Рейтинг@Mail.ru
Что означают слова Зеленского о Крыме - РИА Новости Крым, 25.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250825/chto-oznachayut-slova-zelenskogo-o-kryme-1148964192.html
Что означают слова Зеленского о Крыме
Что означают слова Зеленского о Крыме - РИА Новости Крым, 25.08.2025
Что означают слова Зеленского о Крыме
Слова Владимира Зеленского о Крыме и новых российских регионах как якобы "украинских территориях" свидетельствуют, что киевский режим и Европа не намерены... РИА Новости Крым, 25.08.2025
2025-08-25T11:10
2025-08-25T11:18
крым
новости крыма
новые регионы россии
владимир зеленский
сергей горбачев
внешняя политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/11/1148036398_88:80:865:517_1920x0_80_0_0_b764bda3243fa414d5c4cd76638c927c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Слова Владимира Зеленского о Крыме и новых российских регионах как якобы "украинских территориях" свидетельствуют, что киевский режим и Европа не намерены договариваться с Россией об урегулировании украинского конфликта. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, политический эксперт Сергей Горбачев.Ранее в видеообращении по случаю дня независимости Украины Зеленский назвал "украинскими" Донецк, Луганск и Крым. Глава киевского режима заявил, что там живут "украинцы", которые однажды будут "как одна семья и одна страна". В России ему напомнили, что Крым и ЛДНР давно являются частью РФ, и этот выбор сделали сами жители.По мнению эксперта, все, что предпринималось и будет предприниматься со стороны Киева, свидетельствует о том, что курс, прежде всего, Европы в отношении России остается неизменным.Кроме того, по словам Горбачева, по-другому говорить о Крыме, Донбассе и Новороссии Зеленский не будет еще и потому, что от его слов, которые он будет произносить по этому поводу, "зависит не только его политическое, но и физическое существование".Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему Киев не может отказывать Крыму в праве на самоопределениеСбежал от санитаров – Симоньян о новом заявлении Зеленского по КрымуГеополитическое самоубийство: в Крыму ответили Киеву на отказ от уступок
https://crimea.ria.ru/20250818/zelenskiy-dolzhen-otkazatsya-ot-kryma-radi-mira-na-ukraine---tramp-1148797699.html
крым
новые регионы россии
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/11/1148036398_68:58:870:660_1920x0_80_0_0_7c6279678ac7018fc91019448ed8f555.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, новые регионы россии, владимир зеленский, сергей горбачев, внешняя политика
Что означают слова Зеленского о Крыме

Слова Зеленского о Крыме говорят о нежелании Киева и Европы договариваться с РФ – эксперт

11:10 25.08.2025 (обновлено: 11:18 25.08.2025)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Слова Владимира Зеленского о Крыме и новых российских регионах как якобы "украинских территориях" свидетельствуют, что киевский режим и Европа не намерены договариваться с Россией об урегулировании украинского конфликта. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, политический эксперт Сергей Горбачев.
Ранее в видеообращении по случаю дня независимости Украины Зеленский назвал "украинскими" Донецк, Луганск и Крым. Глава киевского режима заявил, что там живут "украинцы", которые однажды будут "как одна семья и одна страна". В России ему напомнили, что Крым и ЛДНР давно являются частью РФ, и этот выбор сделали сами жители.
"Эти слова Зеленского подтверждают, что никаких реальных шагов по достижения мира со стороны Киева не предпринимается, и Киев не намерен договариваться о территориях, о вопросах русского языка, православной церкви и так далее. Никаких подвижек, направленных на учет наших интересов, со стороны Киева и Запада не будет", - сказал Горбачев.
По мнению эксперта, все, что предпринималось и будет предприниматься со стороны Киева, свидетельствует о том, что курс, прежде всего, Европы в отношении России остается неизменным.
Кроме того, по словам Горбачева, по-другому говорить о Крыме, Донбассе и Новороссии Зеленский не будет еще и потому, что от его слов, которые он будет произносить по этому поводу, "зависит не только его политическое, но и физическое существование".
Дональд Трамп и Владимир Зеленский
18 августа, 05:57
Зеленский должен отказаться от Крыма ради мира на Украине - Трамп
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Почему Киев не может отказывать Крыму в праве на самоопределение
Сбежал от санитаров – Симоньян о новом заявлении Зеленского по Крыму
Геополитическое самоубийство: в Крыму ответили Киеву на отказ от уступок
 
КрымНовости КрымаНовые регионы РоссииВладимир ЗеленскийСергей ГорбачевВнешняя политика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:34Больше половины крымчан пройдут вакцинацию от гриппа
11:22Филиал "Артека" в Бердянске планируют сделать круглогодичной площадкой
11:10Что означают слова Зеленского о Крыме
10:55"Рядом были дети": задержанная при попытке теракта в Крыму дала показания 2:52
10:30В Севастополе дешевеют "борщевой" набор и мороженая рыба
10:17Крупная вспышка произошла на Солнце – чего ждать на Земле
10:06Готовила взрыв: в Крыму предотвращен теракт против сотрудников УФСБ
09:40Задержан врио замгубернатора Курской области Базаров
09:37В Крыму 25 сел останутся без газа почти на неделю
09:26Обстановка на Крымском мосту - очереди выросли с обеих сторон
09:11Четыре села в Крыму обесточены из-за аварии
09:02Тройное ДТП на трассе в Крым – двое погибли и пятеро пострадали
08:42Силовики выявили крупнейший ресурс по продаже личных данных россиян
08:29Суд обязал снести самострои в заказнике "Байдарский" в Севастополе
08:18Почему Киев не может отказывать Крыму в праве на самоопределение
08:06На Крымском мосту очередь со стороны Керчи выросла в 3,5 раза
07:49В какой день недели в школах нельзя проводить контрольные и зачеты
07:3021 украинский беспилотник сбили ночью в небе над Россией
07:05Пропавших на Курилах туристов нашли живыми
06:32Инвестиции в Крым – какие направления необходимо наращивать
Лента новостейМолния