Рейтинг@Mail.ru
Победа всех крымчан: на полуострове оценили закон о защите русского языка - РИА Новости Крым, 17.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20250617/pobeda-vsekh-krymchan-na-poluostrove-otsenili-zakon-o-zaschite-russkogo-yazyka-1147301131.html
Победа всех крымчан: на полуострове оценили закон о защите русского языка
Победа всех крымчан: на полуострове оценили закон о защите русского языка - РИА Новости Крым, 17.06.2025
Победа всех крымчан: на полуострове оценили закон о защите русского языка
Председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов убежден, что принятие Госдумой закона о защите русского языка является победой всех крымчан,... РИА Новости Крым, 17.06.2025
2025-06-17T21:48
2025-06-17T21:55
мнения
эксклюзивы риа новости крым
русский язык
закон о защите русского языка
владимир константинов
крым
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/16/1124246856_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_53a534e812f49aa1d4b0b007e3fce7b4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов убежден, что принятие Госдумой закона о защите русского языка является победой всех крымчан, которые десятилетиями отстаивали свое право говорить на родном языке. Об этом он сказал в комментарии корреспонденту РИА Новости Крым.Ранее во вторник сообщалось, что Госдума РФ на пленарном заседании во втором и третьем, окончательном чтении приняла закон о защите русского языка в публичном пространстве. Закон предусматривает размещение вывесок и надписей только на русском. Исключением стали слова вроде sale или shop. Также предусмотрен запрет на названия ЖК и микрорайонов, которые звучат на иностранный манер.Глава Госсовета республики убежден, что русский язык необходимо защищать. При этом "он нуждается в наступлении – культурном, цивилизационном, но от этого не менее решительном и неотвратимом".Ранее во вторник, выступая на пленарном заседании Госдумы, народный артист РСФСР, Герой труда России Никита Михалков заявил, что законопроект о защите русского языка является важнейшим документом для страны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму завершился конкурс на новый гимн"Написан сердцем": Резник и Ковитиди представили свой вариант гимна КрымаНаружная реклама в Крыму: все ли законно и как меняются вывески
крым
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/16/1124246856_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_e3b5324ca5e731c673ea145d5ca046d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мнения, русский язык, закон о защите русского языка, владимир константинов, крым, россия, общество
Победа всех крымчан: на полуострове оценили закон о защите русского языка

Принятие закона о защите русского языка стало победой всех крымчан – Константинов

21:48 17.06.2025 (обновлено: 21:55 17.06.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевФлаг Российской Федерации
Флаг Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов убежден, что принятие Госдумой закона о защите русского языка является победой всех крымчан, которые десятилетиями отстаивали свое право говорить на родном языке. Об этом он сказал в комментарии корреспонденту РИА Новости Крым.
Ранее во вторник сообщалось, что Госдума РФ на пленарном заседании во втором и третьем, окончательном чтении приняла закон о защите русского языка в публичном пространстве. Закон предусматривает размещение вывесок и надписей только на русском. Исключением стали слова вроде sale или shop. Также предусмотрен запрет на названия ЖК и микрорайонов, которые звучат на иностранный манер.

"Считаю это нашей победой – всех крымчан, которые десятилетиями отстаивали свое право на родной язык, а затем, после нашего возвращения (в Россию – ред.) находившихся в первых рядах борцов за чистоту русского слова. Довольно терпеть окружение вывесок и надписей, создающих впечатление, что мы живем в оккупированной стране! Мы не какой-то второсортный придаток коллективного Запада, а полноценная высокоразвитая цивилизация! Пора уже в соответствии с этим себя и вести", – сказал Константинов.

Глава Госсовета республики убежден, что русский язык необходимо защищать. При этом "он нуждается в наступлении культурном, цивилизационном, но от этого не менее решительном и неотвратимом".

"Если мы на этом, культурно-лингвистическом фронте, дадим слабину, то ради чего тогда воюют наши герои СВО? Точно не ради мерчендайзеров, коучей и абьюзеров. Засорять свою речь таким словесным мусором сегодня равносильно предательству. Закон, принятый Госдумой, – большая наша победа. Но битва за русский язык продолжается!" – считает политик.

Ранее во вторник, выступая на пленарном заседании Госдумы, народный артист РСФСР, Герой труда России Никита Михалков заявил, что законопроект о защите русского языка является важнейшим документом для страны.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму завершился конкурс на новый гимн
"Написан сердцем": Резник и Ковитиди представили свой вариант гимна Крыма
Наружная реклама в Крыму: все ли законно и как меняются вывески
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымМненияРусский языкЗакон о защите русского языкаВладимир КонстантиновКрымРоссияОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:42Требование капитуляции Ирана и закон о защите русского языка – главное
22:21МИД России требует оценки ущерба от атак Израиля на атомные объекты Ирана
22:03Крымский мост: оперативные данные к вечеру вторника
21:48Победа всех крымчан: на полуострове оценили закон о защите русского языка
21:35Экономный отдых в Крыму в 2025 году – топ направлений
21:23Новые кипарисы высадят вдоль трассы Алушта – Ялта после ремонта
21:05Завоевали право быть первыми: почему надо ехать в Крым по мнению Бурляева
20:47Большая игра 2.0: к чему может привести РФ и США конфликт Израиля и Ирана
20:32При атаке дронов ВСУ погиб глава поселения Курской области
20:23Житель Херсонской области ответит за призывы к экстремизму в соцсетях
20:05До конца июня жары в Крыму не будет и море не прогреется
19:42Трамп требует от Ирана безоговорочной капитуляции
19:31Небо Ирана под контролем США – Трамп
19:22Поезда из Москвы в Феодосию будут ходить чаще
19:10Стране нужны авто на альтернативных видах топлива – Мишустин
18:56В Крыму пройдет кинофестиваль: заявки поступают со всей страны
18:28В России на развитие транспортной инфраструктуры выделят 9 трлн рублей
18:08В Крыму завершился конкурс на новый гимн
17:48К офисной сети ВТБ добавятся 176 отделений РНКБ в Крыму и других регионах
17:34Диалог России и США: в Кремле рассказали о предложении Вашингтона
Лента новостейМолния