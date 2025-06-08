https://crimea.ria.ru/20250608/v-yalte-proshel-ezhegodnyy-festival-velikoe-russkoe-slovo-1147041337.html

В Ялте прошел ежегодный фестиваль "Великое русское слово"

В Ялте прошел ежегодный фестиваль "Великое русское слово" - РИА Новости Крым, 08.06.2025

В Ялте прошел ежегодный фестиваль "Великое русское слово"

В Ялте с 4 по 8 июня в рамках Международного фестиваля "Великое русское слово" прошел XVII Международный научно-методический семинар преподавателей русского... РИА Новости Крым, 08.06.2025

2025-06-08T15:55

2025-06-08T15:55

2025-06-08T15:55

ялта

международный фестиваль "великое русское слово"

крым

новости крыма

русский язык

сергей цеков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. В Ялте с 4 по 8 июня в рамках Международного фестиваля "Великое русское слово" прошел XVII Международный научно-методический семинар преподавателей русского языка и литературы "Русская словесность: теория и школьная практика". Об этом сообщили в пресс-службе Госсовета Крыма.В программу ежегодного семинара были включены лекции и мастер-классы известных российских и зарубежных ученых по актуальным проблемам преподавания русского языка и литературы в школе.По его мнению, русский язык настолько обширен, многогранен и многозначен, что может передать множество оттенков и красоты, поэтому употребление иностранных слов только засоряет его.Семинар – это встреча единомышленников, верных сподвижников, защитников русского языка, которые любят, ценят русское слово и передают любовь к нему следующим поколениям, отметила советник первого зампредседателя крымского парламента, член организационного комитета фестиваля "Великое русское слово" Наталья Лантух."Я с оптимизмом смотрю в будущее, верю в нас, учителей русского языка", – подчеркнула она.В мероприятии приняли участие делегации учителей из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. По мнению организаторов, общение с крымскими коллегами позволит им перенять крымский опыт переходного периода в образовательной системе.В семинаре также участвовали учительские делегации из республик Абхазии и Южной Осетии. Представителями от Республики Крым стали молодые учителя из городских и сельских школ разных районов полуострова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:РФ добьется восстановления прав русскоязычных людей на Украине – ЛавровПутин предложил учредить день языков народов РоссииВ провинции у моря: малоизвестные факты о Бродском в Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ялта, международный фестиваль "великое русское слово", крым, новости крыма, русский язык, сергей цеков