Ракеты ERAM для Киева и потопленный корабль ВМС Украины - топ новостей недели
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Уничтожение разведывательного корабля "Симферополь" ВМС Украины в устье Дуная. Продажа для Украины более трех тысяч ракет увеличенного радиуса атаки (ERAM). Перспективы новых переговоров по Украине и территориальные вопросы. Уголовные дела за ландшафтные пожары в Крыму. Ограничение на снятие наличных в банкоматах.
О главных событиях и заявлениях прошедшей недели читайте в подборке РИА Новости Крым.
Уничтожение корабля ВМС Украины
Российский безэкипажный катер на этой неделе потопил средний разведывательный корабль "Симферополь" ВМС Украины в устье Дуная, информировали 28 августа в Минобороны РФ. В результате атаки украинский корабль затонул. В этот же день средствами ПВО сбиты самолет Су-27 воздушных сил Украины.
Ракеты ERAM для Киева
В администрации президента США Дональда Трампа одобрили продажу для Украины более трех тысяч ракет увеличенного радиуса атаки (ERAM), которые могут поступить в ВСУ через шесть недель, сообщал в восркесенье Wall Street Journal. Поставки ракет ERAM для Киева нужны Трампу для шантажа, чтобы склонить Москву к урегулированию на своих условиях. Кроме того, США традиционно зарабатывают на конфликте, считает доктор политических наук, профессор факультета политологии МГУ им. Ломоносова, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter Андрей Манойло.
Переговоры и территориальные вопросы
Глава киевского режима Владимир Зеленский готов обсуждать территориальные вопросы на возможной встрече с президентом России Владимиром Путиным на основе текущей линии соприкосновения, заявил первый замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица в интервью американскому телеканалу NBC. Кислица добавил, что в вопросе территорий Зеленский якобы "руководствуется законодательством Украины и мнением украинской общественности", которая якробы "категорически против обмена земель на мир".
Сам Зеленский в видеообращении по случаю дня независимости Украины Зеленский назвал "украинскими" Донецк, Луганск и Крым. По мнению исполнительного директора Института стран СНГ в Севастополе, политического эксперта Сергея Горбачева, эти слова о Крыме и новых российских регионах свидетельствуют, что киевский режим и Европа не намерены договариваться с Россией об урегулировании украинского конфликта.
При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на этой неделе заявил, что точных сроков проведения следующего раунда переговоров России и Украины пока нет, но работа в этом направлении продолжается.
Виновники пожаров
Прокуратура Крыма на этой неделе направила в суд уголовное дело в отношении 55-летнего мужчины, по вине которого этим летом вспыхнул крупный ландшафтный пожар на горе Кастель в Алуште. Находясь на отдыхе в частном домовладении в селе Лазурное, он развел открытый огонь в переносном мангале возле ограждения, в результате чего загорелась сухая трава. Площадь пожара составила более семи гектаров, а причиненный лесным насаждениям ущерб оценивается в 14 миллионов рублей.
Всего с начала года в Крыму открыто четыре уголовных дела по фактам природных пожаров, более 840 человек получили административные протоколы, сообщала в пятницу пресс-служба главного управления МЧС России по Крыму.
Ограничение на снятие наличных
С 1 сентября 2025 года вступает в силу закон, согласно которому банки смогут ограничивать снятие через банкомат наличных денег, если операция покажется им подозрительной. В перечень вошли девять признаков, в том числе нехарактерное для человека поведение при снятии денег (непривычное время суток, нетипичная сумма или местонахождение банкомата), снятие денег в течение суток после оформления кредита или займа, перевод на свой счет более 200 тыс. рублей по СБП со своего счета в другом банке и так далее. По мнению председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, подавляющее большинство граждан этих нововведений просто не заметят.
