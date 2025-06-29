Рейтинг@Mail.ru
"Кинжалы" нанесли массированный удар по нефтезаводам и ВПК Украины - РИА Новости Крым, 29.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250629/kinzhaly-nanesli-massirovannyy-udar-po-neftezavodam-i-vpk-ukrainy-1147568499.html
"Кинжалы" нанесли массированный удар по нефтезаводам и ВПК Украины
"Кинжалы" нанесли массированный удар по нефтезаводам и ВПК Украины - РИА Новости Крым, 29.06.2025
"Кинжалы" нанесли массированный удар по нефтезаводам и ВПК Украины
Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили в Минобороны... РИА Новости Крым, 29.06.2025
2025-06-29T12:08
2025-06-29T12:13
новости сво
министерство обороны рф
удары по украине
вооруженные силы россии
потери всу
гиперзвуковые ракеты "кинжал"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/17/1133012855_0:253:1754:1240_1920x0_80_0_0_ff3ec37a0c59d78bfe26f664dd1b88b3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.По данным военного ведомства, удар был нанесен по Украине в ночь на воскресенье.В Минобороны подтвердили, что цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены.Серия взрывов прогремела ночью и утром в воскресенье в нескольких областях Украины. О "прилетах" сообщили власти Киева, Харькова, Львова, Полтавы, а также подконтрольных частей Херсонской и Запорожской областей. Ночью было громко в Николаеве, Кременчуге и Ивано-Франковске. В Киеве воздушную тревогу объявили вечером в субботу. В течение ночи ПВО работали над Оболонью, сообщал мэр украинской столицы Виталий Кличко.После этого Владимир Зеленский сообщил о крушении истребителя F-16 и гибели пилота.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/17/1133012855_74:0:1727:1240_1920x0_80_0_0_aac5948e500dea49af982d1aaa48a2bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, министерство обороны рф, удары по украине, вооруженные силы россии, потери всу , гиперзвуковые ракеты "кинжал"
"Кинжалы" нанесли массированный удар по нефтезаводам и ВПК Украины

"Кинжалы" нанесли массированный удар по нефтеперерабатывающим предприятиям и ВПК Украины

12:08 29.06.2025 (обновлено: 12:13 29.06.2025)
 
© РИА Новости КрымРакета "Кинжал"
Ракета Кинжал - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным военного ведомства, удар был нанесен по Украине в ночь на воскресенье.
"Нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, в том числе аэробаллистическим гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал", а также беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса и нефтеперерабатывающим предприятиям Украины", - сказано в сообщении.
В Минобороны подтвердили, что цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены.
Серия взрывов прогремела ночью и утром в воскресенье в нескольких областях Украины. О "прилетах" сообщили власти Киева, Харькова, Львова, Полтавы, а также подконтрольных частей Херсонской и Запорожской областей. Ночью было громко в Николаеве, Кременчуге и Ивано-Франковске. В Киеве воздушную тревогу объявили вечером в субботу. В течение ночи ПВО работали над Оболонью, сообщал мэр украинской столицы Виталий Кличко.
После этого Владимир Зеленский сообщил о крушении истребителя F-16 и гибели пилота.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Новости СВОМинистерство обороны РФУдары по УкраинеВооруженные силы РоссииПотери ВСУГиперзвуковые ракеты "Кинжал"
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:09Крымский мост сейчас: обстановка к этому часу
12:52Горят "Казаки" и турецкие Kirpi – колоссальные потери Киева за сутки
12:39В Кремле назвали санкции против России обоюдоострым оружием
12:11Еще один населенный пункт освобожден в Донбассе
12:08"Кинжалы" нанесли массированный удар по нефтезаводам и ВПК Украины
11:54Лавров сделал заявление об урегулировании украинского кризиса
11:37Новая атака ВСУ на Брянск – ранены двое
11:24Вы нужны родному городу: Развожаев поздравил выпускников Севастополя
11:05Крымский мост сейчас: очередь выросла в четыре раза
10:33Истребитель F-16 разбился во время атаки на Украину сегодня
10:21Беспорядки в Сербии – что происходит в Белграде
10:04В Крыму с 1 июля подорожает электроэнергия
09:35Атомные ледоколы и защита: Путин обозначил цели судостроительной отрасли
09:18Крымский мост - ситуация утром в воскресенье
09:12Удары по Украине сегодня: взрывы прогремели от Киева до Львова
08:57"Achtung, Tschоub!": память о герое Крыма в День партизан и подпольщиков
08:34Съехал с дороги и перевернулся: водитель питбайка погиб в Севастополе
08:07В Севастополе непогода остановила паром
07:3790% износа: в Крыму из аварийного дома не расселяют людей
07:12Беспилотник уничтожен над Крымом
Лента новостейМолния