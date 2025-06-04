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Мигрантов-нелегалов обнаружили на стройке в Крыму - РИА Новости Крым, 04.06.2025
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Мигрантов-нелегалов обнаружили на стройке в Крыму
Мигрантов-нелегалов обнаружили на стройке в Крыму - РИА Новости Крым, 04.06.2025
Мигрантов-нелегалов обнаружили на стройке в Крыму
На стройке в Симферопольском районе полицейские выявили нелегальных мигрантов, одному из иностранцев грозит выдворение из страны. Об этом сообщили в МВД Крыма. РИА Новости Крым, 04.06.2025
2025-06-04T11:21
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нелегальные мигранты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. На стройке в Симферопольском районе полицейские выявили нелегальных мигрантов, одному из иностранцев грозит выдворение из страны. Об этом сообщили в МВД Крыма.В ходе рейда сотрудники отдела иммиграционного контроля выявили ряд нарушений. В отношении одного иностранного гражданина принято решение о принудительном выдворении за пределы России. В дальнейшем ему запретят въезд в страну на пять лет. Как отметили в полиции, недобросовестные работодатели, допустившие незаконное трудоустройство мигрантов, ответят в соответствии с законом. Сейчас в отношении них проводятся проверки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов инициирует ужесточение миграционной политики в РоссииТолько 27 детей мигрантов из 1762 сдали экзамен на знание русского языкаВ Крыму за четыре дня поймали больше 500 нелегальных мигрантов
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РИА Новости Крым
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Мигрантов-нелегалов обнаружили на стройке в Крыму

В Симферопольском районе на стройке выявили нелегальных мигрантов

11:21 04.06.2025 (обновлено: 11:23 04.06.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. На стройке в Симферопольском районе полицейские выявили нелегальных мигрантов, одному из иностранцев грозит выдворение из страны. Об этом сообщили в МВД Крыма.
В ходе рейда сотрудники отдела иммиграционного контроля выявили ряд нарушений.
"В отношении девяти иностранцев полицейские составили 14 протоколов за: нарушение режима пребывания, незаконное осуществление трудовой деятельности и нарушение иммиграционных правил. По всем нарушениям вынесены решения о наказании в виде административных штрафов", - говорится в сообщении.
В отношении одного иностранного гражданина принято решение о принудительном выдворении за пределы России. В дальнейшем ему запретят въезд в страну на пять лет.
Как отметили в полиции, недобросовестные работодатели, допустившие незаконное трудоустройство мигрантов, ответят в соответствии с законом. Сейчас в отношении них проводятся проверки.
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