https://crimea.ria.ru/20250604/migrantov-nelegalov-obnaruzhili-na-stroyke-v-krymu-1146930326.html

Мигрантов-нелегалов обнаружили на стройке в Крыму

Мигрантов-нелегалов обнаружили на стройке в Крыму - РИА Новости Крым, 04.06.2025

Мигрантов-нелегалов обнаружили на стройке в Крыму

На стройке в Симферопольском районе полицейские выявили нелегальных мигрантов, одному из иностранцев грозит выдворение из страны. Об этом сообщили в МВД Крыма. РИА Новости Крым, 04.06.2025

2025-06-04T11:21

2025-06-04T11:21

2025-06-04T11:23

нелегальные мигранты

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. На стройке в Симферопольском районе полицейские выявили нелегальных мигрантов, одному из иностранцев грозит выдворение из страны. Об этом сообщили в МВД Крыма.В ходе рейда сотрудники отдела иммиграционного контроля выявили ряд нарушений. В отношении одного иностранного гражданина принято решение о принудительном выдворении за пределы России. В дальнейшем ему запретят въезд в страну на пять лет. Как отметили в полиции, недобросовестные работодатели, допустившие незаконное трудоустройство мигрантов, ответят в соответствии с законом. Сейчас в отношении них проводятся проверки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов инициирует ужесточение миграционной политики в РоссииТолько 27 детей мигрантов из 1762 сдали экзамен на знание русского языкаВ Крыму за четыре дня поймали больше 500 нелегальных мигрантов

крым

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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