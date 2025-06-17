https://crimea.ria.ru/20250617/pobeda-vsekh-krymchan-na-poluostrove-otsenili-zakon-o-zaschite-russkogo-yazyka-1147301131.html

Победа всех крымчан: на полуострове оценили закон о защите русского языка

Победа всех крымчан: на полуострове оценили закон о защите русского языка - РИА Новости Крым, 17.06.2025

Победа всех крымчан: на полуострове оценили закон о защите русского языка

Председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов убежден, что принятие Госдумой закона о защите русского языка является победой всех крымчан,... РИА Новости Крым, 17.06.2025

2025-06-17T21:48

2025-06-17T21:48

2025-06-17T21:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов убежден, что принятие Госдумой закона о защите русского языка является победой всех крымчан, которые десятилетиями отстаивали свое право говорить на родном языке. Об этом он сказал в комментарии корреспонденту РИА Новости Крым.Ранее во вторник сообщалось, что Госдума РФ на пленарном заседании во втором и третьем, окончательном чтении приняла закон о защите русского языка в публичном пространстве. Закон предусматривает размещение вывесок и надписей только на русском. Исключением стали слова вроде sale или shop. Также предусмотрен запрет на названия ЖК и микрорайонов, которые звучат на иностранный манер.Глава Госсовета республики убежден, что русский язык необходимо защищать. При этом "он нуждается в наступлении – культурном, цивилизационном, но от этого не менее решительном и неотвратимом".Ранее во вторник, выступая на пленарном заседании Госдумы, народный артист РСФСР, Герой труда России Никита Михалков заявил, что законопроект о защите русского языка является важнейшим документом для страны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму завершился конкурс на новый гимн"Написан сердцем": Резник и Ковитиди представили свой вариант гимна КрымаНаружная реклама в Крыму: все ли законно и как меняются вывески

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мнения, русский язык, закон о защите русского языка, владимир константинов, крым, россия, общество