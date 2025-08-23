https://crimea.ria.ru/20250823/uscherb-na-14-mln-vinovnika-krupnogo-pozhara-v-krymu-budut-sudit-1148932650.html
Ущерб на 14 млн: виновника крупного пожара в Крыму будут судить
Ущерб на 14 млн: виновника крупного пожара в Крыму будут судить
2025-08-23T13:07
2025-08-23T13:07
2025-08-23T13:07
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма направила в суд уголовное дело в отношении 55-летнего мужчины, по вине которого этим летом вспыхнул крупный ландшафтный пожар на горе Кастель в Алуште. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.Пламя распространилось вверх по склону горы Кастель. Пожар удалось потушить лишь 2 июля. Его площадь, по данным прокуратуры, составила более семи гектаров, а причиненный лесным насаждениям ущерб оценивается в 14 миллионов рублей.Пожар в поселке Лазурное под Алуштой начался в днем 29 июня. Сообщалось, что загорелись сухая трава, кустарники. Изначально площадь пожара составляла один гектар. Позже огонь из-за сильного ветра распространился на площади до пяти гектаров. Впоследствии площадь пожара увеличилась.К тушению подключили два вертолета. К утру 30 июня пожар локализовали, а 2 июля окончательно потушили.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
