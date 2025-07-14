https://crimea.ria.ru/20250714/v-gosdume-predlozhili-vvesti-novye-poshliny-dlya-migrantov-1147930087.html

В Госдуме предложили ввести новые пошлины для мигрантов

В Госдуме предложили ввести новые пошлины для мигрантов - РИА Новости Крым, 14.07.2025

В Госдуме предложили ввести новые пошлины для мигрантов

В Госдуме на этой неделе обсудят введение новых пошлин для иностранных граждан, прибывающих в Россию для трудоустройства. Об этом сообщил председатель ГД... РИА Новости Крым, 14.07.2025

2025-07-14T09:37

2025-07-14T09:37

2025-07-14T09:37

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новости

государственная дума рф

вячеслав володин

закон и право

мигранты

трудовые мигранты

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июля – РИА Новости Крым. В Госдуме на этой неделе обсудят введение новых пошлин для иностранных граждан, прибывающих в Россию для трудоустройства. Об этом сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.В частности, предлагается ввести пошлины на выдачу либо переоформление патента иностранному гражданину или лицу без гражданства - 4200 рублей, за продление срока действия разрешения на работу - 4200 рублей и за выдачу дубликата патента или разрешения на работу, внесение в них изменений - 2100 рублей.Кроме того, Володин сообщил, что предлагается ввести или увеличить ряд госпошлин за постановку на учет по месту пребывания, регистрацию по месту жительства, продление срока временного пребывания в РФ, регистрационные действия, связанные с автомобилями и иными транспортными средствами, принадлежащими мигрантам.Ранее Володин заявлял, что Госдума на заседании приняла в первом чтении законопроект, расширяющий перечень оснований для лишения приобретенного российского гражданства. По его словам, в настоящее время прекращение приобретенного РФ возможно за совершение преступлений, предусмотренных 64 статьями Уголовного кодекса. Согласно рассматриваемому Госдумой законопроекту, данный перечень дополнится еще восемью позициями.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России появится "Цифровой профиль иностранного гражданина" – указЗа что мигрантов будут лишать приобретенного гражданства РоссииВ Крыму предложили ужесточить миграционное законодательство

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, государственная дума рф, вячеслав володин, закон и право, мигранты, трудовые мигранты