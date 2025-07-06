https://crimea.ria.ru/20250706/tonkosti-zakona-o-zaschite-russkogo-yazyka-chto-nuzhno-znat-predprinimatelyam-1147645419.html

Тонкости закона о защите русского языка: что нужно знать предпринимателям

Тонкости закона о защите русского языка: что нужно знать предпринимателям - РИА Новости Крым, 06.07.2025

Тонкости закона о защите русского языка: что нужно знать предпринимателям

Одной из последних инстанций об употреблении тех или иных слов на вывесках магазинов и объектов в сфере услуг станет академический словарь иностранных слов... РИА Новости Крым, 06.07.2025

2025-07-06T18:10

2025-07-06T18:10

2025-07-06T18:11

русский язык

юрий дорофеев

общество

закон о защите русского языка

виктория воронова

людмила агафонова

россия

закон и право

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0b/1b/1118991644_0:256:3185:2048_1920x0_80_0_0_60106196599ba259967a1bb98205b921.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Одной из последних инстанций об употреблении тех или иных слов на вывесках магазинов и объектов в сфере услуг станет академический словарь иностранных слов русского языка в последней редакции. Об этом в ходе видеомоста Симферополь – Ялта "Русская буква против иностранной: борьба за чистоту слова по-новому" в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал проректор по научной работе Крымского республиканского института постдипломного педагогического образования (КРИППО), доктор филологических наук, профессор кафедры русского, славянского и общего языкознания КФУ им. В.И. Вернадского Юрий Дорофеев.Он подчеркнул, что нет запрета на использование заимствованных слов, существует только запрет на использование латиницы, а также в тех случаях, когда слова непонятны для большинства носителей русского языка.Словарь иностранных слов подготовлен по поручению Правительства РФ в соответствии с требованиями, содержащимися в части 1 статьи 3 Федерального закона № 52 "О государственном языке Российской Федерации" от 28.02.2023 г. и в Постановлении Правительства РФ от 28 июня 2023 г. N 1054 "Об утверждении требований к составлению и периодичности издания нормативных словарей, фиксирующих нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка Российской Федерации". В его состав входит иноязычная по происхождению лексика русского литературного языка, которая может употребляться во всех сферах функционирования русского языка как государственного – в частности, в информации, предназначенной для потребителей товаров, работ и услуг, и в рекламе.Также начальник отдела защиты прав потребителей Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Крым и Севастополю Виктория Воронова объяснила, что закон о защите прав потребителей 1992 года дополнен статьей 10.1, которая касается доведения до сведения потребителя публичной информации."В законе ранее был упор на то, что вся информация, которая доводится до потребителя в том числе и на вывесках, должна быть обязательно на русском языке, но допускались названия на иностранных языках. Это касается публичной информации, которая доводится до сведения потребителей. В частности, вывеска, которая должна содержать наименование субъекта хозяйствования, адрес, режима работы", – напомнила эксперт.И отметила, что многие, особенно торговые площадки при проведении акций, слова русского языка заменяют на иностранный. С 1 марта 2026 года такая ситуация будет недопустимой и будет расценена как нарушение Закона о нарушении прав потребителей.Виктория Воронова разъяснила, что при первичном нарушении предпринимателю будет вынесено предписание, а при повторном нарушении предусмотрена мера административной санкции.Она также назвала исключения из закона: зарегистрированные торговые марки и фирменные наименования не подпадают под действия статьи 10.1, их не нужно переводить.Если же используются языки народов России, то первоначально надпись должна быть на русском, а затем – на языке народов России, разрешенных в этом регионе. В Крыму к ним относятся украинский и крымско-татарский язык. Языки региона – сначала на русском, а потом на языке региона.В свою очередь член Комитета по содействию профильному и бизнес-образованию Союза "Торгово-промышленная палата Крыма" Людмила Агафонова дополнила, что надписи и на русском, и на языке народов России должны в этом случае быть выполнены аналогично.Юрист дополнила, что юридическое лицо может иметь три фирменных зарегистрированных наименования – на русском языке, сокращенное название на русском и третье на любом иностранном языке. Все их можно использовать, если речь идет о зарегистрированных товарных знаках и знаках обслуживания."У нас очень часто ИП работают не столько под товарным знаком – официально зарегистрированным с логотипом – а под коммерческим наименованием. То есть ИП не обязательно должен выступать под ним, он может выбрать себе название, не обязательно должен его регистрировать и под этим названием он может работать как под своим коммерческим обозначением и даже защищать свои права на него", – добавила Агафонова.И отметила, что норма, которая дает право использовать без российского аналога иностранные слова, закреплена и распространяется только на официальные зарегистрированные названия и на товарные знаки. Коммерческое же обозначение также надо привести в соответствие с законом о государственном языке Российской Федерации.Для защиты русского языка в РФ одной замены вывесок на английском мало – нужна комплексная работа. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал первый заместитель председателя комиссии по просвещению Общественной палаты РФ, российский журналист и телеведущий Армен Гаспарян.Председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов назвал принятие Госдумой закона о защите русского языка победой всех крымчан, которые десятилетиями отстаивали свое право говорить на родном языке.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте прошел ежегодный фестиваль "Великое русское слово"Никита Михалков назвал новый закон о русском языке важнейшим для страныРФ добьется восстановления прав русскоязычных людей на Украине – Лавров

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

русский язык, юрий дорофеев, общество, закон о защите русского языка, виктория воронова, людмила агафонова, россия, закон и право