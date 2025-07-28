https://crimea.ria.ru/20250728/gosduma-rassmotrit-initsiativy-kryma-o-zaprete-vezda-semey-migrantov-1148300690.html

Госдума рассмотрит инициативы Крыма о запрете въезда семей мигрантов

Госдума рассмотрит инициативы Крыма о запрете въезда семей мигрантов - РИА Новости Крым, 28.07.2025

Госдума рассмотрит инициативы Крыма о запрете въезда семей мигрантов

Госдума рассмотрит предложения властей Крыма об ужесточении миграционного законодательства в период осенней сессии, сообщил в пресс-центре РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 28.07.2025

2025-07-28T17:52

2025-07-28T17:52

2025-07-28T17:47

новости

константин бахарев

государственная дума рф

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трудовые мигранты

мигранты

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СИМФЕРОПОЛЬ 28 июл – РИА Новости Крым. Госдума рассмотрит предложения властей Крыма об ужесточении миграционного законодательства в период осенней сессии, сообщил в пресс-центре РИА Новости Крым первый замглавы комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев.Бахарев напомнил, что во многом благодаря активной позиции главы республики Сергея Аксенова Госдума приняла поправку, которая вывела жителей Крыма, Севастополя и новых регионов из-под норм закона о составах преступлений, за совершение которых будут лишать приобретенного гражданства РФ.Ранее крымские власти направили в Госдуму предложения по поводу ужесточения действующего миграционного законодательства. В частности, предложено установить запрет трудовым мигрантам привозить семьи в Россию и исключить возможности получения российского гражданства на основании трудовой визы.Глава РК Сергей Аксенов в середине июля сообщал, что предложения находятся на рассмотрении комитета Госдумы по делам СНГ и будут включены в один из законопроектов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Госдуме предложили ввести новые пошлины для мигрантовПочему вопросами миграции должно заниматься отдельное ведомство – мнениеПутин разрешил лицам без гражданства служить в армии России по контракту

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, константин бахарев, государственная дума рф, закон и право, миграционная политика, трудовые мигранты, мигранты