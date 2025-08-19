https://crimea.ria.ru/20250819/vliyanie-putina-kak-mirovye-smi-otsenili-vstrechu-trampa-i-zelenskogo-1148831107.html

"Влияние Путина": как мировые СМИ оценили встречу Трампа и Зеленского

"Влияние Путина": как мировые СМИ оценили встречу Трампа и Зеленского - РИА Новости Крым, 19.08.2025

"Влияние Путина": как мировые СМИ оценили встречу Трампа и Зеленского

Президент США Дональд Трамп 18 августа встретился с главой киевского режима Владимиром Зеленским, а затем принял в Белом доме лидеров Великобритании, Франции,... РИА Новости Крым, 19.08.2025

2025-08-19T11:07

2025-08-19T11:07

2025-08-19T11:09

встреча трампа и зеленского в вашингтоне

политика

в мире

владимир зеленский

дональд трамп

сша

россия

украина

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/13/1148831380_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_cc1b66ab9f6cecabfd549cbff2c8873d.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп 18 августа встретился с главой киевского режима Владимиром Зеленским, а затем принял в Белом доме лидеров Великобритании, Франции, Германии, Италии, Финляндии, а также главу Еврокомиссии и генсека НАТО. Как отреагировали зарубежные СМИ на ход и результаты переговоров в Вашингтоне – в подборке РИА Новости Крым."Влияние Путина доминировало"Владимира Путина не было в Белом доме, но его влияние явно ощущалось. Временами оно доминировало в зале", - написал по поводу прошедших переговоров московский корреспондент Sky News Ивор Беннетт.Журналист обратил внимание на адресованные Зеленскому слова Трампа: "Я не думаю, что вам нужно прекращение огня"."Это была потрясающая иллюстрация поворота Трампа в его подходе к миру. В течение последних шести месяцев прекращение огня было его приоритетом, но после встречи с Путиным на Аляске внезапно оказалось, что это не так", - отметил Беннетт.Риски для Украины усилилисьАгентство Bloomberg по итогам встречи констатирует:"Даже среди дружелюбного окружения риски для Украины стали еще более серьезными. Трамп после встречи с Путиным отказался от угрозы ввести дополнительные санкции против Москвы и от требований о прекращении огня в качестве условия для дальнейших переговоров".Агентство отмечает, что президент США "присоединился к позиции Кремля, согласно которой переговоры с Украиной должны быть сосредоточены на долгосрочном урегулировании".Без Крыма и НАТОФранцузская газета Journal du Dimanche обратила внимание на то, что Трамп заранее "снял" два украинских ожидания – о "возвращении" Крыма и вступлении в НАТО. Также американский лидер сильно надавил на Украину, вынудив идти к сделке. Издание подчеркнуло, что Зеленский прилетел с формулировкой "быстрого и надежного мира" и европейской "обвязкой".Sky News также обратил внимание на Крым. Британское издание напомнило, что полуостров был частью Советского Союза, и только в 1954 году он был передан Украине, которая на тот момент была одной из республик СССР. Издение подчеркнуло, что принадлежность Крыма не обсуждается на переговорах по урегулированию украинского конфликта, указав, что "освободить" полуостров с помощью военной операции будет невероятно сложно.11 благодарностей за 4 минутыЖурналисты британского издания Daily Mail обратили внимание, что атмосфера нынешней встречи Трампа с Зеленским сильно отличалась от февральского приема в Белом доме, когда между двумя политиками возникла перепалка. Эксперт по языку тела рассказала газете, что "приветствие Трампа свидетельствовало о приятной дружеской атмосфере", при этом американский лидер "демонстрировал своего рода отцовское превосходство над Зеленским".Газета также отметила, что Зеленский более 10 раз благодарил президента США и американский народ за их поддержку и усилия по завершению конфликта."Он даже поблагодарил прессу, когда они "задавали убийственные вопросы. Но улыбка Зеленского исчезла, когда Трамп упомянул президента России Владимира Путина, и улыбка его глаз превратилась в отстраненный, задумчивый взгляд, когда он с трудом сглотнул", - говорится в публикации.Газета также указывает, что состоявшаяся в Белом доме "необычная" встреча "продолжила череду экстраординарных дипломатических событий, которые могут повлиять на безопасность в Европе на целое поколение вперед"."Европейские лидеры опасаются, что Путин одерживает верх в стремительных мирных переговорах. Трамп был в восторге от происходящего в понедельник, заявив, что Белый дом никогда не видел такого количества премьер-министров и президентов, которые бросили все свои дела и поспешили в Вашингтон, чтобы попытаться спасти безопасность Украины", - указывается в статье.Давление на Зеленского растетГазета The New York Times считает, что Зеленский грозит снова разжечь гнев Трампа."Зеленский, который уже три с половиной года находится в вооруженном конфликте с Россией, вскоре столкнется со сложным выбором: уступить территории в обмен на расплывчатые обещания будущей безопасности Украины или же настоять на своей позиции и рискнуть вновь разжечь гнев Трампа. Хотя Зеленский заявил о готовности к трехсторонней встрече с Путиным, он решительно отверг уступку территорий России. Однако, поскольку Трамп стал более тесно сотрудничать с Россией после своей теплой встречи с Путиным, Зеленский сталкивается с растущим давлением".Обозреватели The Guardian считают, что для Зеленского встреча прошла "настолько гладко, насколько это возможно", поскольку не случилось повторения февральского скандала.Телеканал Al Jazeera полагает, что Белый дом не в состоянии найти приемлемый и для Москвы, и для Киева вариант разрешения конфликта.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский должен отказаться от Крыма ради мира на Украине - ТрампТрамп прервал беседу с лидерами ЕС и Зеленским для звонка Путину – СМИТрамп переговорил с Путиным

https://crimea.ria.ru/20250819/vremena-pomenyalis-v-sovfede-otsenili-itogi-vstrechi-v-belom-dome-1148830186.html

https://crimea.ria.ru/20250819/tramp-peregovoril-s-putinym-1148826924.html

сша

россия

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

встреча трампа и зеленского в вашингтоне, политика, в мире, владимир зеленский, дональд трамп, сша, россия, украина, новости