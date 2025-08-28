Рейтинг@Mail.ru
ВС России потопили украинский разведывательный корабль "Симферополь"
ВС России потопили украинский разведывательный корабль "Симферополь"
ВС России потопили украинский разведывательный корабль "Симферополь"
ВС России потопили украинский разведывательный корабль "Симферополь"
Российский безэкипажный катер потопил средний разведывательный корабль "Симферополь" ВМС Украины в устье Дуная, информирует в четверг Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 28.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Российский безэкипажный катер потопил средний разведывательный корабль "Симферополь" ВМС Украины в устье Дуная, информирует в четверг Минобороны РФ.Кроме того, средствами ПВО сбиты самолет Су-27 воздушных сил Украины, две управляемые авиационные бомбы, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 192 беспилотника самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:8 ракет Storm Shadow и безэкипажный катер уничтожили силы ПВОПлавучий цирк: как два украинских "боевых корыта" прошли под Крымским мостомЧто станет с украинскими кораблями в Севастополе
ВС России потопили украинский разведывательный корабль "Симферополь"

ВС России потопили разведывательный корабль ВМС Украины "Симферополь"

12:20 28.08.2025 (обновлено: 12:29 28.08.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Российский безэкипажный катер потопил средний разведывательный корабль "Симферополь" ВМС Украины в устье Дуная, информирует в четверг Минобороны РФ.
"С применением быстроходного безэкипажного катера в устье реки Дунай нанесено поражение среднему разведывательному кораблю "Симферополь" ВМС Украины. В результате атаки украинский корабль затонул", – сказано в сообщении российского оборонного ведомства.
Кроме того, средствами ПВО сбиты самолет Су-27 воздушных сил Украины, две управляемые авиационные бомбы, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 192 беспилотника самолетного типа.
