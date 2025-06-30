https://crimea.ria.ru/20250630/zelenskiy-anonsiroval-uvelichenie-proizvodstva-dalnoboynykh-dronov-1147607777.html

Зеленский анонсировал увеличение производства дальнобойных дронов

Зеленский анонсировал увеличение производства дальнобойных дронов - РИА Новости Крым, 30.06.2025

Зеленский анонсировал увеличение производства дальнобойных дронов

Украина увеличит объемы собственного производства беспилотников, сосредоточив внимание на разработке дронов-перехватчиков и БПЛА для дальнобойных ударов. Об... РИА Новости Крым, 30.06.2025

2025-06-30T22:03

2025-06-30T22:03

2025-06-30T22:32

владимир зеленский

новости

украина

оружие

беспилотник (бпла, дрон)

новости сво

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июня – РИА Новости Крым. Украина увеличит объемы собственного производства беспилотников, сосредоточив внимание на разработке дронов-перехватчиков и БПЛА для дальнобойных ударов. Об этом в своем официальном Telegram-канале заявил Владимир Зеленский.Зеленский подчеркнул, что Украина продолжит привлекать инвестиции в военную промышленность и обсудит этот вопрос с партнерами. В центре внимания – технологии, способные сдержать наступательные действия российской армии.Ранее глава киевского режима потребовал от всех союзников Киева поддержать Украину за счет собственных объемов валового внутреннего продукта. Он призвал дружественные страны в 2026 году выделить по 0,25% от своего ВВП.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Кинжалы" нанесли массированный удар по нефтезаводам и ВПК УкраиныЗеленский потребовал от союзников часть их ВВП на "оборонку" УкраиныТрамп сделал заявление о Patriot для Украины

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зеленский, новости, украина, оружие, беспилотник (бпла, дрон), новости сво, всу (вооруженные силы украины)