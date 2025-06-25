https://crimea.ria.ru/20250625/tramp-sdelal-zayavlenie-o-patriot-dlya-ukrainy-1147494675.html
Трамп сделал заявление о Patriot для Украины
Трамп сделал заявление о Patriot для Украины - РИА Новости Крым, 25.06.2025
Трамп сделал заявление о Patriot для Украины
Президент США Дональд Трамп заявил, что решение о дополнительном финансировании Украины еще не принято, при этом Штаты рассмотрят возможность отправки Киеву... РИА Новости Крым, 25.06.2025
2025-06-25T18:52
2025-06-25T18:52
2025-06-25T18:52
дональд трамп
сша
украина
поставки западного оружия украине
в мире
новости сво
patriot (зенитный ракетный комплекс)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июня – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что решение о дополнительном финансировании Украины еще не принято, при этом Штаты рассмотрят возможность отправки Киеву дополнительных зенитно-ракетных комплексов Patriot. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на выступление американского лидера на пресс-конференции по итогам саммита НАТО.При этом он отметил, что решения о дополнительном финансировании Украины будет принято позже."Что касается денег - посмотрим, как все сложится. Здесь много энтузиазма", – сказал он.Ранее страны НАТО на саммите подтвердили готовность продолжать поддержку Киева, однако формулировки в итоговом коммюнике были сдержанными.24 мая в Минобороны РФ сообщили, что расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" нанесли групповой ракетный удар по контейнеровозу и складу контейнеров в порту Одессы. На судне находилось около 100 контейнеров с грузом военного назначения, в том числе БЭКи, беспилотники и боеприпасы. В результате попадания произошли детонация боеприпасов и пожар.После этого представитель командования военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат в интервью французским СМИ признал, что расчетам американских зенитно-ракетных комплексов Patriot очень сложно поражать российские оперативно-тактические ракеты "Искандер", которые успешно обходят украинскую ПВО.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Страны НАТО смягчили риторику в адрес России – итоги саммита в ГаагеЗеленский потребовал от союзников часть их ВВП на "оборонку" УкраиныПутин: мы не допустим наличия у Украины угрожающих РФ вооруженных сил
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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дональд трамп, сша, украина, поставки западного оружия украине, в мире, новости сво, patriot (зенитный ракетный комплекс), новости
Трамп сделал заявление о Patriot для Украины
США рассмотрят возможность поставки Украине комплексов Patriot – Трамп
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июня – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что решение о дополнительном финансировании Украины еще не принято, при этом Штаты рассмотрят возможность отправки Киеву дополнительных зенитно-ракетных комплексов Patriot. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на выступление американского лидера на пресс-конференции по итогам саммита НАТО.
"Они действительно хотят получить ракеты-перехватчики, как их называют – комплексы Patriot. Мы посмотрим, сможем ли предоставить им часть из них", – заявил глава Белого дома.
При этом он отметил, что решения о дополнительном финансировании Украины будет принято позже.
"Что касается денег - посмотрим, как все сложится. Здесь много энтузиазма", – сказал он.
Ранее страны НАТО на саммите подтвердили готовность продолжать поддержку Киева
, однако формулировки в итоговом коммюнике были сдержанными.
24 мая в Минобороны РФ сообщили, что расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" нанесли групповой ракетный удар по контейнеровозу и складу контейнеров в порту Одессы
. На судне находилось около 100 контейнеров с грузом военного назначения, в том числе БЭКи, беспилотники и боеприпасы. В результате попадания произошли детонация боеприпасов и пожар.
После этого представитель командования военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат в интервью французским СМИ признал, что расчетам американских зенитно-ракетных комплексов Patriot очень сложно поражать российские оперативно-тактические ракеты "Искандер", которые успешно обходят украинскую ПВО.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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