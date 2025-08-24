https://crimea.ria.ru/20250824/igra-s-dvoynym-dnom--zachem-tramp-daet-kievu-dalnoboynye-rakety-eram-1148949283.html

Игра с двойным дном – зачем Трамп дает Киеву дальнобойные ракеты ERAM

Поставки американских дальнобойных ракет ERAM для Киева нужны президенту США Дональду Трампу для шантажа. Кроме того, США традиционно зарабатывают на конфликте. РИА Новости Крым, 24.08.2025

мнения

эксклюзивы риа новости крым

андрей манойло

сша

дональд трамп

дальнобойное оружие

украина

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Поставки американских дальнобойных ракет ERAM для Киева нужны президенту США Дональду Трампу для шантажа. Кроме того, США традиционно зарабатывают на конфликте. Такое мнение РИА Новости Крым выразил доктор политических наук, профессор факультета политологии МГУ им. Ломоносова, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter Андрей Манойло.В администрации президента США Дональда Трампа одобрили продажу для Украины более трех тысяч ракет увеличенного радиуса атаки (ERAM), которые могут поступить в ВСУ через шесть недель, сообщал ранее в восркесенье Wall Street Journal.Игры Трампа"Миротворчество" Америки во многих случаях приводит не к затуханию конфликтов, а к их разрастанию. История говорит об этом. Страна, которая стремится к миру, не будет предоставлять в руки агрессора такие арсеналы. По крайней мере, не должна этого делать. Следовательно, игра Дональда Трампа имеет двойное или даже тройное дно", – убежден Манойло.По его словам, играть в миротворца Трамп может ровно до того момента, пока не получит Нобелевскую премию мира и не запишет себе в актив "урегулирование" по Украине. После его интерес вновь вернется исключительно в русло получения материальной прибыли от конфликта. При этом ракеты увеличенной дальности могут стать фактором шантажа, если РФ не пойдет на условия, выгодные США."Он всегда может сказать, что ракеты, поступившие на Украину, не летят в сторону России исключительно потому, что там действует особый порядок одобрения ударов именно этими ракетами по целям на территории РФ. Администрация президента США на самом деле ввела такой порядок и Киев не имеет права запустить ни одну из этих ракет без согласования со Штатами. Трамп, если ему не удастся склонить РФ на свои условия, вполне может заявить, что в таком случае будет давать разрешения на удары. А ракеты к этому моменту уже будут частично находиться на территории Украины", – говорит политолог.Долги и ракеты"Европа здесь просто дойная корова. Она урезает свои социальные программы, выкраивает сотни миллионов евро и на эти деньги покупает у американских производителей американские изделия втридорога. Есть, правда, мнение о том, что киевскому режиму передают эти изделия тоже в кредит с большой наценкой. Я думаю, что это распространяется не на всю номенклатуру", – продолжает эксперт.Однако, по его словам, и того, что украинцы получают в кредит, хватит для того, чтобы отобрать у страны весь оставшийся ресурс: землю, вплоть до черноземов, промышленные объекты, еще не перешедшие в руки зарубежного капитала"Этим будут расплачиваться, в том числе, и будущие украинские граждане, если вообще к тому моменту еще будет существовать сама Украина. Что касается опасности этих ракет, нет такой ракеты, которую бы не перехватывали средства ПВО. Если будут использовать, мы их будем сбивать. Другое дело – максимальная дальность до 450 километров – это серьезно. Но надо сказать, что у нас тоже есть изделия, которые могут лететь на это расстояние. Поэтому здесь поводов для паники нет", – считает Манойло.Глава киевского режима Владимир Зеленский ранее анонсировал новые дальнобойные удары по территории России. Украинские подразделения будут делать все для переноса войны на российскую территорию, заявлял он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Германия финансировала производство Киевом дальнобойных ракет "Сапсан"Решение по дальнобойному оружию для Киева: эксперт оценил слова МерцаВСУ получили миллион крупнокалиберных снарядов от Чехии

сша

украина

мнения, андрей манойло, сша, дональд трамп, дальнобойное оружие, украина