Что означают слова Зеленского о Крыме

2025-08-25T11:10

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Слова Владимира Зеленского о Крыме и новых российских регионах как якобы "украинских территориях" свидетельствуют, что киевский режим и Европа не намерены договариваться с Россией об урегулировании украинского конфликта. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, политический эксперт Сергей Горбачев.Ранее в видеообращении по случаю дня независимости Украины Зеленский назвал "украинскими" Донецк, Луганск и Крым. Глава киевского режима заявил, что там живут "украинцы", которые однажды будут "как одна семья и одна страна". В России ему напомнили, что Крым и ЛДНР давно являются частью РФ, и этот выбор сделали сами жители.По мнению эксперта, все, что предпринималось и будет предприниматься со стороны Киева, свидетельствует о том, что курс, прежде всего, Европы в отношении России остается неизменным.Кроме того, по словам Горбачева, по-другому говорить о Крыме, Донбассе и Новороссии Зеленский не будет еще и потому, что от его слов, которые он будет произносить по этому поводу, "зависит не только его политическое, но и физическое существование".Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему Киев не может отказывать Крыму в праве на самоопределениеСбежал от санитаров – Симоньян о новом заявлении Зеленского по КрымуГеополитическое самоубийство: в Крыму ответили Киеву на отказ от уступок

