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Путин утвердил основы государственной языковой политики - РИА Новости Крым, 11.07.2025
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Путин утвердил основы государственной языковой политики
Путин утвердил основы государственной языковой политики - РИА Новости Крым, 11.07.2025
Путин утвердил основы государственной языковой политики
Президент России Владимир Путин подписал указ "Об утверждении Основ государственной языковой политики Российской Федерации". Документ размещен на сайте... РИА Новости Крым, 11.07.2025
2025-07-11T18:27
2025-07-11T18:28
владимир путин (политик)
россия
русский язык
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закон и право
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июля – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ "Об утверждении Основ государственной языковой политики Российской Федерации". Документ размещен на сайте правительства.Он направлен на стратегическое регулирование языковой сферы в стране и за ее пределами, а также на сохранение этнокультурного и языкового многообразия России.Поддержка языкового многообразияВ законе подчеркивается, что Россия проводит политику сохранения, развития и поддержки всего языкового многообразия. Все языки народов РФ, включая государственные языки национальных республик, пользуются поддержкой государства.Роль русского языкаРусский язык в документе назван одной из основ российской государственности. Он неразрывно связан с традиционными духовно-нравственными ценностями и играет ключевую роль в формировании общероссийской гражданской идентичности, являясь залогом единства культурно-гуманитарного пространства страны.Ответ на внешние вызовыВнутренние вызовыСреди внутренних проблем указаны снижение речевой культуры в официальной среде, необоснованное использование заимствованных слов и отсутствие единого федерального органа, отвечающего за языковую политику.Русский язык за пределами РоссииДокумент отдельно акцентирует внимание на необходимости продвижения русского языка как средства межнационального общения на постсоветском пространстве и в мире, включая интернет. В числе задач – поддержка российских СМИ за рубежом, преподавателей-русистов, издание учебников и организация образовательных программ.Языковая адаптация мигрантовВ тесте закона содержится предложение о внедрении комплексной системы языковой адаптации иностранных граждан и обязательного тестирования их детей на знание русского языка, необходимого для обучения в школах.Национальные языки и кириллицаАлфавиты для языков народов России планируется разрабатывать на основе кириллицы. Также будет создана единая методология преподавания языков национальных республик и соответствующая линейка учебников, в том числе по литературе.Оценка эффективностиРеализация государственной языковой политики будет оцениваться по 11 направлениям, включая языковую адаптацию мигрантов, сокращение необоснованного употребления иностранных слов и продвижение русского языка в мире. Индикаторы для оценки утвердит правительство.Актуализация документаОсновы государственной языковой политики будут пересматриваться не реже одного раза в три года с учетом анализа их реализации и изменений в социальной и международной обстановке.Указ вступил в силу с момента подписания.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Тонкости закона о защите русского языка: что нужно знать предпринимателямРусская буква против иностранной: борьба за чистоту слова по-новомуДля защиты русского языка одной замены "английских" вывесок мало – мнение
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владимир путин (политик), россия, русский язык, новости, закон и право, политика, общество
Путин утвердил основы государственной языковой политики

Путин подписал указ об основах государственной языковой политики

18:27 11.07.2025 (обновлено: 18:28 11.07.2025)
 
© РИА Новости . Алексей НикольскийПрезидент России Владимир Путин. Архивное фото
Президент России Владимир Путин. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости . Алексей Никольский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июля – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ "Об утверждении Основ государственной языковой политики Российской Федерации". Документ размещен на сайте правительства.
Он направлен на стратегическое регулирование языковой сферы в стране и за ее пределами, а также на сохранение этнокультурного и языкового многообразия России.

Поддержка языкового многообразия

В законе подчеркивается, что Россия проводит политику сохранения, развития и поддержки всего языкового многообразия. Все языки народов РФ, включая государственные языки национальных республик, пользуются поддержкой государства.

Роль русского языка

Русский язык в документе назван одной из основ российской государственности. Он неразрывно связан с традиционными духовно-нравственными ценностями и играет ключевую роль в формировании общероссийской гражданской идентичности, являясь залогом единства культурно-гуманитарного пространства страны.

Ответ на внешние вызовы

Россия, как указано в документе, успешно противостоит попыткам дискриминации русского языка и культуры за рубежом, в том числе ограничению использования русского языка, "отмене" русской культуры, давлению на российские СМИ и навязываю чуждых идеологических установок.

Внутренние вызовы

Среди внутренних проблем указаны снижение речевой культуры в официальной среде, необоснованное использование заимствованных слов и отсутствие единого федерального органа, отвечающего за языковую политику.

Русский язык за пределами России

Документ отдельно акцентирует внимание на необходимости продвижения русского языка как средства межнационального общения на постсоветском пространстве и в мире, включая интернет. В числе задач – поддержка российских СМИ за рубежом, преподавателей-русистов, издание учебников и организация образовательных программ.

Языковая адаптация мигрантов

В тесте закона содержится предложение о внедрении комплексной системы языковой адаптации иностранных граждан и обязательного тестирования их детей на знание русского языка, необходимого для обучения в школах.

Национальные языки и кириллица

Алфавиты для языков народов России планируется разрабатывать на основе кириллицы. Также будет создана единая методология преподавания языков национальных республик и соответствующая линейка учебников, в том числе по литературе.

Оценка эффективности

Реализация государственной языковой политики будет оцениваться по 11 направлениям, включая языковую адаптацию мигрантов, сокращение необоснованного употребления иностранных слов и продвижение русского языка в мире. Индикаторы для оценки утвердит правительство.

Актуализация документа

Основы государственной языковой политики будут пересматриваться не реже одного раза в три года с учетом анализа их реализации и изменений в социальной и международной обстановке.
Указ вступил в силу с момента подписания.
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Владимир Путин (политик)РоссияРусский языкНовостиЗакон и правоПолитикаОбщество
 
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