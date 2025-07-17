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Новый закон о лишении приобретенного гражданства – коснется ли крымчан - РИА Новости Крым, 17.07.2025
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Новый закон о лишении приобретенного гражданства – коснется ли крымчан
Новый закон о лишении приобретенного гражданства – коснется ли крымчан - РИА Новости Крым, 17.07.2025
Новый закон о лишении приобретенного гражданства – коснется ли крымчан
Госдума в четверг приняла закон, расширяющий перечень оснований для лишения приобретенного гражданства РФ. Его нормы не распространяются на жителей Крыма,... РИА Новости Крым, 17.07.2025
2025-07-17T13:28
2025-07-17T13:31
новости
вячеслав володин
государственная дума рф
закон и право
гражданство
новости крыма
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Госдума в четверг приняла закон, расширяющий перечень оснований для лишения приобретенного гражданства РФ. Его нормы не распространяются на жителей Крыма, Севастополя и новых регионов России. Об этом сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.Он отметил, что за совершение преступлений по 64 статьям УК РФ уже предусмотрено лишение приобретенного гражданства. Принятым законом перечень оснований дополняется рядом пунктов.В их числе убийство, развратные действия и изнасилование несовершеннолетних; вовлечение в занятие проституцией; публичные призывы к терроризму, его оправдание или пропаганда; помощь противнику в деятельности против безопасности России.Кроме того, приобретенного гражданства планируют лишать за пропаганду нацистской атрибутики или символики; сотрудничество с иностранным государством, международной либо иностранной организацией против безопасности РФ; оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых Россия не участвует.Также к таким основаниям отнесены публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства; неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ.При этом на граждан РФ, проживающих в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Херсонской и Запорожской областях, Республике Крым и Севастополе, нормы закона не распространяются.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин разрешил лицам без гражданства служить в армии России по контрактуПочему вопросами миграции должно заниматься отдельное ведомство – мнениеВ Крыму предложили ужесточить миграционное законодательство
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новости, вячеслав володин, государственная дума рф, закон и право, гражданство, новости крыма, крым, новые регионы россии
Новый закон о лишении приобретенного гражданства – коснется ли крымчан

Жителей Крыма не коснется новый закон о лишении приобретенного гражданства РФ – Володин

13:28 17.07.2025 (обновлено: 13:31 17.07.2025)
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПервые российские паспорта выдали жителям Мелитополя
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© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Госдума в четверг приняла закон, расширяющий перечень оснований для лишения приобретенного гражданства РФ. Его нормы не распространяются на жителей Крыма, Севастополя и новых регионов России. Об этом сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.
"Закон, расширяющий перечень оснований для лишения приобретенного гражданства Российской Федерации, принят. Их (оснований) стало свыше 80", – написал Володин в своем Telegram-канале.
Он отметил, что за совершение преступлений по 64 статьям УК РФ уже предусмотрено лишение приобретенного гражданства. Принятым законом перечень оснований дополняется рядом пунктов.
В их числе убийство, развратные действия и изнасилование несовершеннолетних; вовлечение в занятие проституцией; публичные призывы к терроризму, его оправдание или пропаганда; помощь противнику в деятельности против безопасности России.
Кроме того, приобретенного гражданства планируют лишать за пропаганду нацистской атрибутики или символики; сотрудничество с иностранным государством, международной либо иностранной организацией против безопасности РФ; оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых Россия не участвует.
Также к таким основаниям отнесены публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства; неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ.
При этом на граждан РФ, проживающих в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Херсонской и Запорожской областях, Республике Крым и Севастополе, нормы закона не распространяются.
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