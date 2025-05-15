https://crimea.ria.ru/20250515/aksenov-initsiiruet-uzhestochenie-migratsionnoy-politiki-po-vsey-rossii-1146466424.html

Аксенов инициирует ужесточение миграционной политики в России

Аксенов инициирует ужесточение миграционной политики в России - РИА Новости Крым, 15.05.2025

Аксенов инициирует ужесточение миграционной политики в России

Глава Крыма Сергей Аксенов выступит с инициативой об ужесточение миграционной политики в России, соответствующие предложения готовятся для передачи в Госдуму... РИА Новости Крым, 15.05.2025

2025-05-15T16:34

2025-05-15T16:34

2025-05-15T16:34

сергей аксенов

государственная дума рф

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новости крыма

россия

закон и право

миграционная политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов выступит с инициативой об ужесточение миграционной политики в России, соответствующие предложения готовятся для передачи в Госдуму РФ. Об этом глава региона написал в своем Telegram-канале.Он уточнил, что предложения будут касаться запрета трудовым мигрантам привозить семьи в Россию и исключения возможности получения российского гражданства на основании трудовой визы. Также Аксенов считает необходимым жестко пресекать попытки формирования этнических анклавов, а мигрантов, нарушивших закон, выдворять за пределы России.О планах по выходу Крыма с предложениями по ужесточению федерального законодательства в части миграционной политики в России Аксенов выступал и ранее, в частности, глава республики предлагает возлагать ответственность за действия мигрантов на работодателей. До этого власти Крыма установили запрет на привлечение иностранцев, работающих на основании патентов, в определенные сферы, включая производство пищевых продуктов и напитков, розничную торговлю и образование.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил изменить подходы к миграционной политике в РФМогут ли трудовые мигранты дестабилизировать обстановку в КрымуТолько 27 детей мигрантов из 1762 сдали экзамен на знание русского языка

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, государственная дума рф, новости, новости крыма, россия, закон и право, миграционная политика