https://crimea.ria.ru/20250707/putin-razreshil-litsam-bez-grazhdanstva-sluzhit-v-armii-rossii-po-kontraktu-1147781510.html

Путин разрешил лицам без гражданства служить в армии России по контракту

Путин разрешил лицам без гражданства служить в армии России по контракту - РИА Новости Крым, 07.07.2025

Путин разрешил лицам без гражданства служить в армии России по контракту

Президент России Владимир Путин подписал закон, предоставляющий лицам без гражданства возможность заключить контракт о прохождении военной службы в Вооруженных... РИА Новости Крым, 07.07.2025

2025-07-07T17:28

2025-07-07T17:28

2025-07-07T17:25

владимир путин (политик)

закон и право

вооруженные силы россии

новости

служба по контракту

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон, предоставляющий лицам без гражданства возможность заключить контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.В соответствии с законом предусматривается предоставление лицам без гражданства права на заключение контракта о прохождении военной службы в ВС РФ и воинских формированиях.Также на лиц без гражданства, проходивших военную службу в российской армии, воинских формированиях и органах, и членов их семей распространяются положения закона "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации".Лица без гражданства, как и иностранные граждане, заключившие контракт о прохождении службы в ВС РФ или воинских формированиях на срок не менее одного года, смогут подать заявление о приеме в гражданство Российской Федерации по упрощенной процедуре.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), закон и право, вооруженные силы россии, новости, служба по контракту