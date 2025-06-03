https://crimea.ria.ru/20250603/v-gd-prosyat-prinyat-mery-protiv-moshennichestva-s-testami-migrantov-1146900467.html

Володин просит принять меры против мошенничества с тестами мигрантов

Володин просит принять меры против мошенничества с тестами мигрантов - РИА Новости Крым, 03.06.2025

Володин просит принять меры против мошенничества с тестами мигрантов

Минобрнауки РФ необходимо принять меры по недопущению мошенничества при организации в вузах тестирования мигрантов на знание русского языка. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 03.06.2025

2025-06-03T08:49

2025-06-03T08:49

2025-06-03T08:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. Минобрнауки РФ необходимо принять меры по недопущению мошенничества при организации в вузах тестирования мигрантов на знание русского языка. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.По его словам, директор центра по тестированию мигрантов при РУДН стал организатором преступного сообщества, втянув в противоправную деятельность и своих сотрудников. Следствие полагает, что они подделывали результаты экзаменов по русскому языку, истории России и основам законодательства Российской Федерации. Всего задержано 17 человек. Сообщники действовали на территории Москвы, Пермского края, Самарской и Тульской областей. Им грозит до 15 лет лишения свободы за организацию незаконной миграции, а также наказание за организацию преступной группы.Как сообщили РИА Новости В Минобрнауки, экзамен по русскому языку проваливают в среднем треть мигрантов. Практически половина из тех иностранцев, которые не сдали с первой попытки, не могут справиться с заданиями и в последующем, добавили в ведомстве.Ранее в Екатеринбурге задержали директора центра по приему экзаменов у иностранцев и еще восьмерых человек по подозрению в организации ОПГ в сфере незаконной миграции. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе выявили нелегальных мигрантов в ходе рейдаАксенов инициирует ужесточение миграционной политики в РоссииТолько 27 детей мигрантов из 1762 сдали экзамен на знание русского языка

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, трудовые мигранты, мигранты, вячеслав володин, государственная дума рф, мошенничество, общество