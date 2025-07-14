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В Госдуме предложили ввести новые пошлины для мигрантов
В Госдуме предложили ввести новые пошлины для мигрантов - РИА Новости Крым, 14.07.2025
В Госдуме предложили ввести новые пошлины для мигрантов
В Госдуме на этой неделе обсудят введение новых пошлин для иностранных граждан, прибывающих в Россию для трудоустройства. Об этом сообщил председатель ГД... РИА Новости Крым, 14.07.2025
2025-07-14T09:37
2025-07-14T09:37
2025-07-14T09:37
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вячеслав володин
закон и право
мигранты
трудовые мигранты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июля – РИА Новости Крым. В Госдуме на этой неделе обсудят введение новых пошлин для иностранных граждан, прибывающих в Россию для трудоустройства. Об этом сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.В частности, предлагается ввести пошлины на выдачу либо переоформление патента иностранному гражданину или лицу без гражданства - 4200 рублей, за продление срока действия разрешения на работу - 4200 рублей и за выдачу дубликата патента или разрешения на работу, внесение в них изменений - 2100 рублей.Кроме того, Володин сообщил, что предлагается ввести или увеличить ряд госпошлин за постановку на учет по месту пребывания, регистрацию по месту жительства, продление срока временного пребывания в РФ, регистрационные действия, связанные с автомобилями и иными транспортными средствами, принадлежащими мигрантам.Ранее Володин заявлял, что Госдума на заседании приняла в первом чтении законопроект, расширяющий перечень оснований для лишения приобретенного российского гражданства. По его словам, в настоящее время прекращение приобретенного РФ возможно за совершение преступлений, предусмотренных 64 статьями Уголовного кодекса. Согласно рассматриваемому Госдумой законопроекту, данный перечень дополнится еще восемью позициями.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России появится "Цифровой профиль иностранного гражданина" – указЗа что мигрантов будут лишать приобретенного гражданства РоссииВ Крыму предложили ужесточить миграционное законодательство
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россия, новости, государственная дума рф, вячеслав володин, закон и право, мигранты, трудовые мигранты
В Госдуме предложили ввести новые пошлины для мигрантов
В Госдуме обсудят введение дополнительных госпошлин для мигрантов
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июля – РИА Новости Крым. В Госдуме на этой неделе обсудят введение новых пошлин для иностранных граждан, прибывающих в Россию для трудоустройства. Об этом сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.
В частности, предлагается ввести пошлины на выдачу либо переоформление патента иностранному гражданину или лицу без гражданства - 4200 рублей, за продление срока действия разрешения на работу - 4200 рублей и за выдачу дубликата патента или разрешения на работу, внесение в них изменений - 2100 рублей.
"Большинство иностранных граждан приезжает в нашу страну с целью заработка. Прибывающие из невизовых стран получают патент, стоимость которого в среднем составляет 8-10 тысяч рублей в месяц. Он может действовать максимум один год. Затем процедуру получения патента необходимо пройти заново. Мигранты из визовых стран оформляют разрешение на работу", - отметил он.
Кроме того, Володин сообщил, что предлагается ввести или увеличить ряд госпошлин за постановку на учет по месту пребывания, регистрацию по месту жительства, продление срока временного пребывания в РФ, регистрационные действия, связанные с автомобилями и иными транспортными средствами, принадлежащими мигрантам.
"Все это позволит не только увеличить поступление средств в бюджет, но и усилить контроль за мигрантами, устанавливать места их фактического пребывания. Что, в свою очередь, будет способствовать снижению уровня нелегальной миграции", – подчеркнул председатель Госдумы.
Ранее Володин заявлял, что Госдума на заседании приняла в первом чтении законопроект, расширяющий перечень оснований для лишения
приобретенного российского гражданства. По его словам, в настоящее время прекращение приобретенного РФ возможно за совершение преступлений, предусмотренных 64 статьями Уголовного кодекса. Согласно рассматриваемому Госдумой законопроекту, данный перечень дополнится еще восемью позициями.
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