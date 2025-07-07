https://crimea.ria.ru/20250707/putin-razreshil-litsam-bez-grazhdanstva-sluzhit-v-armii-rossii-po-kontraktu-1147781510.html
Путин разрешил лицам без гражданства служить в армии России по контракту
Путин разрешил лицам без гражданства служить в армии России по контракту - РИА Новости Крым, 07.07.2025
Путин разрешил лицам без гражданства служить в армии России по контракту
Президент России Владимир Путин подписал закон, предоставляющий лицам без гражданства возможность заключить контракт о прохождении военной службы в Вооруженных... РИА Новости Крым, 07.07.2025
2025-07-07T17:28
2025-07-07T17:28
2025-07-07T17:25
владимир путин (политик)
закон и право
вооруженные силы россии
новости
служба по контракту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон, предоставляющий лицам без гражданства возможность заключить контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.В соответствии с законом предусматривается предоставление лицам без гражданства права на заключение контракта о прохождении военной службы в ВС РФ и воинских формированиях.Также на лиц без гражданства, проходивших военную службу в российской армии, воинских формированиях и органах, и членов их семей распространяются положения закона "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации".Лица без гражданства, как и иностранные граждане, заключившие контракт о прохождении службы в ВС РФ или воинских формированиях на срок не менее одного года, смогут подать заявление о приеме в гражданство Российской Федерации по упрощенной процедуре.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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владимир путин (политик), закон и право, вооруженные силы россии, новости, служба по контракту
Путин разрешил лицам без гражданства служить в армии России по контракту
Путин предоставил лицам без гражданства право служить в ВС России по контракту
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон, предоставляющий лицам без гражданства возможность заключить контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
В соответствии с законом предусматривается предоставление лицам без гражданства права на заключение контракта о прохождении военной службы в ВС РФ и воинских формированиях.
Также на лиц без гражданства, проходивших военную службу в российской армии, воинских формированиях и органах, и членов их семей распространяются положения закона "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации".
Лица без гражданства, как и иностранные граждане, заключившие контракт о прохождении службы в ВС РФ или воинских формированиях на срок не менее одного года, смогут подать заявление о приеме в гражданство Российской Федерации по упрощенной процедуре.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.