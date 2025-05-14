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Только 27 детей мигрантов из 1762 сдали экзамен на знание русского языка - РИА Новости Крым, 14.05.2025
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Только 27 детей мигрантов из 1762 сдали экзамен на знание русского языка
Только 27 детей мигрантов из 1762 сдали экзамен на знание русского языка - РИА Новости Крым, 14.05.2025
Только 27 детей мигрантов из 1762 сдали экзамен на знание русского языка
Всего 27 детей мигрантов из 1762 успешно прошли экзамен на знание русского языка. Таковы первые итоги приемной кампании несовершеннолетних иностранных граждан,... РИА Новости Крым, 14.05.2025
2025-05-14T08:28
2025-05-14T08:34
вячеслав володин
миграционная политика
мигранты
русский язык
новости
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. Всего 27 детей мигрантов из 1762 успешно прошли экзамен на знание русского языка. Таковы первые итоги приемной кампании несовершеннолетних иностранных граждан, который подвели в Рособрнадзоре. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.Он напомнил, что принятый федеральный закон запрещает зачислять в общеобразовательные учреждения детей мигрантов без соблюдения проверки законности нахождения на территории Российской Федерации, а также достаточного уровня знания русского языка, подтвержденного в ходе тестирования. Приемная компания в школах страны началась в апреле. С момента начала тестирования заявки подали 1762 человека. Из них допустили к экзамену 335. Как сообщалось, тесты по русскому для мигрантов, включая устную часть, разработаны индивидуально для каждой ступени обучения с 1 по 11 класс. Для зачисления в школу у кандидата должно быть 90% правильных ответов.По мнению Рособрнадзора, это позволит объективно оценить уровень владения русским языком ребенка, а также даст возможность успешного освоения школьной программы, его адаптации и социализации.На 1 января 2025 года, по данным МВД, в России находилось 783 593 несовершеннолетних мигранта.Ранее президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому находящиеся незаконно в России граждане Украины обязаны выехать до 10 сентября или легализоваться.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе открыли пять пунктов тестирования детей-мигрантов Крым является примером в проведении миграционной политики – экспертВ Крыму каждый пятый мигрант не смог сдать экзамен с первого раза
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вячеслав володин, миграционная политика, мигранты, русский язык, новости, россия
Только 27 детей мигрантов из 1762 сдали экзамен на знание русского языка

Только 27 детей мигрантов из 1762 сдали экзамен на знание русского языка - Володин

08:28 14.05.2025 (обновлено: 08:34 14.05.2025)
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкТестирование детей мигрантов на знание русского языка в школе
Тестирование детей мигрантов на знание русского языка в школе - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. Всего 27 детей мигрантов из 1762 успешно прошли экзамен на знание русского языка. Таковы первые итоги приемной кампании несовершеннолетних иностранных граждан, который подвели в Рособрнадзоре. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Он напомнил, что принятый федеральный закон запрещает зачислять в общеобразовательные учреждения детей мигрантов без соблюдения проверки законности нахождения на территории Российской Федерации, а также достаточного уровня знания русского языка, подтвержденного в ходе тестирования.
Приемная компания в школах страны началась в апреле. С момента начала тестирования заявки подали 1762 человека. Из них допустили к экзамену 335.
"81% отказано в принятии документов, в том числе по причине установления недостоверных сведений в них. В 10 регионах 44 ребенка приняли участие в тестировании. Справились с заданиями только 27 человек", - написал Володин в своем Telegram-канале.
Как сообщалось, тесты по русскому для мигрантов, включая устную часть, разработаны индивидуально для каждой ступени обучения с 1 по 11 класс. Для зачисления в школу у кандидата должно быть 90% правильных ответов.
По мнению Рособрнадзора, это позволит объективно оценить уровень владения русским языком ребенка, а также даст возможность успешного освоения школьной программы, его адаптации и социализации.
На 1 января 2025 года, по данным МВД, в России находилось 783 593 несовершеннолетних мигранта.
Ранее президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому находящиеся незаконно в России граждане Украины обязаны выехать до 10 сентября или легализоваться.
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