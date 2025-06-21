https://crimea.ria.ru/20250621/zelenskiy-potreboval-ot-soyuznikov-chast-ikh-vvp-na-oboronku-ukrainy-1147401669.html

Зеленский потребовал от союзников часть их ВВП на "оборонку" Украины

Зеленский потребовал от союзников часть их ВВП на "оборонку" Украины - РИА Новости Крым, 21.06.2025

Зеленский потребовал от союзников часть их ВВП на "оборонку" Украины

Владимир Зеленский потребовал от всех союзников Киева поддержать Украину за счет собственных объемов валового внутреннего продукта (ВВП), пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 21.06.2025

2025-06-21T16:25

2025-06-21T16:25

2025-06-21T16:28

владимир зеленский

украина

в мире

коллективный запад

всу (вооруженные силы украины)

новости

экономика

ввп (валовый внутренний продукт)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. Владимир Зеленский потребовал от всех союзников Киева поддержать Украину за счет собственных объемов валового внутреннего продукта (ВВП), пишет РИА Новости.Прошедший на этой неделе в Канаде саммит G7 продемонстрировал ослабление позиций Украины на международной арене и изменение приоритетов внешней политики США, заявил РИА Новости Крым политолог-американист Малек Дудаков. Он отметил, что противоречия между Америкой и европейскими союзниками остаются нерешенными, а Вашингтон демонстрирует явный разворот в сторону Ближнего Востока.Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США в 2026 году сократят средства, предназначенные для закупки нового вооружения Украине. Он связал такое решение с позицией администрации президента США Дональда Трампа. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ООН урезала помощь беженцам с УкраиныПередаст ли Германия ракеты Taurus Киеву – заявление министра обороны ФРГКанада передаст Киеву новый пакет военной помощи на 25,5 млн долларов

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зеленский, украина, в мире, коллективный запад, всу (вооруженные силы украины), новости, экономика, ввп (валовый внутренний продукт)