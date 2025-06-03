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Володин просит принять меры против мошенничества с тестами мигрантов
Володин просит принять меры против мошенничества с тестами мигрантов - РИА Новости Крым, 03.06.2025
Володин просит принять меры против мошенничества с тестами мигрантов
Минобрнауки РФ необходимо принять меры по недопущению мошенничества при организации в вузах тестирования мигрантов на знание русского языка. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 03.06.2025
2025-06-03T08:49
2025-06-03T08:49
2025-06-03T08:50
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мошенничество
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. Минобрнауки РФ необходимо принять меры по недопущению мошенничества при организации в вузах тестирования мигрантов на знание русского языка. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.По его словам, директор центра по тестированию мигрантов при РУДН стал организатором преступного сообщества, втянув в противоправную деятельность и своих сотрудников. Следствие полагает, что они подделывали результаты экзаменов по русскому языку, истории России и основам законодательства Российской Федерации. Всего задержано 17 человек. Сообщники действовали на территории Москвы, Пермского края, Самарской и Тульской областей. Им грозит до 15 лет лишения свободы за организацию незаконной миграции, а также наказание за организацию преступной группы.Как сообщили РИА Новости В Минобрнауки, экзамен по русскому языку проваливают в среднем треть мигрантов. Практически половина из тех иностранцев, которые не сдали с первой попытки, не могут справиться с заданиями и в последующем, добавили в ведомстве.Ранее в Екатеринбурге задержали директора центра по приему экзаменов у иностранцев и еще восьмерых человек по подозрению в организации ОПГ в сфере незаконной миграции. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе выявили нелегальных мигрантов в ходе рейдаАксенов инициирует ужесточение миграционной политики в РоссииТолько 27 детей мигрантов из 1762 сдали экзамен на знание русского языка
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россия, новости, трудовые мигранты, мигранты, вячеслав володин, государственная дума рф, мошенничество, общество
Володин просит принять меры против мошенничества с тестами мигрантов
Володин призвал разобраться с мошенничеством при тестировании мигрантов
08:49 03.06.2025 (обновлено: 08:50 03.06.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. Минобрнауки РФ необходимо принять меры по недопущению мошенничества при организации в вузах тестирования мигрантов на знание русского языка. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
По его словам, директор центра по тестированию мигрантов при РУДН стал организатором преступного сообщества, втянув в противоправную деятельность и своих сотрудников. Следствие полагает, что они подделывали результаты экзаменов по русскому языку, истории России и основам законодательства Российской Федерации.
Всего задержано 17 человек. Сообщники действовали на территории Москвы, Пермского края, Самарской и Тульской областей. Им грозит до 15 лет лишения свободы за организацию незаконной миграции, а также наказание за организацию преступной группы.
"Специально говорю об этом, чтобы наконец-то пришло понимание: наказание за организацию незаконной миграции — суровое. Учитывая, что это уже не первый случай, когда структурные подразделения вузов оказываются замешаны в противоправной деятельности, Министерству науки и высшего образования правильно было бы дать оценку действиям руководства высших учебных заведений и принять меры по недопущению подобного", - подчеркнул Володин.
Как сообщили РИА Новости В Минобрнауки, экзамен по русскому языку проваливают в среднем треть мигрантов. Практически половина из тех иностранцев, которые не сдали с первой попытки, не могут справиться с заданиями и в последующем, добавили в ведомстве.
Ранее в Екатеринбурге задержали директора центра по приему экзаменов у иностранцев и еще восьмерых человек по подозрению в организации ОПГ в сфере незаконной миграции.
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