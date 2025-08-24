https://crimea.ria.ru/20250824/dno-nezavisimosti-k-chemu-prishla-ukraina-za-34-goda-posle-raspada-sssr-1148930901.html
Дно независимости: к чему пришла Украина за 34 года после распада СССР
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым.
Украина встречает 34-ю годовщину своей независимости с экономической разрухой, демографической катастрофой и полным отсутствием демократии. Такое мнение высказали опрошенные РИА Новости Крым
политические эксперты.
От "второй Франции" до "страны манкуртов"
В 1991 году первый президент "незалежной" Леонид Кравчук громогласно заявил, что через 10 лет Украина станет "самой богатой державой Европы, второй Францией". Тогда многие искренне верили в эти перспективы, и определенные основания на то были.
Профессор политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов напомнил, что Украина на момент распада Советского Союза обладала одним из самых больших и развитых ресурсных потенциалов среди республик СССР, в первую очередь в плане развития промышленности, науки и технологий. По мнению политолога, у страны были все шансы на успешное опережающее развитие, достижение реального суверенитета и авторитетный международный статус.
"Но почти все постсоветское время Украина проедала доставшиеся ей богатства. Местные олигархи, жадные и недальновидные, просто торговали страной оптом и в розницу, фактически уничтожая ее потенциал. Если Россия, даже через кровь, пот и страдания 1990-х годов, вышла на определенный уровень развития XXI века, то Украина застряла в конце 90-х годов прошлого столетия", – отметил эксперт.
По словам Шатилова, когда внутренние ресурсы Украины стали иссякать, она стала искать внешних спонсоров. Сначала она "питалась" за счет дешевых энергоносителей из РФ, а позже начала искать на Западе тех, кто "будет ее содержать", указал аналитик.
"В итоге такой недальновидной, рискованной и самоубийственной игры Украина оказалась в том состоянии, в котором находится сейчас – с потерянными территориями, разрушенной экономикой и мягко говоря, сомнительным политическим режимом. Сейчас сама украинская государственность находится под большим вопросом. Многие называют ее "страной-404" (ошибкой – ред.), и здесь есть доля правды", – считает политолог.
Главная проблема Украины, по мнению эксперта, состоит в том, что в постсоветский период она "забыла свое родство и свои корни, и стала страной манкуртов (манкурт – согласно роману Чингиза Айтматова "Буранный полустанок", взятый в плен человек, превращенный в бездушное рабское создание, полностью подчиненное хозяину и не помнящее ничего из предыдущей жизни – ред.), отказавшись от своей истории и братских отношений с Россией".
Празднуют только коррупционеры и эмигранты
Праздновать Украине действительно нечего, но "отмечать" можно, считает руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), политолог и социолог Наталья Киселева. Прежде всего, по ее словам, можно отметить полный крах независимости, полученной при развале Советского Союза. Получив в наследство от СССР большую территорию и значительные ресурсы, Украина "так и не стала государством", – уверена эксперт.
"Можно также отмечать развал экономики. Если в 1992 году Украина занимала 17 место в рейтинге стран по доле в мировом ВВП по паритету покупательной способности с показателем 1,3%. А спустя 34 года Киев скатился на 46 место, а его доля в мировом ВВП упала до 0,3%, то есть более чем в четыре раза", – констатировала Киселева.
Также Украина встречает 34-ю годовщину независимости в состоянии демографической катастрофы, указала социолог. По самым оптимистическим данным, численность населения страны за это время уменьшилась с 52 до 32 миллионов человек. Специалист напомнила, что Украина занимает последнее место в мире по естественному приросту населения, и последнее место в Европе по суммарному коэффициенту рождаемости, и наихудшие в Европе параметры смертности. А ожидаемая продолжительность жизни для украинских мужчин сегодня находится на уровне 1912 года.
"Еще на 34-м году существования Украины можно отметить полное отсутствие демократии, прав и свобод человека, то есть всего того, чем как морковкой заманивали западные "господа" украинских "туземцев" в отстойник русофобии", – добавила Киселева.
Именно в русофобии, по ее словам, у Киева "действительно значительные достижения".
"Вместо того, чтобы делать ставку на патриотизм, киевская власть по западным лекалам взращивала ненависть к России. Патриоты, конечно, на Украине тоже есть, но это только те, кто любит ее за деньги и/или из-за границы. Таким есть что праздновать. Одни могут радоваться своему обогащению, а другие – тому, что удалось сбежать за рубеж", – считает руководитель крымского филиала ФоРГО.
Может ли Украина существовать не как "анти-Россия"
Оценивая перспективы украинской государственности, Александр Шатилов выразил мнение, что эта страна уже не может существовать кроме как в формате "анти-России".
"Утратив потенциал, Украина во многом сейчас живет только за счет вливаний с Запада. Поэтому чем больше антироссийской риторики и активности, тем больше Украина получает оттуда. Поэтому украинская государственность во многом является фиктивной и существовать в каком-то реально суверенном состоянии и тем более дружеском в отношении России, думаю, она не может", – пояснил политолог.
Наталья Киселева солидарна с этой точкой зрения. По ее словам, Украина могла хотя бы играть роль буферного нейтрального государства, но киевская власть выбрала гибельный антироссийский путь, который этому искусственному образованию и был уготован Западом при его создании.
