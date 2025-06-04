https://crimea.ria.ru/20250604/migrantov-nelegalov-obnaruzhili-na-stroyke-v-krymu-1146930326.html
Мигрантов-нелегалов обнаружили на стройке в Крыму
Мигрантов-нелегалов обнаружили на стройке в Крыму - РИА Новости Крым, 04.06.2025
Мигрантов-нелегалов обнаружили на стройке в Крыму
На стройке в Симферопольском районе полицейские выявили нелегальных мигрантов, одному из иностранцев грозит выдворение из страны. Об этом сообщили в МВД Крыма. РИА Новости Крым, 04.06.2025
2025-06-04T11:21
2025-06-04T11:21
2025-06-04T11:23
нелегальные мигранты
мигранты
крым
новости крыма
мвд по республике крым
симферопольский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/04/1146930211_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4a79e2ab0498f41460dc3d4c29293455.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. На стройке в Симферопольском районе полицейские выявили нелегальных мигрантов, одному из иностранцев грозит выдворение из страны. Об этом сообщили в МВД Крыма.В ходе рейда сотрудники отдела иммиграционного контроля выявили ряд нарушений. В отношении одного иностранного гражданина принято решение о принудительном выдворении за пределы России. В дальнейшем ему запретят въезд в страну на пять лет. Как отметили в полиции, недобросовестные работодатели, допустившие незаконное трудоустройство мигрантов, ответят в соответствии с законом. Сейчас в отношении них проводятся проверки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов инициирует ужесточение миграционной политики в РоссииТолько 27 детей мигрантов из 1762 сдали экзамен на знание русского языкаВ Крыму за четыре дня поймали больше 500 нелегальных мигрантов
крым
симферопольский район
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/04/1146930211_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a3fdcf3e8c14eebcfe0b73bbe9dbaa79.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нелегальные мигранты, мигранты, крым, новости крыма, мвд по республике крым, симферопольский район, видео
Мигрантов-нелегалов обнаружили на стройке в Крыму
В Симферопольском районе на стройке выявили нелегальных мигрантов
11:21 04.06.2025 (обновлено: 11:23 04.06.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. На стройке в Симферопольском районе полицейские выявили нелегальных мигрантов, одному из иностранцев грозит выдворение из страны. Об этом сообщили в МВД Крыма.
В ходе рейда сотрудники отдела иммиграционного контроля выявили ряд нарушений.
"В отношении девяти иностранцев полицейские составили 14 протоколов за: нарушение режима пребывания, незаконное осуществление трудовой деятельности и нарушение иммиграционных правил. По всем нарушениям вынесены решения о наказании в виде административных штрафов", - говорится в сообщении.
В отношении одного иностранного гражданина принято решение о принудительном выдворении за пределы России. В дальнейшем ему запретят въезд в страну на пять лет.
Как отметили в полиции, недобросовестные работодатели, допустившие незаконное трудоустройство мигрантов, ответят в соответствии с законом. Сейчас в отношении них проводятся проверки.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: