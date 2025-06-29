https://crimea.ria.ru/20250629/kinzhaly-nanesli-massirovannyy-udar-po-neftezavodam-i-vpk-ukrainy-1147568499.html

"Кинжалы" нанесли массированный удар по нефтезаводам и ВПК Украины

"Кинжалы" нанесли массированный удар по нефтезаводам и ВПК Украины - РИА Новости Крым, 29.06.2025

"Кинжалы" нанесли массированный удар по нефтезаводам и ВПК Украины

Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили в Минобороны... РИА Новости Крым, 29.06.2025

2025-06-29T12:08

2025-06-29T12:08

2025-06-29T12:13

новости сво

министерство обороны рф

удары по украине

вооруженные силы россии

потери всу

гиперзвуковые ракеты "кинжал"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.По данным военного ведомства, удар был нанесен по Украине в ночь на воскресенье.В Минобороны подтвердили, что цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены.Серия взрывов прогремела ночью и утром в воскресенье в нескольких областях Украины. О "прилетах" сообщили власти Киева, Харькова, Львова, Полтавы, а также подконтрольных частей Херсонской и Запорожской областей. Ночью было громко в Николаеве, Кременчуге и Ивано-Франковске. В Киеве воздушную тревогу объявили вечером в субботу. В течение ночи ПВО работали над Оболонью, сообщал мэр украинской столицы Виталий Кличко.После этого Владимир Зеленский сообщил о крушении истребителя F-16 и гибели пилота.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, удары по украине, вооруженные силы россии, потери всу , гиперзвуковые ракеты "кинжал"