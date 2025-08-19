https://crimea.ria.ru/20250819/vremena-pomenyalis-v-sovfede-otsenili-itogi-vstrechi-v-belom-dome-1148830186.html

"Времена поменялись": в Совфеде оценили итоги встречи в Белом доме

"Времена поменялись": в Совфеде оценили итоги встречи в Белом доме - РИА Новости Крым, 19.08.2025

"Времена поменялись": в Совфеде оценили итоги встречи в Белом доме

Переговоры президента США Дональда Трампа с лидерами ЕС и главой киевского режима Владимиром Зеленским показали, что "лаять" на Россию из-за американской спины... РИА Новости Крым, 19.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Переговоры президента США Дональда Трампа с лидерами ЕС и главой киевского режима Владимиром Зеленским показали, что "лаять" на Россию из-за американской спины уже не приходится ни Киеву, ни Брюсселю. Такое мнение высказал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.По словам сенатора, американский лидер Дональд Трамп в данном случае не упускает имеющиеся у него возможности "дистанцироваться от ошибок предшественников".Он выразил надежду на то, что наступит время, когда Евросоюз и Североатлантический альянс "спишут в утиль за служебное несоответствие и за ненадобностью".18 августа в Белом доме состоялись встречи Трампа с лидерами Великобритании, Франции, Германии, Италии и Финляндии, главой Еврокомиссии, генсеком НАТО а также с главой киевского режима.Американский лидер заявил, что его встреча с Владимиром Путиным на Аляске была обнадеживающей, а также выразил уверенность в возможности проведения трехстороннего саммита с участием Зеленского. Трамп пообещал "очень хорошие" гарантии безопасности для Украины, но добавил: если сделки достигнуть не удастся, то Вашингтон прекратит поддержку Киева.После завершения встречи Трамп созвонился с президентом РФ Владимиром Путиным. Разговор продолжался около 40 минут. Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, главы государств обсудили возможность повышения уровня представителей на российско-украинских переговорах. По словам Трампа, он начал подготовку встречи Путина и Зеленского, после которой пройдет трехсторонний саммит.

