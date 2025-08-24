https://crimea.ria.ru/20250824/ssha-odobrili-prodazhu-dlya-ukrainy-tysyach-raket-uvelichennogo-radiusa-ataki-1148941914.html

США одобрили продажу для Украины тысяч ракет увеличенного радиуса атаки

США одобрили продажу для Украины тысяч ракет увеличенного радиуса атаки

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. В администрации президента США Дональда Трампа одобрили продажу для Украины более трех тысяч ракет увеличенного радиуса атаки (ERAM), которые могут поступить в ВСУ через шесть недель, пишет РИА Новости со ссылкой на Wall Street Journal.По словам издания, объем этого пакета оружия составил 850 миллионов долларов, он включает также "иные предметы", а большую часть расходов взяли на себя европейские союзники киевских властей.Одобрение сделки было отсрочено, пока Трамп не провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным на Аляске и главой киевского режима Владимиром Зеленским в Вашингтоне, говорится в публикации.Ракеты ERAM имеют радиус действия от 150 до 280 миль (241-450 километров), их использование требует одобрения со стороны Пентагона, отмечает WSJ.Ранее Зеленский анонсировал новые дальнобойные удары по территории России и пообещал жесткие ответы на удары по территории Украины.В июне глава киевского режима заявил, что Украина увеличит объемы собственного производства беспилотников, сосредоточив внимание на разработке дронов-перехватчиков и БПЛА для дальнобойных ударов.В мае Зеленский пообещал бить вглубь России дальнобойными ракетами и дронами, которые произведут на Украине с привлечением "предпринимательской силы" из Европы.Также глава киевского режима потребовал от всех союзников Киева поддержать Украину за счет собственных объемов валового внутреннего продукта. Он призвал дружественные Украине страны в 2026 году выделить по 0,25% от своего ВВП.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

