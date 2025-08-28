https://crimea.ria.ru/20250828/vs-rossii-potopili-ukrainskiy-razvedyvatelnyy-korabl-simferopol-1149043051.html
ВС России потопили украинский разведывательный корабль "Симферополь"
Российский безэкипажный катер потопил средний разведывательный корабль "Симферополь" ВМС Украины в устье Дуная, информирует в четверг Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 28.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Российский безэкипажный катер потопил средний разведывательный корабль "Симферополь" ВМС Украины в устье Дуная, информирует в четверг Минобороны РФ.Кроме того, средствами ПВО сбиты самолет Су-27 воздушных сил Украины, две управляемые авиационные бомбы, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 192 беспилотника самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:8 ракет Storm Shadow и безэкипажный катер уничтожили силы ПВОПлавучий цирк: как два украинских "боевых корыта" прошли под Крымским мостомЧто станет с украинскими кораблями в Севастополе
12:20 28.08.2025 (обновлено: 12:29 28.08.2025)