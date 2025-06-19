https://crimea.ria.ru/20250619/dlya-zaschity-russkogo-yazyka-odnoy-zameny-angliyskikh-vyvesok-malo--mnenie-1147332460.html

Для защиты русского языка одной замены "английских" вывесок мало – мнение

Для защиты русского языка одной замены "английских" вывесок мало – мнение - РИА Новости Крым, 19.06.2025

Для защиты русского языка одной замены "английских" вывесок мало – мнение

Для защиты русского языка в РФ одной замены вывесок на английском мало – нужна комплексная работа. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал первый... РИА Новости Крым, 19.06.2025

2025-06-19T21:51

2025-06-19T21:51

2025-06-19T21:33

радио "спутник в крыму"

мнения

армен гаспарян

русский язык

закон о защите русского языка

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Для защиты русского языка в РФ одной замены вывесок на английском мало – нужна комплексная работа. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал первый заместитель председателя комиссии по просвещению Общественной палаты РФ, российский журналист и телеведущий Армен Гаспарян.17 июня Госдума приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон о защите русского языка в публичном пространстве. Документ среди прочего обязывает оформлять информацию для потребителей – вывески, указатели и рекламу – на русском языке, кроме таких английских слов, как sale (продажа, распродажа) или shop (магазин).По мнению Гаспаряна, русский язык, натерпевшийся с 1990-х, особенно в сфере торговли и рекламы, совершенно точно нужно защищать, и новый закон призван этому помочь.По его словам, история знает немало примеров, когда хорошие, высокие и важные идеи, заложенные в законе, интерпретировались отдельными исполнителями на свое усмотрение, из-за чего происходят курьезные, а порой и неприятно нелепые истории.В качестве примера Гаспарян привел то, как был однажды исполнен федеральный закон 114, который должен бороться с нацизмом, а привел к тому, что в фильме "Семнадцать мгновений весны" у главного героя Штирлица (советского разведчика Максима Исаева), заретушировали повязку на руке с изображением свастики.Аналогичным образом под угрозой могут оказаться и произведения ряда русских классиков, в частности Льва Толстого, у которого "Война и мир" содержит множество мыслей, фраз, монологов на французском языке, заметил он. По словам Гаспаряна, вопрос о том, что такие фразы необходимо перевести, поскольку Толстой – русский писатель, уже поднимался в определенных кругах, и это пугает.Прописать в законе все детали объективно невозможно, заметил он, но уточнения и поправки необходимы, в противном случае серьезная задача будет стоять перед регулирующими органами."Вижу, как происходит доведение до логического конструкта закона о рекламе и что делает ФАС: идут ситуативные решения, потому что что-то в законе не было заложено, или заложено, но дополнительно не подразумевало, и регулятор прямо сейчас, "на земле", этим занимается", – сказал Гаспарян.Кроме того, по мнению эксперта, одного закона для защиты русского языка в принципе мало.Так, например, в речи российских телеведущих сегодня нередко можно услышать бесконечное множество англицизмов и попытки адаптации классических слов, что было недопустимо в советское время, когда журналисты являлись главными носителями правильных языковых конструкций, подчеркнул эксперт."Это произошло потому, что над этим еще никто и не задумывался. То есть идея правильная, а вот как она будет реализовываться – здесь еще могут последовать многие сложности. И если этот закон стимулирует в том числе вот такие общественно-политические процессы, то можно будет сразу сказать, что свой основной функционал он выполнил", – подытожил представитель Общественной палаты РФ.Ранее председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов назвал принятие Госдумой закона о защите русского языка победой всех крымчан, которые десятилетиями отстаивали свое право говорить на родном языке.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Никита Михалков назвал новый закон о русском языке важнейшим для страныВ Крыму завершился конкурс на новый гимнРФ добьется восстановления прав русскоязычных людей на Украине – Лавров

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, армен гаспарян, русский язык, закон о защите русского языка