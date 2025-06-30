Зеленский анонсировал увеличение производства дальнобойных дронов
Зеленский анонсировал увеличение производства дальнобойных дронов
22:03 30.06.2025 (обновлено: 22:32 30.06.2025)
© Telegram Владимир ЗеленскийБоевик ВСУ запускает беспилотник
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июня – РИА Новости Крым. Украина увеличит объемы собственного производства беспилотников, сосредоточив внимание на разработке дронов-перехватчиков и БПЛА для дальнобойных ударов. Об этом в своем официальном Telegram-канале заявил Владимир Зеленский.
"Будет больше нашего собственного производства. Сегодня мы обсудили и все, что касается заказов, что касается контрактов, и полные возможности нашего производства. Приоритет – дроны, дроны-перехватчики и дроны для дальнобойных ударов", – заявил глава киевского режима.
Зеленский подчеркнул, что Украина продолжит привлекать инвестиции в военную промышленность и обсудит этот вопрос с партнерами. В центре внимания – технологии, способные сдержать наступательные действия российской армии.
"Россия вкладывается в беспилотную составляющую, Россия планирует увеличивать количество дронов. Мы готовим наше противодействие", – сказал Зеленский.
Ранее глава киевского режима потребовал от всех союзников Киева поддержать Украину за счет собственных объемов валового внутреннего продукта. Он призвал дружественные страны в 2026 году выделить по 0,25% от своего ВВП.
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