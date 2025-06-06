Рейтинг@Mail.ru
РФ добьется восстановления прав русскоязычных людей на Украине – Лавров - РИА Новости Крым, 06.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250606/rf-dobetsya-vosstanovleniya-prav-russkoyazychnykh-lyudey-na-ukraine--lavrov-1146994908.html
РФ добьется восстановления прав русскоязычных людей на Украине – Лавров
РФ добьется восстановления прав русскоязычных людей на Украине – Лавров - РИА Новости Крым, 06.06.2025
РФ добьется восстановления прав русскоязычных людей на Украине – Лавров
Москва не оставит в беде русских и русскоязычных людей на Украине и продолжит добиваться восстановления их прав в полном объеме. Об этом заявил глава МИД Сергей РИА Новости Крым, 06.06.2025
2025-06-06T09:59
2025-06-06T09:48
сергей лавров
министерство иностранных дел рф (мид рф)
россия
украина
русский язык
новости
политика
внешняя политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/15/1145118425_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_9b9fd38b058f81550cebe701e6c2eb60.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Москва не оставит в беде русских и русскоязычных людей на Украине и продолжит добиваться восстановления их прав в полном объеме. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров в видеообращении по случаю Дня русского языка.Лавров заверил, что Россия продолжит говорить об этой проблеме на международных площадках и будет настаивать на том, чтобы ее решение было необходимым условием долгосрочного мирного урегулирования украинского конфликта.Глава МИД также отметил, что дальнейшее укрепление позиций русского языка в мире остается в числе безусловных приоритетов гуманитарной внешней политики РФ."Будем и далее делать все возможное для удовлетворения имеющихся у иностранных партнеров потребностей в его изучении и использовании, получении на русском языке общезначимой и научной информации, расширении знаний о России", - подчеркнул он.6 июня 2025 года в России и других странах мира отмечается Международный день русского языка – праздник, учрежденный ООН в 2010 году и приуроченный ко дню рождения Александра Сергеевича Пушкина, одного из величайших поэтов и основоположников современного русского литературного языка. В России дата также закреплена официально Указом Президента РФ № 705 от 6 июня 2011 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Латвийский депутат в парламенте раскритиковал притеснение русскоязычныхФестиваль "Великое русское слово" открылся в КрымуВ офисе Зеленского призвали внушать детям мысль о России как о враге
https://crimea.ria.ru/20250605/nado-izbavlyatsya-ot-vulgarnykh-zaimstvovaniy-v-russkom-yazyke--putin-1146972710.html
россия
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/15/1145118425_25:0:985:720_1920x0_80_0_0_d5f09c5144d4c7547a8f16d3df5aa1a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, украина, русский язык, новости, политика, внешняя политика
РФ добьется восстановления прав русскоязычных людей на Украине – Лавров

Россия не оставит в беде русских и русскоязычных людей на Украине – Лавров

09:59 06.06.2025
 
© МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
© МИД России
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Москва не оставит в беде русских и русскоязычных людей на Украине и продолжит добиваться восстановления их прав в полном объеме. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров в видеообращении по случаю Дня русского языка.
"Особую ненависть у киевского режима вызывает русский язык, на использование которого введены многочисленные запреты, в том числе законодательные. Россия не оставит русских и русскоязычных людей в беде, обязательно добьется того, чтобы их законные права, включая право говорить на родном языке, были восстановлены в полном объеме", - сказал министр.
Лавров заверил, что Россия продолжит говорить об этой проблеме на международных площадках и будет настаивать на том, чтобы ее решение было необходимым условием долгосрочного мирного урегулирования украинского конфликта.
Глава МИД также отметил, что дальнейшее укрепление позиций русского языка в мире остается в числе безусловных приоритетов гуманитарной внешней политики РФ.
"Будем и далее делать все возможное для удовлетворения имеющихся у иностранных партнеров потребностей в его изучении и использовании, получении на русском языке общезначимой и научной информации, расширении знаний о России", - подчеркнул он.
6 июня 2025 года в России и других странах мира отмечается Международный день русского языка – праздник, учрежденный ООН в 2010 году и приуроченный ко дню рождения Александра Сергеевича Пушкина, одного из величайших поэтов и основоположников современного русского литературного языка. В России дата также закреплена официально Указом Президента РФ № 705 от 6 июня 2011 года.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Латвийский депутат в парламенте раскритиковал притеснение русскоязычных
Фестиваль "Великое русское слово" открылся в Крыму
В офисе Зеленского призвали внушать детям мысль о России как о враге
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
Вчера, 16:16
Надо избавляться от вульгарных заимствований в русском языке – Путин
 
Сергей ЛавровМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)РоссияУкраинаРусский языкНовостиПолитикаВнешняя политика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:59РФ добьется восстановления прав русскоязычных людей на Украине – Лавров
09:46Смертельное ДТП в Крыму: рейсовый автобус столкнулся с иномаркой
09:39Чиновник администрации Ялты задержан по обвинению в мошенничестве
09:11По пушкинским местам: по Крыму вслед за поэтом
08:43Один из ближайших пяти лет может стать самым теплым в истории
08:30Удары по Украине сегодня – в Киеве пылают пожары
08:00Над Черным морем сбили три украинских управляемых ракеты
07:43Курбан-байрам-2025: в Соборной мечети Крыма проходит праздничный намаз
07:15ЧП в Белгородской области: тепловоз сошел с рельсов из-за подрыва
07:06Атака ВСУ на Тульскую и Калужскую области – что известно
00:01Азорский антициклон над Крымом: чего ждать от погоды в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 6 июня
23:58Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе
23:41Воздушная тревога в Севастополе объявлена в четвертый раз
23:23Отбой воздушной тревоги в Севастополе
23:16Воздушная тревога в Севастополе объявлена в третий раз
23:11В Севастополе закрыли рейд
23:07Подрыв ж/д пути под Воронежем и атаки ВСУ на регионы России – главное
22:58Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе
22:40В селе под Симферополем построят новый детский сад
Лента новостейМолния