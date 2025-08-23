Рейтинг@Mail.ru
Ущерб на 14 млн: виновника крупного пожара в Крыму будут судить - РИА Новости Крым, 23.08.2025
Ущерб на 14 млн: виновника крупного пожара в Крыму будут судить
Ущерб на 14 млн: виновника крупного пожара в Крыму будут судить - РИА Новости Крым, 23.08.2025
Ущерб на 14 млн: виновника крупного пожара в Крыму будут судить
Прокуратура Крыма направила в суд уголовное дело в отношении 55-летнего мужчины, по вине которого этим летом вспыхнул крупный ландшафтный пожар на горе Кастель
пожар
алушта
происшествия
прокуратура республики крым
крым
новости крыма
противопожарный режим
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма направила в суд уголовное дело в отношении 55-летнего мужчины, по вине которого этим летом вспыхнул крупный ландшафтный пожар на горе Кастель в Алуште. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.Пламя распространилось вверх по склону горы Кастель. Пожар удалось потушить лишь 2 июля. Его площадь, по данным прокуратуры, составила более семи гектаров, а причиненный лесным насаждениям ущерб оценивается в 14 миллионов рублей.Пожар в поселке Лазурное под Алуштой начался в днем 29 июня. Сообщалось, что загорелись сухая трава, кустарники. Изначально площадь пожара составляла один гектар. Позже огонь из-за сильного ветра распространился на площади до пяти гектаров. Впоследствии площадь пожара увеличилась.К тушению подключили два вертолета. К утру 30 июня пожар локализовали, а 2 июля окончательно потушили.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
алушта
крым
пожар, алушта, происшествия, прокуратура республики крым, крым, новости крыма, противопожарный режим
Ущерб на 14 млн: виновника крупного пожара в Крыму будут судить

В Крыму будут судить виновника крупного природного пожара на горе Кастель в Алуште

13:07 23.08.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма направила в суд уголовное дело в отношении 55-летнего мужчины, по вине которого этим летом вспыхнул крупный ландшафтный пожар на горе Кастель в Алуште. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"29 июня 2025 года 55-летний обвиняемый, находясь на отдыхе в частном домовладении в селе Лазурное, проигнорировав требования пожарной безопасности, развел открытый огонь в переносном мангале возле ограждения, в результате чего допустил возгорание сухой растительности за пределами домовладения", - говорится в сообщении.
Пламя распространилось вверх по склону горы Кастель. Пожар удалось потушить лишь 2 июля. Его площадь, по данным прокуратуры, составила более семи гектаров, а причиненный лесным насаждениям ущерб оценивается в 14 миллионов рублей.
Пожар в поселке Лазурное под Алуштой начался в днем 29 июня. Сообщалось, что загорелись сухая трава, кустарники. Изначально площадь пожара составляла один гектар. Позже огонь из-за сильного ветра распространился на площади до пяти гектаров. Впоследствии площадь пожара увеличилась.
К тушению подключили два вертолета. К утру 30 июня пожар локализовали, а 2 июля окончательно потушили.
Пожар Алушта Происшествия Прокуратура Республики Крым Крым Новости Крыма Противопожарный режим
 
