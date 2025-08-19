https://crimea.ria.ru/20250819/pochemu-britanskie-smi-menyayut-ritoriku-po-krymu-i-chto-budet-dalshe-1148832877.html

Почему британские СМИ меняют риторику по Крыму и что будет дальше

Почему британские СМИ меняют риторику по Крыму и что будет дальше

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Смена риторики британских СМИ в отношении Крыма продиктована прозрением лидеров страны по поводу невозможности "забрать" полуостров у России и необходимостью подготовить электорат к фактическому признанию российской принадлежности региона. Такое мнение РИА Новости Крым выразил политолог Дмитрий Журавлев.Крым исторически являлся частью Советского Союза, при этом вопрос принадлежности полуострова не обсуждается в рамках последних международных переговоров на высшем уровне. Такое заявление прозвучало ранее в эфире live-трансляции британского издания Sky News.Прозрение БританииПо его мнению, фактическое признание Крыма может случиться в довольно короткие сроки в результате всех раундов переговоров. Юридического признания ожидать не стоит, однако для РФ и Крыма этот факт не имеет большого значения."Они готовятся признать Крым, но, конечно, только фактически. В той степени, в которой в советское время была признана Прибалтика. Юридически Европа, и Великобритания в том числе, не признавала Прибалтику советской, зато признавала фактически: шла торговля, туда ехали туристы и так далее. Вот это Европа готовится продолжить в части Крыма", – считает политолог.Террористические атаки на КрымПо мнению Журавлева, фактическое признание Крыма Европой не изменит террористической сущности Киева и попыток атаковать полуостров и Крымский мост. Однако эффективность таких попыток резко снизится, поскольку Киев лишится однозначной поддержки своих террористических методов, которая есть сейчас со стороны Запада."Технологически Киев сам мало что умеет. За всем крупными операциями часто "видны уши" британских спецслужб. Именно Британия наиболее последовательна антироссийски и наиболее квалифицирована. Поэтому за признанием следует ждать снижения тех атак, которые помогают организовывать британцы. Естественно, Киев может лаять сколько угодно, но качество и эффективность резко снизятся", – считает собеседник агентства.При этом вопрос даже фактического признания новых регионов – Луганской и Донецкой Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей – по мнению политолога, будет гораздо более сложным. В целом риторика может поменяться и в этой части, но в очень неблизкой перспективе.Президент США Дональд Трамп и глава киевского режима Владимир Зеленский вечером в понедельник встретились в Овальном кабинете Белого Дома в Вашингтоне и сделали ряд заявлений по поводу урегулирования украинского конфликта. В Овальном кабинете была выставлена карта Украины с новыми российскими регионами, фото которой впоследствии опубликовал Белый дом. В ходе открытой части переговоров Зеленский не ответил на вопрос о территориальных уступках. На брифинге после встречи он назвал вопрос территорий – вопросом, который должен звучать на его встрече с президентом России Владимиром Путиным. Пока точной даты такой встречи нет. При этом ранее Зеленский заявлял, что Киев юридически не признает Крым российским, несмотря на подобные предложения администрации Трампа.Владимир Зеленский может прекратить конфликт почти немедленно, отказавшись от Крыма и согласившись на невступление Украины в НАТО, писал президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social. До этого Трамп выступил с критикой заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о Крыме, заявив, что это вредит мирным переговорам с Россией. При этом чиновники ЕС тогда донесли до администрации американского президента тезис о том, что Европейские столицы не смогут признать Крым российским, сообщал ранее Financial Times.До этого президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что если бы украинские власти признали российский Крым и автономию Донецкой и Луганской народных республик, специальная военная операция могла бы и не начаться. Россия не ведет переговоры о целостности своей территории, а принадлежность Крыма – дело решенное, президент США Дональд Трамп это понимает, заявлял в свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября 2022 года. В ДНР "за" высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области – 93,11%. 30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вашингтон в гневе из-за отказа Киева признать потерю территорий"Влияние Путина": как мировые СМИ оценили встречу Трампа и Зеленского"Времена поменялись": в Совфеде оценили итоги встречи в Белом доме

