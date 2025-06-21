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Зеленский потребовал от союзников часть их ВВП на "оборонку" Украины - РИА Новости Крым, 21.06.2025
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Зеленский потребовал от союзников часть их ВВП на "оборонку" Украины
Зеленский потребовал от союзников часть их ВВП на "оборонку" Украины - РИА Новости Крым, 21.06.2025
Зеленский потребовал от союзников часть их ВВП на "оборонку" Украины
Владимир Зеленский потребовал от всех союзников Киева поддержать Украину за счет собственных объемов валового внутреннего продукта (ВВП), пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 21.06.2025
2025-06-21T16:25
2025-06-21T16:28
владимир зеленский
украина
в мире
коллективный запад
всу (вооруженные силы украины)
новости
экономика
ввп (валовый внутренний продукт)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. Владимир Зеленский потребовал от всех союзников Киева поддержать Украину за счет собственных объемов валового внутреннего продукта (ВВП), пишет РИА Новости.Прошедший на этой неделе в Канаде саммит G7 продемонстрировал ослабление позиций Украины на международной арене и изменение приоритетов внешней политики США, заявил РИА Новости Крым политолог-американист Малек Дудаков. Он отметил, что противоречия между Америкой и европейскими союзниками остаются нерешенными, а Вашингтон демонстрирует явный разворот в сторону Ближнего Востока.Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США в 2026 году сократят средства, предназначенные для закупки нового вооружения Украине. Он связал такое решение с позицией администрации президента США Дональда Трампа. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ООН урезала помощь беженцам с УкраиныПередаст ли Германия ракеты Taurus Киеву – заявление министра обороны ФРГКанада передаст Киеву новый пакет военной помощи на 25,5 млн долларов
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РИА Новости Крым
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владимир зеленский, украина, в мире, коллективный запад, всу (вооруженные силы украины), новости, экономика, ввп (валовый внутренний продукт)
Зеленский потребовал от союзников часть их ВВП на "оборонку" Украины

Зеленский призвал союзников выделить 0,25 процента ВВП на поддержку Украины в 2026 году

16:25 21.06.2025 (обновлено: 16:28 21.06.2025)
 
© AP Photo Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленски
Владимир Зеленски - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© AP Photo Evgeniy Maloletka
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. Владимир Зеленский потребовал от всех союзников Киева поддержать Украину за счет собственных объемов валового внутреннего продукта (ВВП), пишет РИА Новости.

"Только в этом году на поддержку оборонной промышленности Украины было выделено 43 миллиарда долларов. В следующем году мы призываем каждого союзника выделить на это 0,25% от своего ВВП. Потому что поддержка обороны Украины означает поддержку безопасности Европы", — заявил он.

Прошедший на этой неделе в Канаде саммит G7 продемонстрировал ослабление позиций Украины на международной арене и изменение приоритетов внешней политики США, заявил РИА Новости Крым политолог-американист Малек Дудаков. Он отметил, что противоречия между Америкой и европейскими союзниками остаются нерешенными, а Вашингтон демонстрирует явный разворот в сторону Ближнего Востока.
Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США в 2026 году сократят средства, предназначенные для закупки нового вооружения Украине. Он связал такое решение с позицией администрации президента США Дональда Трампа.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Владимир ЗеленскийУкраинаВ миреКоллективный ЗападВСУ (Вооруженные силы Украины)НовостиЭкономикаВВП (Валовый внутренний продукт)
 
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