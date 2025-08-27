https://crimea.ria.ru/20250827/kogda-sostoyatsya-sleduyuschie-peregovory-rossii-i-ukrainy-1149018647.html

Когда состоятся следующие переговоры России и Украины

Когда состоятся следующие переговоры России и Украины - РИА Новости Крым, 27.08.2025

Когда состоятся следующие переговоры России и Украины

Точных сроков проведения следующего раунда переговоров России и Украины пока нет, но работа в этом направлении продолжается. Об этом журналистам сообщил... РИА Новости Крым, 27.08.2025

2025-08-27T13:22

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. Точных сроков проведения следующего раунда переговоров России и Украины пока нет, но работа в этом направлении продолжается. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.По его словам, российская сторона сохраняет настрой на урегулирование украинского конфликта предпочтительно политико-дипломатическими средствами. "Для этого, безусловно, необходима взаимность со стороны Украины", - заметил при этом Песков.Он также высказал надежду, что американский президент Дональд Трамп продолжит свою миротворческую работу, поскольку она очень важна."Мы высоко ценим и надеемся на то, что будут продолжены миротворческие и посреднические усилия со стороны президента Соединенных Штатов. Мы считаем, что эти усилия очень важны и действительно способны помочь в урегулировании этого сложного, давнего и не нами спровоцированного конфликта", - сказал Песков.Ранее первый замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский готов обсуждать территориальные вопросы на возможной встрече с президентом России Владимиром Путиным на основе текущей линии соприкосновения.Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что встреча Путина и Зеленского не запланирована. По его словам, российский лидер будет к ней готов, когда для этого появится повестка, но этой повестки "пока вовсе нет".Министр иностранных дел России добавил, что активность Зеленского по организации саммита с президентом РФ Владимиром Путиным направлена на создание видимости конструктивного подхода, но на деле лишь подменяет реальную работу по урегулированию конфликта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Геополитическое самоубийство: в Крыму ответили Киеву на отказ от уступокПереговоры Путина и Зеленского – Лавров назвал условиеМинск готов организовать встречу Путина с Зеленским

