"Кинжалы" нанесли массированный удар по нефтезаводам и ВПК Украины
"Кинжалы" нанесли массированный удар по нефтеперерабатывающим предприятиям и ВПК Украины
12:08 29.06.2025 (обновлено: 12:13 29.06.2025)
© РИА Новости КрымРакета "Кинжал"
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным военного ведомства, удар был нанесен по Украине в ночь на воскресенье.
"Нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, в том числе аэробаллистическим гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал", а также беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса и нефтеперерабатывающим предприятиям Украины", - сказано в сообщении.
В Минобороны подтвердили, что цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены.
Серия взрывов прогремела ночью и утром в воскресенье в нескольких областях Украины. О "прилетах" сообщили власти Киева, Харькова, Львова, Полтавы, а также подконтрольных частей Херсонской и Запорожской областей. Ночью было громко в Николаеве, Кременчуге и Ивано-Франковске. В Киеве воздушную тревогу объявили вечером в субботу. В течение ночи ПВО работали над Оболонью, сообщал мэр украинской столицы Виталий Кличко.
После этого Владимир Зеленский сообщил о крушении истребителя F-16 и гибели пилота.
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