоставлять органам управления образованием сведения о регистрации или постановке на миграционный учет детей иностранных граждан", – добавил Володин.По словам Володина, все это позволит оперативно обмениваться информацией о законности нахождения ребенка и его родителей на территории Российской Федерации, от чего в том числе будет зависеть принятие дальнейших решений.Он отметил, что принятый ранее по инициативе депутатов закон, которым запрещается зачислять в школы детей мигрантов без знания русского языка и проверки легальности их нахождения на территории России, за два месяца действия доказал свою эффективность.Так, по словам Володина, от общего числа заявившихся на тестирование в школы приняты были только 4%."По состоянию на 22 мая было подано 2868 заявлений на участие в тестировании, допущены до экзамена 498 человек (17%)", – уточнил он.Володин отметил также, что новым законопроектом предлагается в обязательном порядке вносить сведения о результатах тестирования на знание русского языка всех иностранных граждан в федеральную информационную систему.Ранее Володин призвал разобраться с мошенничеством в вузах России при тестировании мигрантов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов инициирует ужесточение миграционной политики в РоссииТолько 27 детей мигрантов из 1762 сдали экзамен на знание русского языкаМигрантов-нелегалов обнаружили на стройке в Крыму

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав володин, новости, государственная дума рф, закон и право, миграционная политика, мигранты, трудовые мигранты