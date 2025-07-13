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Зеленский анонсировал новые дальнобойные удары по России - РИА Новости Крым, 13.07.2025
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Зеленский анонсировал новые дальнобойные удары по России
Зеленский анонсировал новые дальнобойные удары по России - РИА Новости Крым, 13.07.2025
Зеленский анонсировал новые дальнобойные удары по России
Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новые дальнобойные удары по территории России. Об этом он заявил по итогам совещания с военными и... РИА Новости Крым, 13.07.2025
2025-07-13T20:41
2025-07-13T21:16
владимир зеленский
новости
дальнобойное оружие
украина
удары дальнобойными ракетами вглубь россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новые дальнобойные удары по территории России. Об этом он заявил по итогам совещания с военными и министром обороны Украины.Зеленский отметил, что в Киеве видят развитие наступательных действий России и обсудил ситуацию с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и начальником Генштаба Андреем Гнатовым.И пообещал жесткие ответы на удары по территории Украины.Также Зеленский рассказал о подготовке к визиту на Украину спецпосланника президента США Дональда Трампа Кита Келлога и о работе по поставкам оружия и масштабированию его совместного производства."Сейчас около 40% оружия производится на Украине. И наша задача – ощутимо увеличить этот показатель. В этом контексте будут реализованы необходимые изменения, в частности, регуляторные, финансовые и кадровые", – сказал Зеленский.В июне глава киевского режима заявил, что Украина увеличит объемы собственного производства беспилотников, сосредоточив внимание на разработке дронов-перехватчиков и БПЛА для дальнобойных ударов.В мае Зеленский пообещал бить вглубь России дальнобойными ракетами и дронами, которые произведут на Украине с привлечением "предпринимательской силы" из Европы.Ранее глава киевского режима потребовал от всех союзников Киева поддержать Украину за счет собственных объемов валового внутреннего продукта. Он призвал дружественные Украине страны в 2026 году выделить по 0,25% от своего ВВП.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Снятие ограничений на удары вглубь России загонит Берлин в яму – МИДДля чего Запад снял ограничения на удары вглубь России – мнениеРешение по дальнобойному оружию для Киева: эксперт оценил слова Мерца
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РИА Новости Крым
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владимир зеленский, новости, дальнобойное оружие, украина, удары дальнобойными ракетами вглубь россии
Зеленский анонсировал новые дальнобойные удары по России

Новые дальнобойные удары по РФ анонсировал Зеленский после совещания с командованием ВСУ

20:41 13.07.2025 (обновлено: 21:16 13.07.2025)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийСовещание у главы киевского режима Владимира Зеленского
Совещание у главы киевского режима Владимира Зеленского
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новые дальнобойные удары по территории России. Об этом он заявил по итогам совещания с военными и министром обороны Украины.
Зеленский отметил, что в Киеве видят развитие наступательных действий России и обсудил ситуацию с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и начальником Генштаба Андреем Гнатовым.

"Наши подразделения будут делать все для переноса войны на российскую территорию. Готовим новые наши дальнобойные удары", – сказал глава киевского режима.

И пообещал жесткие ответы на удары по территории Украины.
Также Зеленский рассказал о подготовке к визиту на Украину спецпосланника президента США Дональда Трампа Кита Келлога и о работе по поставкам оружия и масштабированию его совместного производства.
"Сейчас около 40% оружия производится на Украине. И наша задача – ощутимо увеличить этот показатель. В этом контексте будут реализованы необходимые изменения, в частности, регуляторные, финансовые и кадровые", – сказал Зеленский.
В июне глава киевского режима заявил, что Украина увеличит объемы собственного производства беспилотников, сосредоточив внимание на разработке дронов-перехватчиков и БПЛА для дальнобойных ударов.
В мае Зеленский пообещал бить вглубь России дальнобойными ракетами и дронами, которые произведут на Украине с привлечением "предпринимательской силы" из Европы.
Ранее глава киевского режима потребовал от всех союзников Киева поддержать Украину за счет собственных объемов валового внутреннего продукта. Он призвал дружественные Украине страны в 2026 году выделить по 0,25% от своего ВВП.
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Читайте также на РИА Новости Крым:
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Для чего Запад снял ограничения на удары вглубь России – мнение
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Владимир ЗеленскийНовостиДальнобойное оружиеУкраинаУдары дальнобойными ракетами вглубь России
 
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