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В Ялте прошел ежегодный фестиваль "Великое русское слово"
В Ялте прошел ежегодный фестиваль "Великое русское слово" - РИА Новости Крым, 08.06.2025
В Ялте прошел ежегодный фестиваль "Великое русское слово"
В Ялте с 4 по 8 июня в рамках Международного фестиваля "Великое русское слово" прошел XVII Международный научно-методический семинар преподавателей русского... РИА Новости Крым, 08.06.2025
2025-06-08T15:55
2025-06-08T15:55
2025-06-08T15:55
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международный фестиваль "великое русское слово"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. В Ялте с 4 по 8 июня в рамках Международного фестиваля "Великое русское слово" прошел XVII Международный научно-методический семинар преподавателей русского языка и литературы "Русская словесность: теория и школьная практика". Об этом сообщили в пресс-службе Госсовета Крыма.В программу ежегодного семинара были включены лекции и мастер-классы известных российских и зарубежных ученых по актуальным проблемам преподавания русского языка и литературы в школе.По его мнению, русский язык настолько обширен, многогранен и многозначен, что может передать множество оттенков и красоты, поэтому употребление иностранных слов только засоряет его.Семинар – это встреча единомышленников, верных сподвижников, защитников русского языка, которые любят, ценят русское слово и передают любовь к нему следующим поколениям, отметила советник первого зампредседателя крымского парламента, член организационного комитета фестиваля "Великое русское слово" Наталья Лантух."Я с оптимизмом смотрю в будущее, верю в нас, учителей русского языка", – подчеркнула она.В мероприятии приняли участие делегации учителей из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. По мнению организаторов, общение с крымскими коллегами позволит им перенять крымский опыт переходного периода в образовательной системе.В семинаре также участвовали учительские делегации из республик Абхазии и Южной Осетии. Представителями от Республики Крым стали молодые учителя из городских и сельских школ разных районов полуострова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:РФ добьется восстановления прав русскоязычных людей на Украине – ЛавровПутин предложил учредить день языков народов РоссииВ провинции у моря: малоизвестные факты о Бродском в Крыму
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ялта, международный фестиваль "великое русское слово", крым, новости крыма, русский язык, сергей цеков
В Ялте прошел ежегодный фестиваль "Великое русское слово"
Фестиваль "Великое русское слово" в Ялте собрал учителей из Крыма и новых регионов России
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым.
В Ялте с 4 по 8 июня в рамках Международного фестиваля
"Великое русское слово" прошел XVII Международный научно-методический семинар преподавателей русского языка и литературы "Русская словесность: теория и школьная практика". Об этом сообщили в пресс-службе Госсовета Крыма.
В программу ежегодного семинара были включены лекции и мастер-классы известных российских и зарубежных ученых по актуальным проблемам преподавания русского языка и литературы в школе.
"Именно русский язык и вера православная – это то, что создавало наше государство и сохраняет его сегодня. Я убежден, что владение русским языком – это огромное богатство", – подчеркнул первый заместитель председателя Госсовета РК, председатель Русской общины Крыма Сергей Цеков.
По его мнению, русский язык настолько обширен, многогранен и многозначен, что может передать множество оттенков и красоты, поэтому употребление иностранных слов только засоряет его.
Семинар – это встреча единомышленников, верных сподвижников, защитников русского языка, которые любят, ценят русское слово и передают любовь к нему следующим поколениям, отметила советник первого зампредседателя крымского парламента, член организационного комитета фестиваля "Великое русское слово" Наталья Лантух.
"Я с оптимизмом смотрю в будущее, верю в нас, учителей русского языка", – подчеркнула она.
В мероприятии приняли участие делегации учителей из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. По мнению организаторов, общение с крымскими коллегами позволит им перенять крымский опыт переходного периода в образовательной системе.
В семинаре также участвовали учительские делегации из республик Абхазии и Южной Осетии. Представителями от Республики Крым стали молодые учителя из городских и сельских школ разных районов полуострова.
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