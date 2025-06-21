Зеленский потребовал от союзников часть их ВВП на "оборонку" Украины
Зеленский призвал союзников выделить 0,25 процента ВВП на поддержку Украины в 2026 году
16:25 21.06.2025 (обновлено: 16:28 21.06.2025)
© AP Photo Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленски
© AP Photo Evgeniy Maloletka
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. Владимир Зеленский потребовал от всех союзников Киева поддержать Украину за счет собственных объемов валового внутреннего продукта (ВВП), пишет РИА Новости.
"Только в этом году на поддержку оборонной промышленности Украины было выделено 43 миллиарда долларов. В следующем году мы призываем каждого союзника выделить на это 0,25% от своего ВВП. Потому что поддержка обороны Украины означает поддержку безопасности Европы", — заявил он.
Прошедший на этой неделе в Канаде саммит G7 продемонстрировал ослабление позиций Украины на международной арене и изменение приоритетов внешней политики США, заявил РИА Новости Крым политолог-американист Малек Дудаков. Он отметил, что противоречия между Америкой и европейскими союзниками остаются нерешенными, а Вашингтон демонстрирует явный разворот в сторону Ближнего Востока.
Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США в 2026 году сократят средства, предназначенные для закупки нового вооружения Украине. Он связал такое решение с позицией администрации президента США Дональда Трампа.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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