"Времена поменялись": в Совфеде оценили итоги встречи в Белом доме - РИА Новости Крым, 19.08.2025
"Времена поменялись": в Совфеде оценили итоги встречи в Белом доме
"Времена поменялись": в Совфеде оценили итоги встречи в Белом доме - РИА Новости Крым, 19.08.2025
"Времена поменялись": в Совфеде оценили итоги встречи в Белом доме
Переговоры президента США Дональда Трампа с лидерами ЕС и главой киевского режима Владимиром Зеленским показали, что "лаять" на Россию из-за американской спины... РИА Новости Крым, 19.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Переговоры президента США Дональда Трампа с лидерами ЕС и главой киевского режима Владимиром Зеленским показали, что "лаять" на Россию из-за американской спины уже не приходится ни Киеву, ни Брюсселю. Такое мнение высказал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.По словам сенатора, американский лидер Дональд Трамп в данном случае не упускает имеющиеся у него возможности "дистанцироваться от ошибок предшественников".Он выразил надежду на то, что наступит время, когда Евросоюз и Североатлантический альянс "спишут в утиль за служебное несоответствие и за ненадобностью".18 августа в Белом доме состоялись встречи Трампа с лидерами Великобритании, Франции, Германии, Италии и Финляндии, главой Еврокомиссии, генсеком НАТО а также с главой киевского режима.Американский лидер заявил, что его встреча с Владимиром Путиным на Аляске была обнадеживающей, а также выразил уверенность в возможности проведения трехстороннего саммита с участием Зеленского. Трамп пообещал "очень хорошие" гарантии безопасности для Украины, но добавил: если сделки достигнуть не удастся, то Вашингтон прекратит поддержку Киева.После завершения встречи Трамп созвонился с президентом РФ Владимиром Путиным. Разговор продолжался около 40 минут. Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, главы государств обсудили возможность повышения уровня представителей на российско-украинских переговорах. По словам Трампа, он начал подготовку встречи Путина и Зеленского, после которой пройдет трехсторонний саммит.
Новости
"Времена поменялись": в Совфеде оценили итоги встречи в Белом доме

Европа и Украина лишились возможности лаять на Россию из-за спины США – Косачев

09:48 19.08.2025
 
© RTВстреча Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами
Встреча Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами
© RT
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Переговоры президента США Дональда Трампа с лидерами ЕС и главой киевского режима Владимиром Зеленским показали, что "лаять" на Россию из-за американской спины уже не приходится ни Киеву, ни Брюсселю. Такое мнение высказал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
"Времена поменялись, лаять на Россию из-за американской спины уже не приходится ни Киеву, ни Брюсселю. Россия выстояла", - написал он в своем Telegram-канале.
По словам сенатора, американский лидер Дональд Трамп в данном случае не упускает имеющиеся у него возможности "дистанцироваться от ошибок предшественников".
"Упустили такие возможности нынешние евросоюзовские и натовские лидеры, несмотря на явную ошибочность и порочность прежних стратегий НАТО и ЕС на российском направлении. Потому они и оказались на скамейке запасных", - добавил Косачев.
Он выразил надежду на то, что наступит время, когда Евросоюз и Североатлантический альянс "спишут в утиль за служебное несоответствие и за ненадобностью".
18 августа в Белом доме состоялись встречи Трампа с лидерами Великобритании, Франции, Германии, Италии и Финляндии, главой Еврокомиссии, генсеком НАТО а также с главой киевского режима.
Американский лидер заявил, что его встреча с Владимиром Путиным на Аляске была обнадеживающей, а также выразил уверенность в возможности проведения трехстороннего саммита с участием Зеленского. Трамп пообещал "очень хорошие" гарантии безопасности для Украины, но добавил: если сделки достигнуть не удастся, то Вашингтон прекратит поддержку Киева.
После завершения встречи Трамп созвонился с президентом РФ Владимиром Путиным. Разговор продолжался около 40 минут. Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, главы государств обсудили возможность повышения уровня представителей на российско-украинских переговорах. По словам Трампа, он начал подготовку встречи Путина и Зеленского, после которой пройдет трехсторонний саммит.
