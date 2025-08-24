https://crimea.ria.ru/20250824/dno-nezavisimosti-k-chemu-prishla-ukraina-za-34-goda-posle-raspada-sssr-1148930901.html

Дно независимости: к чему пришла Украина за 34 года после распада СССР

2025-08-24T09:43

2025-08-24T09:43

2025-08-24T09:52

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. Украина встречает 34-ю годовщину своей независимости с экономической разрухой, демографической катастрофой и полным отсутствием демократии. Такое мнение высказали опрошенные РИА Новости Крым политические эксперты.От "второй Франции" до "страны манкуртов"В 1991 году первый президент "незалежной" Леонид Кравчук громогласно заявил, что через 10 лет Украина станет "самой богатой державой Европы, второй Францией". Тогда многие искренне верили в эти перспективы, и определенные основания на то были.Профессор политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов напомнил, что Украина на момент распада Советского Союза обладала одним из самых больших и развитых ресурсных потенциалов среди республик СССР, в первую очередь в плане развития промышленности, науки и технологий. По мнению политолога, у страны были все шансы на успешное опережающее развитие, достижение реального суверенитета и авторитетный международный статус.По словам Шатилова, когда внутренние ресурсы Украины стали иссякать, она стала искать внешних спонсоров. Сначала она "питалась" за счет дешевых энергоносителей из РФ, а позже начала искать на Западе тех, кто "будет ее содержать", указал аналитик."В итоге такой недальновидной, рискованной и самоубийственной игры Украина оказалась в том состоянии, в котором находится сейчас – с потерянными территориями, разрушенной экономикой и мягко говоря, сомнительным политическим режимом. Сейчас сама украинская государственность находится под большим вопросом. Многие называют ее "страной-404" (ошибкой – ред.), и здесь есть доля правды", – считает политолог.Переговоры РФ и Украины: в Киеве назвали условия обсуждения территорийГлавная проблема Украины, по мнению эксперта, состоит в том, что в постсоветский период она "забыла свое родство и свои корни, и стала страной манкуртов (манкурт – согласно роману Чингиза Айтматова "Буранный полустанок", взятый в плен человек, превращенный в бездушное рабское создание, полностью подчиненное хозяину и не помнящее ничего из предыдущей жизни – ред.), отказавшись от своей истории и братских отношений с Россией".Празднуют только коррупционеры и эмигрантыПраздновать Украине действительно нечего, но "отмечать" можно, считает руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), политолог и социолог Наталья Киселева. Прежде всего, по ее словам, можно отметить полный крах независимости, полученной при развале Советского Союза. Получив в наследство от СССР большую территорию и значительные ресурсы, Украина "так и не стала государством", – уверена эксперт.Страны НАТО в 2024 году поставили Украине оружия на 50 млрд долларовТакже Украина встречает 34-ю годовщину независимости в состоянии демографической катастрофы, указала социолог. По самым оптимистическим данным, численность населения страны за это время уменьшилась с 52 до 32 миллионов человек. Специалист напомнила, что Украина занимает последнее место в мире по естественному приросту населения, и последнее место в Европе по суммарному коэффициенту рождаемости, и наихудшие в Европе параметры смертности. А ожидаемая продолжительность жизни для украинских мужчин сегодня находится на уровне 1912 года.Именно в русофобии, по ее словам, у Киева "действительно значительные достижения"."Вместо того, чтобы делать ставку на патриотизм, киевская власть по западным лекалам взращивала ненависть к России. Патриоты, конечно, на Украине тоже есть, но это только те, кто любит ее за деньги и/или из-за границы. Таким есть что праздновать. Одни могут радоваться своему обогащению, а другие – тому, что удалось сбежать за рубеж", – считает руководитель крымского филиала ФоРГО.Может ли Украина существовать не как "анти-Россия"Оценивая перспективы украинской государственности, Александр Шатилов выразил мнение, что эта страна уже не может существовать кроме как в формате "анти-России"."Утратив потенциал, Украина во многом сейчас живет только за счет вливаний с Запада. Поэтому чем больше антироссийской риторики и активности, тем больше Украина получает оттуда. Поэтому украинская государственность во многом является фиктивной и существовать в каком-то реально суверенном состоянии и тем более дружеском в отношении России, думаю, она не может", – пояснил политолог.Наталья Киселева солидарна с этой точкой зрения. По ее словам, Украина могла хотя бы играть роль буферного нейтрального государства, но киевская власть выбрала гибельный антироссийский путь, который этому искусственному образованию и был уготован Западом при его создании.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2025

