https://crimea.ria.ru/20250824/ssha-odobrili-prodazhu-dlya-ukrainy-tysyach-raket-uvelichennogo-radiusa-ataki-1148941914.html
США одобрили продажу для Украины тысяч ракет увеличенного радиуса атаки
США одобрили продажу для Украины тысяч ракет увеличенного радиуса атаки - РИА Новости Крым, 24.08.2025
США одобрили продажу для Украины тысяч ракет увеличенного радиуса атаки
В администрации президента США Дональда Трампа одобрили продажу для Украины более трех тысяч ракет увеличенного радиуса атаки (ERAM), которые могут поступить в... РИА Новости Крым, 24.08.2025
2025-08-24T07:52
2025-08-24T07:52
2025-08-24T07:52
новости
сша
дональд трамп
оружие
украина
дальнобойное оружие
поставки западного оружия украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110016/51/1100165133_0:0:3100:1744_1920x0_80_0_0_c2037e178d1a9cbc6ed52fa6811ceb3f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. В администрации президента США Дональда Трампа одобрили продажу для Украины более трех тысяч ракет увеличенного радиуса атаки (ERAM), которые могут поступить в ВСУ через шесть недель, пишет РИА Новости со ссылкой на Wall Street Journal.По словам издания, объем этого пакета оружия составил 850 миллионов долларов, он включает также "иные предметы", а большую часть расходов взяли на себя европейские союзники киевских властей.Одобрение сделки было отсрочено, пока Трамп не провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным на Аляске и главой киевского режима Владимиром Зеленским в Вашингтоне, говорится в публикации.Ракеты ERAM имеют радиус действия от 150 до 280 миль (241-450 километров), их использование требует одобрения со стороны Пентагона, отмечает WSJ.Ранее Зеленский анонсировал новые дальнобойные удары по территории России и пообещал жесткие ответы на удары по территории Украины.В июне глава киевского режима заявил, что Украина увеличит объемы собственного производства беспилотников, сосредоточив внимание на разработке дронов-перехватчиков и БПЛА для дальнобойных ударов.В мае Зеленский пообещал бить вглубь России дальнобойными ракетами и дронами, которые произведут на Украине с привлечением "предпринимательской силы" из Европы.Также глава киевского режима потребовал от всех союзников Киева поддержать Украину за счет собственных объемов валового внутреннего продукта. Он призвал дружественные Украине страны в 2026 году выделить по 0,25% от своего ВВП.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250822/zelenskiy-otkazalsya-ot-vsekh-predlozheniy-trampa-po-uregulirovaniyu--lavrov-1148911197.html
сша
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110016/51/1100165133_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e31f35e7b2c772f6bf112c4a3b0fc283.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, сша, дональд трамп, оружие, украина, дальнобойное оружие, поставки западного оружия украине
США одобрили продажу для Украины тысяч ракет увеличенного радиуса атаки
Продажу для Украины ракет увеличенного радиуса атаки одобрили в администрации Трампа – СМИ
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. В администрации президента США Дональда Трампа одобрили продажу для Украины более трех тысяч ракет увеличенного радиуса атаки (ERAM), которые могут поступить в ВСУ через шесть недель, пишет РИА Новости со ссылкой на Wall Street Journal.
"На этой неделе администрация одобрила продажу 3350 управляемых ракет воздушного базирования ERAM, которые должны прибыть на Украину примерно через шесть недель, сообщили два американских чиновника", – сказано в публикации.
По словам издания, объем этого пакета оружия составил 850 миллионов долларов, он включает также "иные предметы", а большую часть расходов взяли на себя европейские союзники киевских властей.
Одобрение сделки было отсрочено, пока Трамп не провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным на Аляске и главой киевского режима Владимиром Зеленским в Вашингтоне, говорится в публикации.
Ракеты ERAM имеют радиус действия от 150 до 280 миль (241-450 километров), их использование требует одобрения со стороны Пентагона, отмечает WSJ.
"Хотя США не объявляли о планах поставок дополнительных ракет, другие типы вооружения, закупаемые европейскими властями у США, могут помочь Украине... В их числе системы ПВО и управляемые реактивные системы залпового огня (GMLRS) с дальностью 90 миль (145 километров – ред.)", – сказано в публикации.
Ранее Зеленский анонсировал новые дальнобойные удары
по территории России и пообещал жесткие ответы на удары по территории Украины.
В июне глава киевского режима заявил
, что Украина увеличит объемы собственного производства беспилотников, сосредоточив внимание на разработке дронов-перехватчиков и БПЛА для дальнобойных ударов.
В мае Зеленский пообещал
бить вглубь России дальнобойными ракетами и дронами, которые произведут на Украине с привлечением "предпринимательской силы" из Европы.
Также глава киевского режима потребовал от всех союзников Киева поддержать Украину за счет собственных объемов валового внутреннего продукта
. Он призвал дружественные Украине страны в 2026 году выделить по 0,25% от своего ВВП.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.