ВС России потопили украинский разведывательный корабль "Симферополь"

Российский безэкипажный катер потопил средний разведывательный корабль "Симферополь" ВМС Украины в устье Дуная, информирует в четверг Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 28.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Российский безэкипажный катер потопил средний разведывательный корабль "Симферополь" ВМС Украины в устье Дуная, информирует в четверг Минобороны РФ.Кроме того, средствами ПВО сбиты самолет Су-27 воздушных сил Украины, две управляемые авиационные бомбы, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 192 беспилотника самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:8 ракет Storm Shadow и безэкипажный катер уничтожили силы ПВОПлавучий цирк: как два украинских "боевых корыта" прошли под Крымским мостомЧто станет с украинскими кораблями в Севастополе

