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Какие знаковые объекты культурного наследия реставрируют в Крыму - РИА Новости Крым, 16.07.2025
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Какие знаковые объекты культурного наследия реставрируют в Крыму
Какие знаковые объекты культурного наследия реставрируют в Крыму - РИА Новости Крым, 16.07.2025
Какие знаковые объекты культурного наследия реставрируют в Крыму
В особняке Стамболи в Феодосии уже идет реставрация интерьера, в Воронцовском дворце в Алупке работы внутри только начнутся, а в полуторавековой дом штаб-лекаря РИА Новости Крым, 16.07.2025
2025-07-16T08:21
2025-07-16T08:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. В особняке Стамболи в Феодосии уже идет реставрация интерьера, в Воронцовском дворце в Алупке работы внутри только начнутся, а в полуторавековой дом штаб-лекаря Арендта в Симферополе специалистам предстоит впервые зайти в ближайшее время. О том, как в Крыму реставрируют объекты культурного наследия, заброшенные в украинский период, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал замглавы департамента госохраны культурного наследия республиканского минкульта Александр Жаворонков.По его словам, все объекты в Крыму с возвращением республики в Россию требовали к себе пристального внимания."Потому что если 25 – 30 лет ничего с ними не делать, то, естественно, все они нуждались в реставрации", – заметил он.Яркими примерами тому, как все было запущено, стали такие объекты, как Бахчисарайский ханский дворец, Ласточкино гнездо, где были укреплены конструкции, включая фундамент, и Митридатские лестницы – расположенный на склоне огромный и сложный объект, который постоянно "ползет", сказал Жаворонков."И конечно, здесь тоже пришлось много сил потратить, чтобы его привести в порядок", – отметил он.В Феодосии после большого ремонта открылась и работает обновленная галерея Айвазовского, и то же самое вскоре ждет объект культурного наследия "Дача Стамболи", где сегодня идут реставрационные работы по интерьеру, сказал Жаворонков."То есть уже ушли вовнутрь, а там действительно выдающиеся росписи, которые нужно восстанавливать, живопись, реставрация штукатурки и так далее", – добавил он.По его словам, в Феодосии запланировано много работ на ОКН. В фокусе внимания генуэзская крепость Кафа, турецкий бастион башни святого Константина и ряд других объектов.Также большое количество объектов сейчас находится в реставрации на территории Южного берега Крыма (ЮБК), сказал он."Ведутся работы по Воронцовскому дворцу в большом объеме. И знаю, что есть проекты и уже пойдут работы внутри. Это голубая гостиная, терраса к парадной столовой и так далее. Дворец уже изменился. Там очень аккуратная реставрация была проведена. Тем не менее крышу заменили, стенки перебрали, конструкции усилили. Плюс благоустройство, мощение, парк сделали", – рассказал Жаворонков.Сейчас, по его словам, в Минкульте республики серьезно думают о том, как привести в порядок Ливадийский дворец.У Ливадийского дворца меняется директор и концепция развития &gt;&gt;"И в Симферополе тоже большое количество объектов в реставрации. Реставрация гимназии №1 в центре идет. В работе проект реставрации дома Арендта, у которого прекрасные фундаменты, хорошие стены и великолепный фасад. Сейчас сделают проект и, я надеюсь, в ближайшее время начнут по нему работы", – добавил Жаворонков.В целом, по его словам, все объекты культурного наследия, включая памятники войны, сохраняются в Крыму и Севастополе в достойном виде, хотя многое еще предстоит сделать и контролировать это постоянно.Он подчеркнул, что мониторинги конструкций всех ОКН в Крыму ведутся постоянно, а их результаты заносятся в соответствующий журнал."Кроме того, мы как орган охраны каждые пять лет делаем осмотр объекта и составляется план работ по его сохранению. Сейчас эта система налажена. В год 20% объектов мы осматриваем и составляем акты. И количество объектов тоже постоянно увеличивается", – подытожил специалист.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Демонтаж при ремонте гимназии в Симферополе вели с нарушением – Минкульт Царский курган в Керчи снова откроют для посетителей Панорама и Исторический бульвар в Севастополе: что изменится с открытием
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крым, культура, культурное наследие, новости крыма, новости, мнения, александр жаворонков, минкульт крыма
Какие знаковые объекты культурного наследия реставрируют в Крыму

Какие знаковые объекты культурного наследия реставрируют в Крыму и где приступят к работам

08:21 16.07.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВоронцовский дворец в Алупке
Воронцовский дворец в Алупке - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. В особняке Стамболи в Феодосии уже идет реставрация интерьера, в Воронцовском дворце в Алупке работы внутри только начнутся, а в полуторавековой дом штаб-лекаря Арендта в Симферополе специалистам предстоит впервые зайти в ближайшее время. О том, как в Крыму реставрируют объекты культурного наследия, заброшенные в украинский период, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал замглавы департамента госохраны культурного наследия республиканского минкульта Александр Жаворонков.
По его словам, все объекты в Крыму с возвращением республики в Россию требовали к себе пристального внимания.
"Потому что если 25 – 30 лет ничего с ними не делать, то, естественно, все они нуждались в реставрации", – заметил он.
Яркими примерами тому, как все было запущено, стали такие объекты, как Бахчисарайский ханский дворец, Ласточкино гнездо, где были укреплены конструкции, включая фундамент, и Митридатские лестницы – расположенный на склоне огромный и сложный объект, который постоянно "ползет", сказал Жаворонков.
"И конечно, здесь тоже пришлось много сил потратить, чтобы его привести в порядок", – отметил он.
В Феодосии после большого ремонта открылась и работает обновленная галерея Айвазовского, и то же самое вскоре ждет объект культурного наследия "Дача Стамболи", где сегодня идут реставрационные работы по интерьеру, сказал Жаворонков.
"То есть уже ушли вовнутрь, а там действительно выдающиеся росписи, которые нужно восстанавливать, живопись, реставрация штукатурки и так далее", – добавил он.
По его словам, в Феодосии запланировано много работ на ОКН. В фокусе внимания генуэзская крепость Кафа, турецкий бастион башни святого Константина и ряд других объектов.
"И если сейчас все у нас получится, думаю, мы выйдем на какой-то большой проект по музеефикации и археологии феодосийских крепостей. Мы работаем в данном направлении, и общественный резонанс присутствует", – добавил Жаворонков.
Также большое количество объектов сейчас находится в реставрации на территории Южного берега Крыма (ЮБК), сказал он.
"Ведутся работы по Воронцовскому дворцу в большом объеме. И знаю, что есть проекты и уже пойдут работы внутри. Это голубая гостиная, терраса к парадной столовой и так далее. Дворец уже изменился. Там очень аккуратная реставрация была проведена. Тем не менее крышу заменили, стенки перебрали, конструкции усилили. Плюс благоустройство, мощение, парк сделали", – рассказал Жаворонков.
Сейчас, по его словам, в Минкульте республики серьезно думают о том, как привести в порядок Ливадийский дворец.
У Ливадийского дворца меняется директор и концепция развития >>
"И в Симферополе тоже большое количество объектов в реставрации. Реставрация гимназии №1 в центре идет. В работе проект реставрации дома Арендта, у которого прекрасные фундаменты, хорошие стены и великолепный фасад. Сейчас сделают проект и, я надеюсь, в ближайшее время начнут по нему работы", – добавил Жаворонков.
В целом, по его словам, все объекты культурного наследия, включая памятники войны, сохраняются в Крыму и Севастополе в достойном виде, хотя многое еще предстоит сделать и контролировать это постоянно.
"Наши памятники войны мы с помощью всех администраций, федерального бюджета, программы увековечения памяти привели в порядок в большей степени. За них сейчас уже почти не стыдно", – сказал Жаворонков.
Он подчеркнул, что мониторинги конструкций всех ОКН в Крыму ведутся постоянно, а их результаты заносятся в соответствующий журнал.
"Кроме того, мы как орган охраны каждые пять лет делаем осмотр объекта и составляется план работ по его сохранению. Сейчас эта система налажена. В год 20% объектов мы осматриваем и составляем акты. И количество объектов тоже постоянно увеличивается", – подытожил специалист.
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