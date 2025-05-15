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Аксенов инициирует ужесточение миграционной политики в России - РИА Новости Крым, 15.05.2025
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Аксенов инициирует ужесточение миграционной политики в России
Аксенов инициирует ужесточение миграционной политики в России - РИА Новости Крым, 15.05.2025
Аксенов инициирует ужесточение миграционной политики в России
Глава Крыма Сергей Аксенов выступит с инициативой об ужесточение миграционной политики в России, соответствующие предложения готовятся для передачи в Госдуму... РИА Новости Крым, 15.05.2025
2025-05-15T16:34
2025-05-15T16:34
сергей аксенов
государственная дума рф
новости
новости крыма
россия
закон и право
миграционная политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов выступит с инициативой об ужесточение миграционной политики в России, соответствующие предложения готовятся для передачи в Госдуму РФ. Об этом глава региона написал в своем Telegram-канале.Он уточнил, что предложения будут касаться запрета трудовым мигрантам привозить семьи в Россию и исключения возможности получения российского гражданства на основании трудовой визы. Также Аксенов считает необходимым жестко пресекать попытки формирования этнических анклавов, а мигрантов, нарушивших закон, выдворять за пределы России.О планах по выходу Крыма с предложениями по ужесточению федерального законодательства в части миграционной политики в России Аксенов выступал и ранее, в частности, глава республики предлагает возлагать ответственность за действия мигрантов на работодателей. До этого власти Крыма установили запрет на привлечение иностранцев, работающих на основании патентов, в определенные сферы, включая производство пищевых продуктов и напитков, розничную торговлю и образование.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил изменить подходы к миграционной политике в РФМогут ли трудовые мигранты дестабилизировать обстановку в КрымуТолько 27 детей мигрантов из 1762 сдали экзамен на знание русского языка
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сергей аксенов, государственная дума рф, новости, новости крыма, россия, закон и право, миграционная политика
Аксенов инициирует ужесточение миграционной политики в России

Аксенов готовит предложения в Госдуму по ужесточению миграционной политики в России

16:34 15.05.2025
 
© РИА Новости . Денис Гришкин / Перейти в фотобанкПосетитель в многофункциональном миграционном центре Москвы
Посетитель в многофункциональном миграционном центре Москвы - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости . Денис Гришкин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов выступит с инициативой об ужесточение миграционной политики в России, соответствующие предложения готовятся для передачи в Госдуму РФ. Об этом глава региона написал в своем Telegram-канале.
"Планирую выйти на федеральный уровень с законодательной инициативой о ряде запретов и ограничений, которые будут действовать в отношении трудовых мигрантов, прибывших в Россию. Считаю, что миграционная политика в Российской Федерации должна быть ужесточена, а трудовая миграция должна максимально контролироваться государством", – написал Аксенов.
Он уточнил, что предложения будут касаться запрета трудовым мигрантам привозить семьи в Россию и исключения возможности получения российского гражданства на основании трудовой визы. Также Аксенов считает необходимым жестко пресекать попытки формирования этнических анклавов, а мигрантов, нарушивших закон, выдворять за пределы России.
"Поручил подготовить нормативные документы для последующего внесения на рассмотрение Государственной Думой РФ. Уверен, ужесточение миграционной политики – это не дискриминация по национальному или религиозному признаку, а вопрос национальной безопасности", – убежден глава региона.
О планах по выходу Крыма с предложениями по ужесточению федерального законодательства в части миграционной политики в России Аксенов выступал и ранее, в частности, глава республики предлагает возлагать ответственность за действия мигрантов на работодателей. До этого власти Крыма установили запрет на привлечение иностранцев, работающих на основании патентов, в определенные сферы, включая производство пищевых продуктов и напитков, розничную торговлю и образование.
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Сергей АксеновГосударственная Дума РФНовостиНовости КрымаРоссияЗакон и правоМиграционная политика
 
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