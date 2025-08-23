https://crimea.ria.ru/20250823/peregovory-rf-i-ukrainy-v-kieve-nazvali-usloviya-obsuzhdeniya-territoriy-1148931671.html

Переговоры РФ и Украины: в Киеве назвали условия обсуждения территорий

Переговоры РФ и Украины: в Киеве назвали условия обсуждения территорий - РИА Новости Крым, 23.08.2025

Переговоры РФ и Украины: в Киеве назвали условия обсуждения территорий

Глава киевского режима Владимир Зеленский готов обсуждать территориальные вопросы на возможной встрече с президентом России Владимиром Путиным на основе текущей

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский готов обсуждать территориальные вопросы на возможной встрече с президентом России Владимиром Путиным на основе текущей линии соприкосновения. Об этом заявил первый замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица в интервью американскому телеканалу NBC.Кислица добавил, что в вопросе территорий Зеленский якобы "руководствуется законодательством Украины и мнением украинской общественности", которая, по словам первого замглавы МИД, "категорически против обмена земель на мир".Украинский дипломат добавил, что первый проект гарантий безопасности для Украины может быть готов уже в начале следующей недели."Затем политическому руководству нужно будет решить, как работать с этими проектами с политической стороны", - заключил он.Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что встреча Путина и Зеленского не запланирована. По его словам, российский лидер будет к ней готов, когда для этого появится повестка, но этой повестки "пока вовсе нет".Министр иностранных дел России добавил, что активность Зеленского по организации саммита с президентом РФ Владимиром Путиным направлена на создание видимости конструктивного подхода, но на деле лишь подменяет реальную работу по урегулированию конфликта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия делает все для прекращения начатой Украиной войны – Путин Трамп обозначил вероятные сроки новых переговоров по Украине Зеленский отказался от всех предложений Трампа по урегулированию – Лавров

