https://crimea.ria.ru/20250606/rf-dobetsya-vosstanovleniya-prav-russkoyazychnykh-lyudey-na-ukraine--lavrov-1146994908.html

РФ добьется восстановления прав русскоязычных людей на Украине – Лавров

РФ добьется восстановления прав русскоязычных людей на Украине – Лавров - РИА Новости Крым, 06.06.2025

РФ добьется восстановления прав русскоязычных людей на Украине – Лавров

Москва не оставит в беде русских и русскоязычных людей на Украине и продолжит добиваться восстановления их прав в полном объеме. Об этом заявил глава МИД Сергей РИА Новости Крым, 06.06.2025

2025-06-06T09:59

2025-06-06T09:59

2025-06-06T09:48

сергей лавров

министерство иностранных дел рф (мид рф)

россия

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внешняя политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Москва не оставит в беде русских и русскоязычных людей на Украине и продолжит добиваться восстановления их прав в полном объеме. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров в видеообращении по случаю Дня русского языка.Лавров заверил, что Россия продолжит говорить об этой проблеме на международных площадках и будет настаивать на том, чтобы ее решение было необходимым условием долгосрочного мирного урегулирования украинского конфликта.Глава МИД также отметил, что дальнейшее укрепление позиций русского языка в мире остается в числе безусловных приоритетов гуманитарной внешней политики РФ."Будем и далее делать все возможное для удовлетворения имеющихся у иностранных партнеров потребностей в его изучении и использовании, получении на русском языке общезначимой и научной информации, расширении знаний о России", - подчеркнул он.6 июня 2025 года в России и других странах мира отмечается Международный день русского языка – праздник, учрежденный ООН в 2010 году и приуроченный ко дню рождения Александра Сергеевича Пушкина, одного из величайших поэтов и основоположников современного русского литературного языка. В России дата также закреплена официально Указом Президента РФ № 705 от 6 июня 2011 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Латвийский депутат в парламенте раскритиковал притеснение русскоязычныхФестиваль "Великое русское слово" открылся в КрымуВ офисе Зеленского призвали внушать детям мысль о России как о враге

https://crimea.ria.ru/20250605/nado-izbavlyatsya-ot-vulgarnykh-zaimstvovaniy-v-russkom-yazyke--putin-1146972710.html

россия

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, украина, русский язык, новости, политика, внешняя политика