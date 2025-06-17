https://crimea.ria.ru/20250617/nikita-mikhalkov-nazval-novyy-zakon-o-russkom-yazyke-vazhneyshim-dlya-strany-1147285489.html

Никита Михалков назвал новый закон о русском языке важнейшим для страны

Никита Михалков назвал новый закон о русском языке важнейшим для страны - РИА Новости Крым, 17.06.2025

Никита Михалков назвал новый закон о русском языке важнейшим для страны

Законопроект о защите русского языка — важнейший документ для страны. Об этом заявил народный артист РСФСР, Герой труда Российской Федерации, режиссер Никита... РИА Новости Крым, 17.06.2025

2025-06-17T15:16

2025-06-17T15:16

2025-06-17T15:06

никита михалков

государственная дума рф

русский язык

закон и право

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россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн — РИА Новости Крым. Законопроект о защите русского языка — важнейший документ для страны. Об этом заявил народный артист РСФСР, Герой труда Российской Федерации, режиссер Никита Михалков, выступая во вторник на пленарном заседании Госдумы. Это первое выступление деятеля культуры перед депутатами."Если вы привезете иностранца, посадите в машину и прокатите по центру любого города в нашей стране, он, глядя в окно, не поймет, что он находится в России. Потому что практически 90% вывесок написаны латинским шрифтом, английскими словами", - сказал режиссер перед тем, как депутаты голосовали за закон во 2-м и 3-м чтениях.Режиссер назвал этот закон важнейшим, потому что, по его мнению, "язык- это достояние народа, его гордость и сила. Тем более русский язык, на котором написаны величайшие произведения". Михалков считает, что "русским языком нужно гордится и им воевать".При этом деятель культуры отметил, что между принятием закона и его выполнением бывает огромная пропасть, "а иногда он и не входит в жизнь, а так и остается законом"."Я надеюсь, что в этом случае этого не произойдет", - сказал он с трибуны Госдумы.При этом Михалков уточнил, что в России, безусловно, необходимы переводы топонимов для туристов, так же нет нужды менять иностранные исторические названия фирм — он привел в пример бренды Merсedes, Dolche & Gabbana и Chanel.Закон о защите русского языка в публичном пространстве приняла Госдума на пленарном заседании во втором и третьем, окончательном чтении. Он, по мнению депутатов, направлен на защиту русского языка как государственного, снижение использования иностранных слов в публичном пространстве и обеспечение соблюдения норм современного литературного языка.Так, нормой предусматривается, что информация для потребителей, а именно вывески, реклама, указатели, исключая слова, вроде sale или shop, должна предоставляться на русском языке.Также по новым нормам теперь микрорайонам и жилым комплексам нельзя давать иностранно звучащие названия. Они должны быть написаны исключительно кириллицей. Предусматривается внесение изменений в нормативные акты, включая законы "О рекламе", "О защите прав потребителей" и Градостроительный кодекс.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никита михалков, государственная дума рф, русский язык, закон и право, новости, россия