Аксенов инициирует ужесточение миграционной политики в России
Аксенов готовит предложения в Госдуму по ужесточению миграционной политики в России
© РИА Новости . Денис Гришкин / Перейти в фотобанкПосетитель в многофункциональном миграционном центре Москвы
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов выступит с инициативой об ужесточение миграционной политики в России, соответствующие предложения готовятся для передачи в Госдуму РФ. Об этом глава региона написал в своем Telegram-канале.
"Планирую выйти на федеральный уровень с законодательной инициативой о ряде запретов и ограничений, которые будут действовать в отношении трудовых мигрантов, прибывших в Россию. Считаю, что миграционная политика в Российской Федерации должна быть ужесточена, а трудовая миграция должна максимально контролироваться государством", – написал Аксенов.
Он уточнил, что предложения будут касаться запрета трудовым мигрантам привозить семьи в Россию и исключения возможности получения российского гражданства на основании трудовой визы. Также Аксенов считает необходимым жестко пресекать попытки формирования этнических анклавов, а мигрантов, нарушивших закон, выдворять за пределы России.
"Поручил подготовить нормативные документы для последующего внесения на рассмотрение Государственной Думой РФ. Уверен, ужесточение миграционной политики – это не дискриминация по национальному или религиозному признаку, а вопрос национальной безопасности", – убежден глава региона.
О планах по выходу Крыма с предложениями по ужесточению федерального законодательства в части миграционной политики в России Аксенов выступал и ранее, в частности, глава республики предлагает возлагать ответственность за действия мигрантов на работодателей. До этого власти Крыма установили запрет на привлечение иностранцев, работающих на основании патентов, в определенные сферы, включая производство пищевых продуктов и напитков, розничную торговлю и образование.
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