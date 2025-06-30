Рейтинг@Mail.ru
Зеленский анонсировал увеличение производства дальнобойных дронов - РИА Новости Крым, 30.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250630/zelenskiy-anonsiroval-uvelichenie-proizvodstva-dalnoboynykh-dronov-1147607777.html
Зеленский анонсировал увеличение производства дальнобойных дронов
Зеленский анонсировал увеличение производства дальнобойных дронов - РИА Новости Крым, 30.06.2025
Зеленский анонсировал увеличение производства дальнобойных дронов
Украина увеличит объемы собственного производства беспилотников, сосредоточив внимание на разработке дронов-перехватчиков и БПЛА для дальнобойных ударов. Об... РИА Новости Крым, 30.06.2025
2025-06-30T22:03
2025-06-30T22:32
владимир зеленский
новости
украина
оружие
беспилотник (бпла, дрон)
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/1e/1145322417_0:0:1162:654_1920x0_80_0_0_59cd0a5ea9f6f954ca97034a91a5b7ac.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июня – РИА Новости Крым. Украина увеличит объемы собственного производства беспилотников, сосредоточив внимание на разработке дронов-перехватчиков и БПЛА для дальнобойных ударов. Об этом в своем официальном Telegram-канале заявил Владимир Зеленский.Зеленский подчеркнул, что Украина продолжит привлекать инвестиции в военную промышленность и обсудит этот вопрос с партнерами. В центре внимания – технологии, способные сдержать наступательные действия российской армии.Ранее глава киевского режима потребовал от всех союзников Киева поддержать Украину за счет собственных объемов валового внутреннего продукта. Он призвал дружественные страны в 2026 году выделить по 0,25% от своего ВВП.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Кинжалы" нанесли массированный удар по нефтезаводам и ВПК УкраиныЗеленский потребовал от союзников часть их ВВП на "оборонку" УкраиныТрамп сделал заявление о Patriot для Украины
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/1e/1145322417_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_337975343ceb0636fea9d56d816931c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир зеленский, новости, украина, оружие, беспилотник (бпла, дрон), новости сво, всу (вооруженные силы украины)
Зеленский анонсировал увеличение производства дальнобойных дронов

Зеленский анонсировал увеличение производства дальнобойных дронов

22:03 30.06.2025 (обновлено: 22:32 30.06.2025)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийБоевик ВСУ запускает беспилотник
Боевик ВСУ запускает беспилотник
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июня – РИА Новости Крым. Украина увеличит объемы собственного производства беспилотников, сосредоточив внимание на разработке дронов-перехватчиков и БПЛА для дальнобойных ударов. Об этом в своем официальном Telegram-канале заявил Владимир Зеленский.

"Будет больше нашего собственного производства. Сегодня мы обсудили и все, что касается заказов, что касается контрактов, и полные возможности нашего производства. Приоритет – дроны, дроны-перехватчики и дроны для дальнобойных ударов", – заявил глава киевского режима.

Зеленский подчеркнул, что Украина продолжит привлекать инвестиции в военную промышленность и обсудит этот вопрос с партнерами. В центре внимания – технологии, способные сдержать наступательные действия российской армии.

"Россия вкладывается в беспилотную составляющую, Россия планирует увеличивать количество дронов. Мы готовим наше противодействие", – сказал Зеленский.

Ранее глава киевского режима потребовал от всех союзников Киева поддержать Украину за счет собственных объемов валового внутреннего продукта. Он призвал дружественные страны в 2026 году выделить по 0,25% от своего ВВП.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
"Кинжалы" нанесли массированный удар по нефтезаводам и ВПК Украины
Зеленский потребовал от союзников часть их ВВП на "оборонку" Украины
Трамп сделал заявление о Patriot для Украины
 
Владимир ЗеленскийНовостиУкраинаОружиеБеспилотник (БПЛА, дрон)Новости СВОВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:35Первый месяц лета: фотографический июнь
22:22Крымский мост открыт
22:12Морской транспорт Севастополя возобновил работу
22:03Зеленский анонсировал увеличение производства дальнобойных дронов
21:55Территорию ЛНР полностью освободили
21:50Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе
21:38Над морем и сушей – какими беспилотниками атакуют Крым и как их сбивают
21:21Воздушную тревогу объявили в Севастополе
21:16В Севастополе перекрыли рейд
21:08Крымский мост закрыт
20:56В Симферополе тестируют режим исключительно безналичной оплаты проезда
20:28Сколько школ отремонтируют в Севастополе в этом и следующем году
20:11В Крыму модернизируют систему здравоохранения – что изменится
19:56В Херсонской области утвердили новые меры поддержки ветеранов труда
19:33Киселев: задержание сотрудников Sputnik в Баку – несправедливость
19:10Участников СВО хотят освободить от госпошлины при обращении в суд
18:56Вкусный Крым: чем знаменит полуостров
18:35Летом в Севастополе бесплатно научат плавать и танцевать
18:10Пять городов Крыма вошли в топ-направлений по бронированию отелей
17:53Донбасс и Новороссия к 2030 году должны выйти на среднероссийский уровень
Лента новостейМолния